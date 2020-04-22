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 Політика України
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 Продовольчі ринки запрацюють після створення методик і правил їхньої роботи в умовах карантину, - міністр економіки Петрашко

Продовольчий ринки відновлять роботу після розробки методик і правил їхньої роботи для забезпечення виконання санітарних норм під час карантину, повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

"Ми ведемо активний діалог для розробки методик і правил роботи ринків із забезпеченням здоров'я людей і дотриманням норм. Після того як таку методологію спільно з власниками ринків і місцевими органами влади розробимо і буде розуміння, що все безпечно, ми вийдемо з окремою комунікацією і будемо ухвалювати рішення", - сказав він під час брифінгу після засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, питання про відновлення роботи ринків буде розглядатися, коли міністерство матиме "реальний рівень контролю за дотриманням соціальної дистанції, санітарних норм, розроблених Міністерством охорони здоров'я і головним санітарним лікарем".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190754
 
 
 Топ коментарі
 
Уебаны которые хотят показать, что они для чего нужны - выдумывать новые правила, а по сути новые запреты и штрафы.
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Не нужно врать.
1. В Китае не было комендатского часа.
Это было только в одном городе Ухане.
2.Сколько времени был комендатский час в Ухане, месяц или полтора?
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Ммммм!!!!!!!!!!!!! И сколько надо времени для создания этих методик? Два месяца прощелкали и поняли?????????? А методика про то, как страна будет голодать у вас есть? ну и кадры) Открыть библиотеки - это главное у вас для выхода из карантина. Не, ну больные на голову, причем, не через одного, а все подряд. Не просто клоуны, а "цирк на дроти". Библиотеки - главное)))
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Я вот одного не могу понять.
Почему продовольственным магазинам можно работать а магазинам одежды или обуви нельзя работать?
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Володимир Мик Потому, что, как говорят люди, владельцы супермаркетов, платят властям, чтобы они их закрывали.
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Чтобы как можно меньше народа толкалось по магазинам.
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тогда по вашей логике, нужно закрыть и большинство продовольственных магазинов
меньше магазинов, меньше там толкаться будут Продовольственные рынки заработают после создания методик и правил их работы в условиях карантина, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 1950
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Конечно лучше было бы вообще ввести комендантский час (как в Китае в разгар эпидемии). Там разрешали один раз в три дня кому-то одному из семьи сходить за продуктами. А одежда и обувь могут обождать
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Не нужно врать.
1. В Китае не было комендатского часа.
Это было только в одном городе Ухане.
2.Сколько времени был комендатский час в Ухане, месяц или полтора?
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Я и говорю про Ухань.
Не сравнивай Китай и Украину, их медицину и нашу. И то они выкарбкались только благодаря палочному режиму и железной дисциплине, не дай Бог нам такое как в Италии/Испании (они тоже хотели гулять и ходить по обувным магазинам)
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Так Испания и Италия уже выходят из карантина, а мы не знаем, где находимся. То, что надо было делать - впускать в Украину только через обсервацию ( Израиль) - не делали, а теперь поди попробуй собрать все до купы)))
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Не на всій території Китаю навіть вводили карантин.
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Для фахівців створення "таких методик" - справа одного дня роботи... Для ЗЕлених і кількох тижнів буде замало... а після цього будуть ще неодноразові і чисельні зміни та правки...
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Вони тільки збираються розробляти методики. Коли плануєте закінчити? В якому дечятиріччі? Плісняві, чим ви були зайняті 4 попередніх місяці? Знімали кіно про досягнення Янелоха
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Складывается впечатление что зе-худобе рынки не нужны. Им главное, чтобы не было войны на которой они никогда не были
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****** которые хотят показать, что они для чего нужны - выдумывать новые правила, а по сути новые запреты и штрафы.
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Тут такое дело. Выбоы выигрывает не тот, за кого больше проголосовало, а тот, кто подсчитывает голоса. Именно в этом логика действий правительства.
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Ммммм!!!!!!!!!!!!! И сколько надо времени для создания этих методик? Два месяца прощелкали и поняли?????????? А методика про то, как страна будет голодать у вас есть? ну и кадры) Открыть библиотеки - это главное у вас для выхода из карантина. Не, ну больные на голову, причем, не через одного, а все подряд. Не просто клоуны, а "цирк на дроти". Библиотеки - главное)))
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