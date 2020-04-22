 Ми мінятимемо міністрів, поки в нас не буде ідеального уряду, - Зеленський. ВIДЕО

Про це він заявив у фільмі "Рік президента Зеленського", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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"У нас немає недоторканних. І це стосується й уряду. Після цих слів знову хтось з українців скаже, що уряд - це уряд, у нас урядом командує прем'єр-міністр. Але я впевнений, що президент має за цим стежити. Якщо хтось із міністрів завалив роботу, не може виконувати свої обов'язки, я як президент впливатиму, робитиму все, щоб того чи іншого міністра міняли на іншого. І будемо ми це робити до того моменту, поки не зробимо ідеальну державу, коли кожна людина, кожен міністр перебуває на своєму місці", - сказав Зеленський.
его карьерный потолок-заведующий по перетасовке кроватей в борделе
Ермак уже наверное запатентовал.
Не будут долговечными державы
Где перемен сплошная кутерьма
Никколо Маккиавели
Имею опыт фотографирования кошачьих свадьб, когда-то врулил котенка прокурорше (в смысле - имею в той среде лапу лохматую)... Считаю, уже немало...😀
Об этом 20 мая 2019года сообщили в пресс-службе грузинской генпрокуратуры
Оно открыто угрожает нашим жизням!
Мы будем менять министров, пока у нас не будет идеального правительства - отличный способ для неучей- дилетантов , не понимающих правил менеджмента, не имеющих системы критериев отбора менять без Устали пустышки. ага... А уж и идти туда особенно никто не горит...очередь не стоит....
!
ст. 182 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом);
ст. 333 и ст. 117 (злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия);
ч. 2 ст. 332 (злоупотребление служебным положением должностным лицом)".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
Ближайший соратник экс-президента Мерабишвили был задержан 21 мая 2013 года. Он отбывает пятилетнее тюремное наказание по нескольким предъявленным обвинениям - в частности, его признали виновным в фальсификации расследования дела об убийстве, превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, а также в подкупе избирателей, присвоении чужого имущества и растрате средств МВД.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
За Саакашвілі стоїть дуже велика мафія
У Грузії розповіли, скільки мільярдів у Саакашвілі, і хто його фінансував
Того, хто передав у прокуратуру матеріали про корупцію Саакашівлі, вбили
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/saakashvili-miluvavsya-kadrami-tortur-nana-kakabadze.htm
И в душу их плевалО иногда.
В неМ были благородности зачатки,
Но пользоваться ими - НИКОГДА!
Как-то так......☹️
Нормальные спецы не будут портить себе репутацию сотрудничеством с СН и ЗЕ.
Так что остается только рыгов и своих попугайчиков тупых перетасовывать.
Другими словами - мы будем менять министров, пока вы не сдохнете.
Це так само якщо в автомобілі замість стартера поставити генератор, потім замінити його на водяний насос чи реле і надіятись, що автомобіль почне рухатися.