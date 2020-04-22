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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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 Кернес відмовився доплачувати медикам надбавки з бюжету Харкова

Харківський міський голова Геннадій Кернес відмовився виділити з міського бюджету кошти на доплату лікарям, які борються з COVID-19.

Про це харківський міський голова заявив під час сесії міськради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З 1 квітня в Україні запроваджено другий етап медичної реформи. Доплату лікарям, по-перше, має фінансувати держава. По-друге, місто Харків не має інфекційних лікарень, бо усі вони - обласного підпорядкування, і лікарі, які лікують хворих на коронавірус, працюють саме в обласних лікарнях, а не в міських, тому питання доплат вирішується на різних рівнях", - заявив Кернес.

Зазначається, що захисну маску під час сесії міськради Кернес надів лише після того, як один із депутатів закликав поліцейських, які перебували в залі, скласти протоколи на порушників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми порушимо це питання більш серйозно із Зеленським й Аваковим, - Єрмак про відмову міської влади закрити ринки в Харкові та Одесі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190762
 
 
 Топ коментарі
 
И выделил очередные 400 лямов на зоопарк, гребаный недострелок!
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Если я правильно понял, то этот светлый чилавек предлагает медикам сходить на концерт фортепиано без оркестра? Ну что же, логично. Тем более что епоха злыднив уже почти год как канула в лету.
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гепа удило это факт.
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Если я правильно понял, то этот светлый чилавек предлагает медикам сходить на концерт фортепиано без оркестра? Ну что же, логично. Тем более что епоха злыднив уже почти год как канула в лету.
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И выделил очередные 400 лямов на зоопарк, гребаный недострелок!
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Зато как его любят ******** ((((блед как стыдно за родной город ((((((
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ну меня-то сюда не приписывай... я это говно трехколесное с его однояйцевыми на дух не переношу. От него за версту аоняет форшмаком и мацой. Может Пушкиская и любит в силу кровей, а хтз - в силу/бессилие ума... но ни я, ни мое окружение никогда не видели в наперсточике мэра. Как и в Рюкзакове - министра...
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Та Ярославский обещал порвать вирус как Тузик грелку...Как теперь с его словами и их реализацией?
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Ну как же они с Гепой решили поучавствовать в распиле 64 млрд грн что выделили для борьбы с короновтрусом
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Ваще-то для меня это странный альянс Ярик и гепа... помню, как гепу жалили лавры Ярославского в 2012 году... аэропорт... стадион... хотя... поди знай...
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в харькове плебс поголовно боготворит гепу. поэтому быдло должно страдать - с этим я согласен с гепой.
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Почему горожане из своих карманов должны исправлять косяки государства? У государства есть сверхэффективная "реформа" Супрун, вот из неё и финансируйте инфекционные больницы страны.
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не хотите медиков, получите педиков Кернес отказался доплачивать медикам надбавки из бюжета Харькова - Цензор.НЕТ 8208 удачи!
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Я думаю ты не подумал когда такое писал...
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Горжусь Своим мером Борисом Филатовым, на фоне чмошника Кернеса он просто выше всяких похвал.
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а я нашого Хомка не поважаю.. тому його більше і не оберуть
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Интересно ,а кого же лечат в Харьковских больницах ,разве не жителей Харькова ( большинство ) ,конечно еще 400 млн выделить на детище Гепы зоопарк ( в пику своему врагу Фельдману ) это можно.Вот за кого вы голосуете харьковчане...
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Если одесским вором офшорником занимается следствие, то этим животным никто не занимается, уже давно его ждет клетка, сильно удивляет харьковский быдлячий электорат.
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