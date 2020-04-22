 В Україні ще не було такої "молодої" Верховної Ради, ментально вона інша, - Зеленський

"В Україні ще не було такої молодої за віком Верховної Ради, ментально вона інша, особливо ця партія - "Слуга народу". Так, вони (депутати "Слуги народу". – Ред.) різні, їх багато, але водночас результат є результат - за 8 місяців 180 законів було ухвалено у Верховній Раді. Де є така статистика?" - сказав він у фільмі "Рік президента Зеленського", який демонструє в середу телеканал "Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
Зеленський зазначив, що в Україні 30 років ніхто не хотів ухвалювати закон про імпічмент, він вніс його до Верховної Ради і закон було ухвалено.
"Далі був закон про скасування депутатської недоторканності. Також було велике обурення, навіть у новій Верховній Раді. Але, слава Богу, у нас є монобільшість, і нам вдалося, і ми зняли депутатську недоторканність", - наголосив він.
Шарій теж не відстає - наступного разу фрастровані зєлупофіли сублімують в нього всі свої вологі мрії, із здійсненням яких зіц-Зєлупа їх кинув.
Ну і ну.
сутинеры, дрочуны,алгоголики, нюхачи кокса и тд...
Прогресс!
она ментально никакая
Зебил не самойбийца. Значит может быть договорняк с Коломойским.
Такой еще точно не было!
Дебилы, б.лять!
В Украине еще не было такой "ТУПОЙ" Верховной Рады, ментально она другая"
Особливо убиває, коли люди на відзначаються інтелектом, але при цьому амбіційні і багато тріпаються язиком! Що поробиш, зараз розумних у нашому суспільстві не цінують...