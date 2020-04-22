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 Політика України
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Все про:війна (2121) Зеленський (5122) Донбас (15787)

 Упевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо війну на Донбасі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що за термін свого перебування на посаді йому вдасться домогтися закінчення війну на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав у фільмі "Рік президента Зеленського".

"Я впевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо Мінський процес не працюватиме, то ми змінюватимемо тактику. Ми до цього готові - рік ще не минув", - сказав він у фільмі "Рік президента Зеленського", який демонструє в середу телеканал "Україна".

Зеленський зазначив, що наразі щотижня відбуватимуться зустрічі Тристоронньої контактної групи в режимі відеозв'язку.

"Тобто ми прискорили цей процес, і будуть результати. Після кожної Мінської зустрічі має бути папір, що ми про щось домовилися і крок вперед ми зробили", - зазначив він.

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Нагадаємо, сьогодні відбудеться прем'єра фільму "Рік президента Зеленського".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190776
 
   
 Топ коментарі
 
конец каденции голобородька ...Держи его ! Уверен в том, что при моей каденции мы закончим войну на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1308
Уверен в том, что при моей каденции мы закончим войну на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9307
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Я так понимаю, что мир Зеленского это - фсе будет Дамбас. Некоторое время, а потом уже и украинанаш не за горами.
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По его словам, если Минский процесс не будет работать, то власть будет менять тактику.Источник: https://censor.net.ua/n3190776
Кто то верит, что "великий и ужасный", решит в таком случае бросить перчатку Путину? Правда смешно? Зато на ум сразу приходит поза "Зю" и "чего изволите"?. Хотите - "мы автономию им дадим"? И внесем в конституцию, что Украина и сама становится автономией великой России? "Какая разница"?
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Анонсировал капитуляцию в турборежиме.
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Один дядько добре сказав: не можна приручити змію!!! (на рахунок миру з бамбасом)
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С такими "шагами" Зеленского российские террористы и до Киева дойдут. Это попка, попугай, полная марионетка,главная задача которого,как и людей стоящих за ним. сдать Украину России.
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Главный вопрос к преЗеденту: конкретно КАК??!........., а то все время «вокруг да около».......
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Каждый президент Украины сидя на Банковой терял связь с реальностью. Кто в большей степени, кто в меньшей, но этот Лёлик обошел всех, т.к. у него связи с реальностью не было и до того, как он стал президентом. Этот полудурок до сих пор живет на сцене своего Квартала.
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т.е. ты зеленый мудд..рец жаждешь капитуляцией ее закончить?!!
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при моем президентстве мы закончим войну на Донбассе и будем сражаться за Киев, Днепр, и Житомир. Кстати, что там Крым изо рта у тебя выпал ?
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оНо ссыкло-разве что солдатам без оружия хамить может.Там он "арьол", Упевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо війну на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8431
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Ээ...стопэ..янелоха понесло.тормошните там его...может он вопрос не так понял?на ломке бывает так...вопрос то серьезный.за ответ могут и спросить .по взрослому.
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Он уже и не скрывает что будет сдаваться *****.
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Бляха-муха, а где будет Парад конца войны? И еще вопрос - неужели будет победа, или все-таки договоритесь?
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« Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор.» У.Черчилль
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Клоун таки решил ускорить процесс сдачи Украины!
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как надоело : мы сделаем, мы поднимем, мы закончим......
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Вава, ти будеш воювати або з ***** або зі своїм народом. Третього шляху у тебе неиає
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НеЛОХ, росіяни повинні повністю вивести свої війська і повністю відновити за свої гроші зруйнований Донбас. Також повністю виплатити фізичні та моральні збитки сім'ям вбитих українців, покаліченим, та в тих у кого вони знищили житло та бізнес. І нагадую! Ніякого особливого статусу окупованим росією територіям (бо я знаю твою капітуляційну політику). І не забуть Зеля, Крим це окупована росією територія, звідти російські окупанти мусять теж забратися і заплатити контрибуцію!
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