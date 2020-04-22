EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Суспільство
  600  40
Матеріали за темою:
Все про:Геращенко Ірина (1001) карантин (3331) лікарі (431) Європейська Солідарність (358) COVID-19 (4192) коронавірус (2869)

 Фракція "ЄС" зареєструвала законопроєкт про додатковий захист лікарів і наполягає на його розгляді в п'ятницю, - Ірина Геращенко

Нардепи фракції "Європейська Солідарність" зареєстрували законопроєкт, спрямований на додатковий захист медичних працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

За її словами, "Європейська Солідарність" наполягає на розгляді цього законопроєкту в п'ятницю на позачерговому засіданні Верховної Ради.

"Наша фракція сьогодні зареєструвала законопроєкт про додатковий захист лікарів. Ми наполягаємо, щоб цей закон було ухвалено на позачерговій сесії в п‘ятницю і збираємо підписи під цією ініціативою", – зазначила Геращенко.

Нардепка наголосила, що для фракції захист медиків зараз є пріоритетом номер один.

"По-перше, Фонд Порошенка і наша команда вже передали лікарням тисячі необхідних захисних костюмів (до речі, дуже приємно було отримати зворотній зв‘язок від медиків, які задоволені якістю цих костюмів). Також знаю, що велику благодійну допомогу лікарням в усіх регіонах зараз передає корпорація "Рошен", – розповіла Геращенко.

"По-друге, ми наполягли, щоб у зміни до бюджету було закладено норму про страхування лікарів", – додала нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленовірус", яким інфікували суспільство рік тому, небезпечний тим, що на зміну йому може прийти диктатура, – Ірина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190755
 
 
 Топ коментарі
 
Молодец, Петруша. 5 лет разваливал медицину на кизяк, а теперь взвился.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ці зебіли приймуть закон про медиків, але своя сорочка ближче до тіла. Тому вони не будуть виконувати закони, як і обіцяв Голобородько. Тому треба перевибори!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Молодец, Петруша. 5 лет разваливал медицину на кизяк, а теперь взвился.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
правильно.. вам скоро переховуватись.. як пароль-атвєт піде
 показати весь коментар
 
 
Так нам тікать чи переховуватись? Ви якось вже устаткуйте свої бажання.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
та куди вам тікать.. ви й тут нікому не потрібні.. ховайтесь
 показати весь коментар
 
...тупой, когда ты последний раз посещал своего семейного ветеринара? Фракция "ЕС" зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей и настаивает на его рассмотрении в пятницу, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9278
 показати весь коментар
 
 
Помовч сцикопіхота сцикунярська. І ********** твій чмо сцикливе.
 показати весь коментар
 
 
Якщо ви хочете то ви там будете, але поки камер не вистачає.
 показати весь коментар
 
 
Дурень, вместо болтовни, расскажи нам про петины за 5 лет потужные перемоги в медицине, которыми мы сейчас наслаждаемся Только не надо здесь пи2деть про войну и голобородькину власть.
 показати весь коментар
 
 
Похоже на то. Не зря его сынок бегает в футболке кацапстана.
Фракция "ЕС" зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей и настаивает на его рассмотрении в пятницу, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9105
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И видео пьяницы с раша вечеринки в Лондоне...Рюцкие рулят в Лондоне от Михаила пятровича.....
 показати весь коментар
 
 
Мій сімейний лікар була задоволена реформою Супрун і стала отримувати значно більшу зарплату. А я, як із сім'ї лікарів, що працювали задовго до 1917 року можу говорити про медицину до і після цього року. Над медициною завжди знущалася радянська влада!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я как-то думал, что меднцинская реформа в первую очередь для граждан, а не для твоего семейного врача, который нахватался клиентов, как ***** блох, а телефон им своёй не даёт. И медсестре запретил давать. Все контакты через неё. А сейчас многие вообще по отпускам разбежались, пока вирус отшумит.
 показати весь коментар
 
Телефон свій одразу дала, всі їй телефонують, хвилюється про всіх моїх багаточисельних родичів, що у неї лікуються... Визначила місяць тому у мене необхідність операції і тому все було своєчасне і вдало, вилікувала зятя (можливо короновірус!)... Тому всі задоволені та неправильно говорити, що реформа лише для лікарів.
 показати весь коментар
 
Бабло это незаслуженное добралось только до семейных врачей. Попросту говоря, до терапевтов. Поинтересуйтесь, какая ставка у других специалистов. Или, для начала, у медсестры, которая сидит в одном кабинете с вашим нуворишем и на которую он же и нахлобучил бумажное и прочее обслуживание всех, за кого он получает деньги.
 показати весь коментар
 
Мені все це добре відомо і я тут про це писав! Забули? Навряд чи цей лікар є нуворишем. Повинна була продовжуватися реформа Супрун, але почали зебільну реформу. 1 квітня повинні були звільняти медиків (я це теж писав із цифрами). Забули?
 показати весь коментар
 
А чого ж не бути задоволеним сімейному лікарю, якщо від стаціонарів відірвали частину фінансування та перекинули на первинну ланку?
 показати весь коментар
 
По-моєму, медицину розвалили задовго до нього...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Деньги ходят за пациентом? А должно Здоровье за Пациентом , как ло 2014 года! 5 лет уничтожали медицину и вдруг забота такая! Молчало бы уже.
 показати весь коментар
 
 
А до етово у нас била ідєальная савєцкая мєдіцина?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
хоч була якась Фракция "ЕС" зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей и настаивает на его рассмотрении в пятницу, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1034
 показати весь коментар
 
 
Це не є правдою, бо все ніхто не знає!
 показати весь коментар
 
Ото видно, що ти не з України, бо у нас і до 2014 дупа в медицині була... Особливо до цього Богатирьова доклалася і Єрмак, якого Зе вдруге міністром назначив!
 показати весь коментар
 
А те, що в нас медицина розвалена була не з 2014, а давно уже!
 показати весь коментар
 
 
штирлиц стоял на своем. больно, но надо.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору