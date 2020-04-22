 Зеленський - Кабміну: Українці мають отримувати всі державні послуги онлайн без необхідності оббивати пороги чиновницьких кабінетів

"Я ставлю завдання уряду, щоб всі державні послуги українці могли повністю отримати онлайн без необхідності оббивати пороги будь-яких чиновницьких кабінетів. Автоматизація взаємодії громадян з державою це, передовсім, прозорість. Це можливість відстежити кожен крок чиновників, і кожне рішення до конкретної посадової особи", - заявив президент Володимир Зеленський у ході онлайн-презентації запуску цифрових паспортів в додатку "Дія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він підкреслив, що Україна і надалі буде міняти застаріле галузеве законодавство, яке заважає впровадженню цифрових реформ.
"Я вірю, що Україна може стати, і скоро стане, сучасним цифровим лідером у світі", - підкреслив президент.
Ответ: "не учите, как нам работать! Не будет документов, не получите выплат!"
Но вообще-то я о том, что никакого прогресса в цифровизации нет и не предвидится, все реестры дублируют одну и ту же информацию, у каждого ведомства своя база данных, а работают по старинке - по бумагам. Это при том, что на программное обеспечение потратили не один миллиард бюджетных гривень. И им все мало, никак не нажрутся.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/economics/energetics/ukrajina-zakupila-yevropeyskiy-gaz-za-cinoyu-nizhche-100-za-tisyachu-kubiv-novini-sogodni-10968497.html
Сто баксів!Карл!А рівно 10 років тому були підписані президентами Януковичем та Медведєвим сумнозвісні "Харківські угоди" згідно з якою термін перебування ЧФ РФ подовжено до2042 року, Україна за це отримала кабалу у вигляді захмарних цін на газ,так за ціни 333 долари і вище за тисячу кубометрів газу знижка від РФ мала скласти 100 доларів.