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 На Вінниччині коронавірус виявили в 11 поліцейських.

У Вінницькій області станом на середу коронавірус виявили в 11 поліцейських.

Про це Укрінформу повідомила начальник відділу комунікації поліції Вінницької області Анна Олійник, передає Цензор.НЕТ.

"З початку епідемії коронавірусу лабораторно підтверджено в 11 працівників поліції області. Восьмеро хворих – це співробітники головного управління Нацполіції, ще троє людей захворіли у Погребищенському районі. Всі вони лікуються удома, почуваються нормально", - повідомила Олійник.

За її словами, в підрозділах, де служать хворі поліцейські, виявлено усіх контактних осіб, наразі вони перебувають у самоізоляції. Поліцейські дотримуються маскового режиму та інших карантинних обмежень. Зокрема, забезпечено засобами індивідуального захисту правоохоронців, які несуть службу на контрольно-пропускних пунктах.

У відомствах забезпечено принцип взаємозамінності керівного складу ГУ НП в області, працівників усіх підрозділів та відділів у районах. Відтак, відсутність хворих працівників та тих, хто перебуває у самоізоляції, на виконанні функціональних обов’язків поліції в області не позначилась.

Олійник підкреслила, що серед хворих поліцейських тих, хто несе службу на КПП, немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190775
 
 
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Наверное, одну проститутку инспектировали.
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Главковские пообеспеченнее обычно, круг знакомств и погнали...
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Принцип взаимозаменяемости-аж интерессно.Киньте опера в другой район,ему минимум месяц нужен,чтобы изучить контингент,оперобстановкую .Даже ППСники должны знать омобенности маршрута и тд.
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