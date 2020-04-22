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 Ми мінятимемо міністрів, поки в нас не буде ідеального уряду, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що влада займатиметься кадровими перестановками в Кабінеті міністрів, поки в країні не буде "ідеального уряду".

Про це він заявив у фільмі "Рік президента Зеленського", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відео Україна 24

"У нас немає недоторканних. І це стосується й уряду. Після цих слів знову хтось з українців скаже, що уряд - це уряд, у нас урядом командує прем'єр-міністр. Але я впевнений, що президент має за цим стежити. Якщо хтось із міністрів завалив роботу, не може виконувати свої обов'язки, я як президент впливатиму, робитиму все, щоб того чи іншого міністра міняли на іншого. І будемо ми це робити до того моменту, поки не зробимо ідеальну державу, коли кожна людина, кожен міністр перебуває на своєму місці", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі: До пропозиції Зеленського щодо віцепрем'єрства підходжу з великою відповідальністю. Уже мав змістовну розмову зі Шмигалем

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190759
 
   
 Топ коментарі
 
а чому це правило не застосувати до Президентів?
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Владимир Зеленский - " Мы будем менять министров, пока у нас не будет идеального правительства"

Мы будем менять министров, пока у нас не будет идеального правительства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6336

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Так критерии-то у них одни: чтобы был идиот и желательно из клоаки бабы Бени.
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Да чьо у ж там, ставьте Азирова сразу, а то буде вам "бимба у вагини"!
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Тоді треба не жувати соплі, а головою ОП замість єрмака призначати Безсмертного. Генеральним прокурором - Сакварелідзе. Секретарем РНБО - Гриценка. Головою СБУ - Смішка. А Саакашвілі не віце, а прем'єром.
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Прикольная схема по обеспечению льготами своих соратников.
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Он мне напомнил одного гендиректора-владельца известной, который менял своих менеджеров почти каждую неделю, человек не успевал даже адаптироваться и понять, что нужно делать, а его увольняли. Когда наняли консультантов, чтобы помочь выйти компании из кризиса и стали задавать барину вопросы: а по каким критериям вы нанимали людей? Вы же их часто приглашали с других компаний, где они были успешны? Что вы вообще от них ожидали? В ответ примерно такое же квартальное мычание: "Мы уверены, что те или иные люди что-то изменят к лучшему". Они уверены...
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Мне интересно и сколько времени Украинцы будут это терпеть А просто поднять задницы и попросит Зеленского на выход ну так по приколу ,да хуже не будет Мы будем менять министров, пока у нас не будет идеального правительства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 802
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Идеальная схема продажи должностей на потоке. И сорвать побольше можно и никто ни за что не отвечает.
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Николай, вы задаете чересчур сложные вопросы...
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уже настала пора менять презедента. поскольку только он в ответе за тот писдец, который творится в стране.
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Мы будем менять министров, пока у нас не будет идеального правительства, - Зеленский -- что это дэбильное хочет людям впарить , мол я царь , я хороший, а вот бояре , они же министры , они плохие. Лживое и лицемерное существо
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Президентов тоже не мешало потасовать - вбруг кто-то умный и поопытнее попадется...
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Перекладає провину на міністрів, депутатів. На оточення. Маніпулятори винними себе не визнають. Бубочка, не проканає. "Хліба і ... видовищ". Виідосіки голодним не допоможуть. Відповідати за все будеш ти. Ососбисто
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украинский народ ,должен послушатся совета не идеального преза, и сменить его тоже...
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мля,зелебобики,кого вы выбрали? Ми мінятимемо міністрів, поки в нас не буде ідеального уряду, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8539
его карьерный потолок-заведующий по перетасовке кроватей в борделе
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Идеальная схема продажи должностей на потоке. И сорвать побольше можно и никто ни за что не отвечает.

Ермак уже наверное запатентовал.
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Може проблема не в міністрах,а в президенті ,олігархах і продажних судах.
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Коль нету здравого ума
Не будут долговечными державы
Где перемен сплошная кутерьма
Никколо Маккиавели
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Возмите меня готов работать за жратву... Ми мінятимемо міністрів, поки в нас не буде ідеального уряду, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4609
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Устроишься, замом возьмешь?
Имею опыт фотографирования кошачьих свадьб, когда-то врулил котенка прокурорше (в смысле - имею в той среде лапу лохматую)... Считаю, уже немало...😀
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Зато после правления бубочки сколько народу будут иметь запись в трудовой" министр" .)))))
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Верховный суд Грузии оставил в силе приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили по делу о смерти банкира Сандро Гиргвлиани в 2006 году.


Об этом 20 мая 2019года сообщили в пресс-службе грузинской генпрокуратуры
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Я так думаю, что его легче пристрелить...
Оно открыто угрожает нашим жизням!
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Мой младший братишка в три года заболел коклюшем..А он ещё тогда соску-пустышку , как сигарету , просто не вынимал изо рта... Так вот когда на него нападал приступ кашля - он плакал, выкидывал одну пустышку и брал другую..а , снова закашлявшись, выбрасывал другую и брал третью... Он думал, что кашляет из-за этих пустышек.
Мы будем менять министров, пока у нас не будет идеального правительства - отличный способ для неучей- дилетантов , не понимающих правил менеджмента, не имеющих системы критериев отбора менять без Устали пустышки. ага... А уж и идти туда особенно никто не горит...очередь не стоит....
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Уверен, что и меня, и других интересует вопрос - а думать перед назначением на ответственные посты в правительстве (и не только!) не пробовали эти пустоголовые? Хотя, о чём это я... Киношники - это особые люди, которые уверены по гроб жизни, что всегда можно снять новый дубль. Вот и сейчас, маленький лисапедист хочет взять телефонную книгу и начать назначать на посади граждан, фамилия которых начинается с буквы "а". И сколько их до буквы "я"! Да-а-а! Много в стране диковин
!
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По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили "выступает в качестве обвиняемого в четырех уголовных производствах, возбужденных по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии:
ст. 182 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом);
ст. 333 и ст. 117 (злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия);
ч. 2 ст. 332 (злоупотребление служебным положением должностным лицом)".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
Ближайший соратник экс-президента Мерабишвили был задержан 21 мая 2013 года. Он отбывает пятилетнее тюремное наказание по нескольким предъявленным обвинениям - в частности, его признали виновным в фальсификации расследования дела об убийстве, превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, а также в подкупе избирателей, присвоении чужого имущества и растрате средств МВД.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
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Саакашвілі милувався кадрами тортур


За Саакашвілі стоїть дуже велика мафія


У Грузії розповіли, скільки мільярдів у Саакашвілі, і хто його фінансував


Того, хто передав у прокуратуру матеріали про корупцію Саакашівлі, вбили
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/saakashvili-miluvavsya-kadrami-tortur-nana-kakabadze.htm
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скоро мы преЗЕдента сменим.вот тогда будет толк
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Щось таке відчуття, що швидше поміняють Зе-стрибунця, ніж він знайде толкового хоч одного. Бо коли він не розбирається ні в чому, окрім як в шоу-театрі, то і підбирати він буде їх на шоу-кастингах. Або поставить кандидата від олігархів, до яких звертався по гроші. А того він уже поміняти не зможе. От на цьому його гра на роялі і закінчиться.
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"У нас нет неприкосновенных. И это касается и правительства". - надеюсь, это касается и преЗЕдента.
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Министра идеального в чем ? Какую работу должны завалить министры ?
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ОнО мужчин менялО как перчатки
И в душу их плевалО иногда.
В неМ были благородности зачатки,
Но пользоваться ими - НИКОГДА!
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Ми мінятимемо міністрів, поки в нас не буде ідеального уряду, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1083 Кадровые перестановки ЗЕленского или карусель по-украински для Министров " это радость для нас прокачусь на нашей карусели"
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Так вы долго подбирать министров будете. Надо если проворовался бургомистр тварь или мышей не ловит ****, то в очко публично опускать перед вышвыриванием из кресла. Тогда сразу стараться начнут!
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«Почему Вы не сделаете пластическую операцию?» - А толку! Фасад обновишь, а канализация все равно старая! (Ф.Раневская)
Как-то так......☹️
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Кого на кого оно менять будет?
Нормальные спецы не будут портить себе репутацию сотрудничеством с СН и ЗЕ.

Так что остается только рыгов и своих попугайчиков тупых перетасовывать.
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мне кажется, тут не кровати надо менять в борделе, и даже не шлюх, а директора борделя.
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Мы будем менять министров, пока у нас не будет идеального правительства, - Зеленский.

Другими словами - мы будем менять министров, пока вы не сдохнете.
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Даешь деолигархизацию.!!! если страна хочет быть успешной, процветающей и хотя бы догнать Польшу...убери мафиозные кланы олигархи Ахметку, Коломойшу.
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Мы будем менять министров, пока у нас не будет идеального правительства, - Зеленский..."

Це так само якщо в автомобілі замість стартера поставити генератор, потім замінити його на водяний насос чи реле і надіятись, що автомобіль почне рухатися.
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Поскольку Зеленский- "потомственный юрист", он конечно же знает, что в Украине парламентско- президентская республика, и за формирование кабмина отвечает парламентская коалиция. Хотя... в нынешнем Квартале 95, в который превратилась страна Украина, все превратилось в дешевый анекдот.
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Коли вже дійде моя черга побути міністром?
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вам спочатку до Єрмака, з грошимами)
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Зелена сволота доб'є ледь-ледь шкутильгаючу українську економіку за допомогою грузинських карлсонів і т.п. персонажів,а потім наступна влада почне цю економіку відновлювати(без руху вперед),наступна-знову зруйнує і т.д.Замкнуте коло і лячно за державу
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Оно уже и фильм успело снять...а работать когда? Или, может, лучше пусть и дальше в филмах снимается..
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Плохому танцору ноги мешают. Моника пытается всем внушить, что это не он бездарь, это подчиненные неидеальны. Но опять же вопрос, а кто их неидеальных назначал? И долго ты ушлепина еще будешь эксперементировать над Украиной?
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