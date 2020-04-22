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 Політика України
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 В Україні ще не було такої "молодої" Верховної Ради, ментально вона інша, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нинішня Верховна Рада відрізняється молодістю і менталітетом народних депутатів, і, попри певні особливості, парламент демонструє ефективність, ухвалюючи багато законів.

"В Україні ще не було такої молодої за віком Верховної Ради, ментально вона інша, особливо ця партія - "Слуга народу". Так, вони (депутати "Слуги народу". – Ред.) різні, їх багато, але водночас результат є результат - за 8 місяців 180 законів було ухвалено у Верховній Раді. Де є така статистика?" - сказав він у фільмі "Рік президента Зеленського", який демонструє в середу телеканал "Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Зеленський зазначив, що в Україні 30 років ніхто не хотів ухвалювати закон про імпічмент, він вніс його до Верховної Ради і закон було ухвалено.

"Далі був закон про скасування депутатської недоторканності. Також було велике обурення, навіть у новій Верховній Раді. Але, слава Богу, у нас є монобільшість, і нам вдалося, і ми зняли депутатську недоторканність", - наголосив він.

Також читайте: Ми мінятимемо міністрів, поки в нас не буде ідеального уряду, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190769
 
   
 Топ коментарі
 
Особенно молодые такие депутаты как: мертвячук, бойко и рабинович с новинским В Украине еще не было такой "молодой" Верховной Рады, ментально она другая, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2742
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Особенно Дубинский... Такого по@онка Верховная рада еще не видела.
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Особенно молодые такие депутаты как: мертвячук, бойко и рабинович с новинским В Украине еще не было такой "молодой" Верховной Рады, ментально она другая, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2742
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На подходе помолодевший Саакашвилли.
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"На подходе помолодевший Саакашвилли."
Шарій теж не відстає - наступного разу фрастровані зєлупофіли сублімують в нього всі свої вологі мрії, із здійсненням яких зіц-Зєлупа їх кинув.
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ну туда же до кучи тогда уж справедливости ради и Порошенко с Тимошенко.
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Это смотрящие за молодежью,что бы ненатворили чего.
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Вспомнился Черновецкий - Я и моя команда, молодая...
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До речі, дуже схожі команди, там Льоня так само привів тупих, але нахрапистих...
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Не було такої ЗЕленої... і продажної...
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Молодой - ещё не значит, что умный, патриотичный и профпригодный. Средний "слуга народа" всем этим трём требованиям не удовлетворяет.
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Дааааааа таких дебилов от сн за все время Независимости Украины еще не видели В Украине еще не было такой "молодой" Верховной Рады, ментально она другая, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8728
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Особенно Дубинский... Такого по@онка Верховная рада еще не видела.
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А в каком возрасте появляется украинский менталитет в отличие от инфантильного - Я самый умный?
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я и моя молодая команда - где то я уже это слышал)))
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Ошибочка...ДЕБИЛЬНО она переплюнула папереднюю.
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да она не метнально другая а умственно отсталая с монобольшенством во главе.
сутинеры, дрочуны,алгоголики, нюхачи кокса и тд...
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Таки, так, про ;анал-табу; зашкварів ще ні в кого не було...
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Раззуй глаза, ментально как раз ВР такая же.
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Это да, раньше так открыто депутаты по 5 штук баксов в карман не клали, в резиновых бабах не разбирались, на заседаниях не дрочили, проституток не заказывали.
Прогресс!
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какое слово подобрал - ментально ...а фундаментально - те же яйц...только в профиль
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только вот сивохо ментально подвел, сфоткали обосцанным еа лавочке
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если точнее,она не просто другая В Украине еще не было такой "молодой" Верховной Рады, ментально она другая, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1757.
она ментально никакая
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ментально это молодые недоразвитые пофигисты
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за Саакашвили отдельное молодец.. Год назад правда еще можно было это сделать
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Еще не известно, на каких условиях о согласился.
Зебил не самойбийца. Значит может быть договорняк с Коломойским.
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Пишатися Янелоху нічим. Ось і продовжує нести хрінь про команду "пристарелих мальчіков і девочек", які нічого доброго для України не зробили. Затягуй ще й про 73%. Давно не чули
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Молодые, но зато как воруют, как воруют... Таланты!
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Да....такой молодой, безмозглой, безграмотной, бездарной, беспринципной, продажной....
Такой еще точно не было!
Дебилы, б.лять!
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Та да, они другие: амбициозные ничтожества, мало того, что без опыта управления, так еще и без жизненного опыта и опыта, какой-либо, серьезной работы. Для них все, кто что-либо знает, или умеет - враги.
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вот этот чувак реально выпрашивает п@зды. Но пусть оно , гнида не думает, что ему вот так все легко закончится
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ЗЕ, не на возраст смотреть надо!!!

В Украине еще не было такой "ТУПОЙ" Верховной Рады, ментально она другая"
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Да уж точно депутаты ВР другие-голодные, ещё не награбившиеся,безпринципные,безграмотные,ничтожные.бедная Украина,какие ещё беды ждут тебя с этой зелёной гадостью?с саакашвили в правительстве!! и ему подобными "гос. деятелями"-хана всему. Гады!!
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Господи избавь Украину. От юродивого
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да-да.. "новиє литца", чули.. Йдіть у дупу, "самая молодая вєрховная рада".
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От дійсно, такої Ради у нас дійсно ще не було... Кількість інтелектуалів у цьому складі мабуть найменша в історії!
Особливо убиває, коли люди на відзначаються інтелектом, але при цьому амбіційні і багато тріпаються язиком! Що поробиш, зараз розумних у нашому суспільстві не цінують...
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Кто там ментально другой? Совки и ватники Бужанский с Дубинским? Или сам Зеленский ментально другой со своими "Сватами" и колхозным юмором в стиле Петросяна? Или рыги, которых клоун на должности расставил? У меня ощущение, что мы вернулись не то, что во времена Януковича, а во времена УССР. Еще памятники Ленину остается восстановить, ведь "какая разница, кому памятник"...
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Закон об импичменте Зеленского фактически не действующий, т.е. его невозможно реализовать на практике. В то время,как июле 2020г. такой закон был реальным и мог быть реализован в деятельности ВР, но Зеленскому, именно поэтому он и не понравился и он сделал все,чтобы его изменить в новой ВР. Наглая ложь-это есть "ценности" Зеленского.
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Изменение. Закон об импичменте Зеленского фактически не действующий, т.е. его невозможно реализовать на практике. В то время,как принятый ВР в июле 2019г. такой закон был реальным и мог быть реализован в деятельности ВР, но Зеленскому, именно поэтому он и не понравился и он сделал все,чтобы его изменить в новой ВР. Наглая ложь-это есть "ценности" Зеленского..
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Молодо -зелено,а вам нравятся зеленые абрикосы,а зеленые персики нравятся? А количество принятых законов мне напоминает турбодиарею ,думать некогда,потому что придавило,лишь бы добежать,или землю продать без референдума.
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Рада насильников, воров и п#дарасов. Такого ещё точно не было!
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Ну да. 16000 поправок, чтобы заблокировать Раду надо иметь особенный менталитет! В Україні ще не було такої "молодої" Верховної Ради, ментально вона інша, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8471
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