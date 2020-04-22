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 Політика України
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 Зеленський - Кабміну: Українці мають отримувати всі державні послуги онлайн без необхідності оббивати пороги чиновницьких кабінетів

Президент Володимир Зеленський доручив уряду перевести в онлайн всі державні послуги.

"Я ставлю завдання уряду, щоб всі державні послуги українці могли повністю отримати онлайн без необхідності оббивати пороги будь-яких чиновницьких кабінетів. Автоматизація взаємодії громадян з державою це, передовсім, прозорість. Це можливість відстежити кожен крок чиновників, і кожне рішення до конкретної посадової особи", - заявив президент Володимир Зеленський у ході онлайн-презентації запуску цифрових паспортів в додатку "Дія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що Україна і надалі буде міняти застаріле галузеве законодавство, яке заважає впровадженню цифрових реформ.

"Я вірю, що Україна може стати, і скоро стане, сучасним цифровим лідером у світі", - підкреслив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час карантину документи на укладання шлюбу або розлучення можна подати онлайн, - Мін'юст

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190771
 
 
 Топ коментарі
 
Запомни, зеленских, украинцы тебе ничего не должны Зеленский - Кабмину: Украинцы должны получать все государственные услуги онлайн без необходимости оббивать пороги чиновничьих кабинетов - Цензор.НЕТ 6042
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Не верю! Чтобы чиновник, да справку из ЖЭКа не потребовал? Да это же прямо Омерика какая-то.!
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Запомни, зеленских, украинцы тебе ничего не должны
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зато после шеколадных украинцы должны другим и очень много
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квартал без Зеленского? Это не квартал Зеленский - Кабмину: Украинцы должны получать все государственные услуги онлайн без необходимости оббивать пороги чиновничьих кабинетов - Цензор.НЕТ 9204 Сходи сам
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Не верю! Чтобы чиновник, да справку из ЖЭКа не потребовал? Да это же прямо Омерика какая-то.!
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Онлайн только платежные системы устойчиво работают))
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Ага! Счас! Он-лайн! Моя соседка две недели носила и носила бумажки в центр занятости, пока не стали принимать сканы документов, но пособие, сказали, выплатят только после посещения лично. Она спрашивает: зачем? ведь во всех реестрах я есть и вы имеете к ним доступ, и к моей зарплате, и к доходам из налоговой, и к месту регистрации?
Ответ: "не учите, как нам работать! Не будет документов, не получите выплат!"
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десь була стаття на цю тему що центри зайнятості зараз нікого особисто не приймають,все відбувається онлайн або через пошту.
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Так они работают без посетителей! А документы в ящик для почты не оставить.
Но вообще-то я о том, что никакого прогресса в цифровизации нет и не предвидится, все реестры дублируют одну и ту же информацию, у каждого ведомства своя база данных, а работают по старинке - по бумагам. Это при том, что на программное обеспечение потратили не один миллиард бюджетных гривень. И им все мало, никак не нажрутся.
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А где же они (чиновники) будут тогда харчеваться?
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дійсно,якщо йде "діджиталізація" то потреби в "армії" держпрацівників немає ,чатботи зроблять таку саму функцію безкоштовно.
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я вот только не пойму, почему бюджет офиса зеленского обходится налогоплательщикам в более чем 1 млрд в год, ведь по факту зеленский нифига не делает и низачто не отвечает. неужели видосики такие дорогие?
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Та на видео с венком, Витя ростовский мог просто бюджет перевыполнить. Подождем видео как с бубочкой поступят, как итальянцы с Муссолини.
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Для слабых памятью напомню: у барыги официальный ярд был только в "фонде президента", так шо не ля-ля, налогоплательщик блин... французский.
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Обсессивно-компульсивное расстройство........... проще - навязчивые мысли. Зеленский - Кабмину: Украинцы должны получать все государственные услуги онлайн без необходимости оббивать пороги чиновничьих кабинетов - Цензор.НЕТ 1746 Психиатры есть на форуме? Это лечится?
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Я конечно не психиатр, но психическое расстройство на фоне кокаиновой наркомании плохо поддается лечению.
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шобло сказочников опять собирается в Правительтве.. оно такое надо Украине?...
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только еще Саакашвили там не хватает, что побольше русни туда притащил...
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Україна закупила європейський газ за ціною нижче $100 за тисячу кубів.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/economics/energetics/ukrajina-zakupila-yevropeyskiy-gaz-za-cinoyu-nizhche-100-za-tisyachu-kubiv-novini-sogodni-10968497.html
Сто баксів!Карл!А рівно 10 років тому були підписані президентами Януковичем та Медведєвим сумнозвісні "Харківські угоди" згідно з якою термін перебування ЧФ РФ подовжено до2042 року, Україна за це отримала кабалу у вигляді захмарних цін на газ,так за ціни 333 долари і вище за тисячу кубометрів газу знижка від РФ мала скласти 100 доларів.
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Так и хочется сказать: "при Порохе такого точно не было!", но промолчу...
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А Порошенко, если бы его переизбрали, собирался с 01.01.2020 продавать газ украинцам по 12350 за 100 кубов, 450 у.е.
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так,це ж Зе виграв позови проти газпрому,а порох тільки на масках по 20 гривень може барижить.
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Каждый год у них есть традиция собираться и обещать по-новому! ....С зеленым паром...
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И не говори.... 2014-2019 столько на уши народу навалили, до сих пор лапша сползает! ... с шоколадным привкусом...
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Что-то он сегодня слишком разчирикался.
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Ну вот,ещё один!Предыдущий президент 5 лет давал кабмину вказівки,этот даёт поручения.В парламентско-президентской форме правления должно быть,мабуть,трошки не так.
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