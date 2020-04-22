 Продовольчі ринки запрацюють після створення методик і правил їхньої роботи в умовах карантину, - міністр економіки Петрашко

"Ми ведемо активний діалог для розробки методик і правил роботи ринків із забезпеченням здоров'я людей і дотриманням норм. Після того як таку методологію спільно з власниками ринків і місцевими органами влади розробимо і буде розуміння, що все безпечно, ми вийдемо з окремою комунікацією і будемо ухвалювати рішення", - сказав він під час брифінгу після засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, питання про відновлення роботи ринків буде розглядатися, коли міністерство матиме "реальний рівень контролю за дотриманням соціальної дистанції, санітарних норм, розроблених Міністерством охорони здоров'я і головним санітарним лікарем".

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