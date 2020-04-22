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 Суспільство
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 На карантині в українців продовжує зростати рівень депресії, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Соціологи повторно зафіксували зростання рівня депресії в українців під час карантину.

Про це йдеться в результатах опитування групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

"Результати опитування проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" повторно зафіксували наявність в респондентів ознак депресії, тривожності, паніки, втоми і розладів сну. Порівнюючи результати опитування з попередніми двома хвилями (І хвиля – 27-28.03, ІІ хвиля – 3-4.04) помітно незначне зростання депресії та падіння тривожності. Рівні паніки, втоми та розладів сну залишилися на тому ж рівні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підвищення рівня депресії, ймовірно, пов'язано з фізичними обмеженнями (малорухливість, менша активність) і відсутністю достатньої кількості зовнішніх подразників: нових вражень, подій, інтенсивності взаємодії з іншими.

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"Життя на карантині – це часто "день бабака", – монотонна одноманітність, яка призводить до зниження настрою, млявості. До того ж депресія міцно пов’язана із втомою (чим вищий рівень втоми, тим вищий – депресії) та розладами сну (так само). Виявлена тривожність є ситуативною (виникає в наслідок дії незвичних стресових факторів середовища), на відміну від особистісної, яка є константною психологічною властивістю індивідів. Падіння такої тривожності вірогідно пов’язане із адаптацією до нових умов, зниженням відчуття невизначеності", - зауважують соціологи.

Зазначається, що карантин перестав бути незнайомим явищем для українців, а саме такі явища змушують людину турбуватися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190763
 
 
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...с такими ************* и ОПами - то ли еще будет
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Да ладно! А петики начто? Стало грустновато, - бегом на censor читать их высеры, - всё как рукой снимает!
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Ни фига себе - конечно: уже месяц каждый день с перепоя, а похмелиться скоро будет нечем! Тут не только депресняк, а и суицидальные помыслы полезут в скворечник!
Довели народ, извирги!
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