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 Політика України
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 "Багато до чого навіть руки не дійшли, але дійдуть", - Зеленський про рік президентства. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зауважує, що майже за рік свого перебування на чолі держави він ще багато чого не встиг зробити і багато до чого не дійшли руки, але це обов'язково станеться.

Про це він говорить у фільмі "Рік Президента Зеленського", який запланований до показу увечері 22 квітня на офіційних сторінках ОП в соцмережах і на кількох телеканалах. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відео Україна 24

"Мені здавалося, особливо коли була передвиборча кампанія, що кожен день ти проживаєш як рік. Тобто, час дуже повільно йшов, а потім бац - і минув майже, дійсно, рік. Я думаю, що, можливо, буду єдиною людиною, яка є президентом країни, і яка готова говорити відверто, що, ось, у нас була програма, ось що з цієї програми ми вже зробили", - сказав Зеленський.

Також читайте: Сьогодні відбудеться прем'єра фільму "Рік Президента Зеленського", - ОП

"Можна проаналізувати, поговорімо про це, що не зроблено, чому. Багато чого не зробили, багато до чого навіть руки не дійшли, але дійдуть", - додав президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190751
 
   
 Топ коментарі
 
Ой, валив би ти по-доброму...
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до многого не дошли руки

именно поэтому страна пока еще как-то живет.
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відповіді на ці та багато інших питань знайдете у новому автобіографічному фільмі володимира зеленського "мені по.уй!"
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Жаль что у тебя голова не дошла до того что надо подбирать крепкие сильные кадры с предисторией успеха а не тупых любих друзив.Очевидно что это выше твоего ай-кю
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Як ці руки можуть до чогось дойти яшо вони ростуть із дупи.
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У тебя руки из задницы растут... поэтому никогда никуда не дойдут
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Та не дай Господь у этого чмыря руки до всего дойдут! Капец будет по всем фронтам и направлениям феерический! Киздец всеобщий и всеобъемлемый! Всевышний, сбереги Украину!
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Головне, що до органу, яким на роялі грає, доходять.
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до многого не дошли руки

именно поэтому страна пока еще как-то живет.
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Сначала их нужно вытащить из жОПы. Потом ДУМАТЬ(помнишь это слово?), что с ними делать дальше. Лучше тикать.
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Стройность мыслей поражает... Вот что значит не по писанному говорить -- сразу весь умище наружу!
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Гигант мысли наш **********! И Цицерон редкий! Интересно, шо он нюхает?
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Руки дойдут. Так может рассуждать только тот, у кого руки ростут из одного места.
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Яка цікава мова: Дійти кудись руками означає почати керувати державою.
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Зеленые остолопы то голобородька то ******* ждут, а виноват у них всегда Порох хотя сами за год своей власти уже в глубочайшей жопе оказались. При Порохе мы жили как в Европе с открытыми границами и достоинством народа, а при вас ган...нах как в совке с закрытыми границами, без денег и смотрящими в глаза Путина как дворняги.
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Сказал все до последней копейки вытрясу и распродам к чертям.
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До речі, давайте привітаємо Зеленського з відкриттям власного російського телеканалу ;Сваты-ТВ;!
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Подумала, что шутка - открыла сайт и офонарела............ триколор-ТВ
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Он что Киве завидует? Ну просто сказочный.
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Научите его дрочить, пусть руки хоть до чего дойдут.
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Тонко намекает про второй год,год балабола! Нужно срочно сделать красный день в календаре и выходной и возрадуется народ. И как в древнем риме - хлеба и зрелищ!
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Ох, я не сумніваюся, що ще не до всього руки дійшли, не все ще ти розвалив в Україні... Ну надіємось, що через рік ми тебе уже не побачимо
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Иван Петрович Сидоров в 2015-2017 гг. вёл тему Что изменилось за неделю к лучшему, пример: 27.08.17.Рост производства в машиностроении превысил 9% .На Кировоградщине построили солнечную электростанцию .ДТЭК перевел котел Мироновской ТЭС на сжигание газового угля . 51% ядерного топлива в 2017 году Украина закупила в Швеции. Харьковский завод «Свет шахтера» повышает зарплаты при 120%-ной загрузке мощностей. У Запоріжжі презентували вертоліт для аграріїв В Чернобыле строят новый завод . Будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт на 24% . Експорт української яловичини зріс удвічі. В Украине на 86% возросло производство замороженной свинины. Украина экспортировала 5 млн. тонн зерна Украина в январе-июле увеличила производство подсолнечного масла на 36% За последние 10 лет экспорт меда увеличился в 10 раз . Авиакомпании за полгода увеличили пассажиропоток почти на 40%.Украина приняла участие в Международном фестивале варенья. Военный парад в честь Дня Независимости на Крещатике./Сейчас нет желающих вести тему Что изменилось за неделю к лучшему .К сожалению.
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Сказал, что год в жопе ковырялся, но уже вот-вот вытащит оттуда палец..
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ОЙ-ОЙ-ОЙ мені аж страшно стало, що буде коли в тебе руки дійдуть !!!
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пошёл в президенты потому что мог , ресурсом располагал , а не потому что реально знал что делать с проблемами этой страны , и теперь оказывается руки не доходят выполнить хоть какие то свои обещания ...уйди - рукоход
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"До многого даже руки не дошли, но дойдут", - Зеленский о годе президентства

Что хуже не будет?
Ко всему к чему эта рука прикасалась уже умерло! Караул!
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Перестань ходити вниз головою!! Стань на ноги!! Хоча … про що я? Воно ж і безголове до того ж…
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Офис Президента: в обьятьях ФСБ

ПЕРСОНАЖИ | ВТР, 2020-04-21 08:35

"До многого даже руки не дошли, но дойдут", - Зеленский о годе президентства - Цензор.НЕТ 651Версия для печати

«Грязь Москвы»: кто такой Михаил Подоляк, новый помощник нового главі Офиса Президента Андрея Ермака.
В команде Офиса президента пополнение: политтехнолог Михаил Подоляк стал антикризисным советником председателя ОП Андрея Ермака. Кто он такой и чем будет заниматься на новой должности?
Работать на Банковой, по информации издания «Новое Время», Михаил Подоляк начал с начала апреля. Среди его задач - решение кризисных ситуаций. В частности, через «более доверительный разговор с журналистской средой», пишет Радіо Свобода.
Накануне появления этой информации в СМИ, народный депутат Александр Дубинский опубликовал в своем Telegram-канале фото двери одного из кабинетов в ОП с табличкой «Подоляк М.М.» и добавил, что именно этот человек вскоре может заменить Кирилла Тимошенко - нынешнего заместителя Андрея Ермака, ответственного за коммуникации.
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Кабинет Михаила Подоляки в ОП имеет номер 383
Впрочем, в комментарии «НВ» Подоляк отметил, что является «всего лишь советником главы ОП» и не претендует на высокие посты.Интервьюер Януковича
Новоиспеченного советника Андрея Ермака многие знают как:
политтехнолога (именно он в 2015-м во время местных выборов занимался продвижением «Руха за реформи» и его лидера Сергея Думчева, а в 2018-2019 годах был замечен в пиаре Виктора Медведчука);
бывшего главного редактора издания «Обозреватель» (владелец последнего бизнесмен Михаил Бродский является давним партнером и подельником братьев Суркис и украинофоба Виктора Медведчука - А).
Именно в статусе последнего в июне 2011-го Подоляк стал одним из тех немногих журналистов, которых пригласили в Межигорье на интервью Виктора Януковича.
В тогдашнего президента он спросил:
"Как сделать простого украинца психологически готовым быть законопослушным?" и
"Понимает ли команда Януковича информационные вызовы, которые стоят перед ним как перед «человеком, который хочет провести реформирование » и готова ли она на них «адекватно отвечать?»
После этого интервью Подоляк писал: «... президент Янукович (неожиданно) рельефно и откровенно рассуждал о ... несовершенстве нынешней государственной инфраструктуры в Украине ... Президент, вопреки распространенному PR-мнению, очень даже хорошо понимает болезни той страны, которой он руководит. Понимает и предлагает вести диалог именно об этом. О стратегии лечения. О ключевых инициативах, которые позволят это лечение начать. Неожиданно? Конечно».
Почему Подоляк стал одним из тех, кого пригласили в Межигорье?
Издание Depo позже объяснял это тем, что Подоляк был советником главы Администрации Януковича Сергея Левочкина.
На эту тему: Сергей Левочкин: крысиный корольЗащитник Юры Енакиевского
За несколько месяцев до этого - в апреле 2011года - Подоляк заявил о том, что стал консультантом регионала Юрия Иванющенко (известного также как Юра Енакиевский).
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Будучи в этом статусе он:
участвовал в пресс-конференции, где вот так обосновывал доказательство невиновности Иванющенко: «Когда Луценко впервые стал министром, вышла книга «Донецкая мафия», где использовалась оперативная информация. Но там нет упоминания о криминальном авторитете Иванющенко»;
на «финансовых условиях» позволял публиковать на «Обозревателе» «положительные информационные сообщения пиар-характера» по Иванющенко без пометки «реклама» и называл это «общепринятой практикой» среди украинских изданий.
На эту тему: Как Иванющенко $30 млн вывел из страны. Как выглядит развал прокуратуры УкраиныРабота на издание Бродского
Сам «Обозреватель», в котором работал главредом Подоляк, принадлежал на тот момент председателю Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаилу Бродскому. Тогда издание, в частности, обвиняли в плагиате и публицикации лживых материалов.
Так, например, в начале 2013-го ресурс опубликовал интервью с соратником и тогдашним защитником Юлии Тимошенко - Сергеем Власенко под названием «Власенко: «Все бизнес-активы Щербаня получили «донецкие», которое в «Батькивщине» назвали «сфальсифицированным».
Сам Подоляк отреагировал на эту ситуацию так: «Это просто какой-то нонсенс ... Такая ситуация вызывает подозрение в том, что она была заранее продумана кем-то».Интервью, которого не было?
Несколько ранее с интервью самого Подоляка произошла подобная история.
В 2010-м под названием «НТВ» недоплюнуло до самого себя» получился разговор якобы с его участием.
В ней от имени Подоляка приводились слова о том, что он:
«имеет высокопоставленные связи в спецслужбах России и Украины», которые «очень помогли» ему, как после депортации из Беларуси, так и в дальнейшем;
не имеет предостережений относительно сотрудничества с любыми политиками, ведь главное для него «хороший заказчик» и «цена вопроса»;
участвует в информационных войнах, благодаря которым «хорошо зарабатывает, причем не без удовольствия».
Впрочем, на следующий день после публикации Подоляк заявил, что такого интервью не давал: «Имеет место красивая компиляция из десятков «бесед не для протокола». Бесед, между прочим, не с журналистами, но со «спецпосланниками». И еще процентов 20 в «интервью» - дописаны неизвестными мастерами выдумки. То есть, не мои слова».Нарушение стандартов журналистики
В адрес Михаила Подоляка неоднократно звучали упреки в нарушении журналистских стандартов.
Вот что в 2005 году говорила, например, медиаэксперт Наталья Лигачева о его статье «Тайная вечеря», в которой на тот момент главред «Украинской газеты» Михаил Подоляк предполагал возможность причастности к отравлению Виктора Ющенко тогдашних высоких чиновников: «Такие публикации, которые появились в «Украинской газете», были сделаны без соблюдения каких-либо журналистских стандартов. То есть отсутствует точка зрения людей, которых критикуют в статье, - Жвании, Березовского. Весь рассказ напоминал сказку: автор сразу отметил, что, может, так было, а может, и нет. В то же время описано все так, будто уже доказано судом, что именно так было».
Сам Подоляк на такие замечания отвечал: «Что значит профессионализм? Какие доказательства или факты должны быть в публикации, где изложена версия? Это все из открытых источников. Некоторые детали для того, чтобы люди поняли, что мы профессионально занимаемся этим расследованием, было использовано ... Я должен был привести мнение Давида Жвании, где он говорит, что все это выдумки? И как это бы выглядело?».
Именно «Тайная вечеря» стала основанием, на основе которой Подоляка в июне 2005 вызвали на допрос в Генпрокуратуру.Распространение фейков
9 августа 2017 года на сайте украинского «24-го канала» появилась заметка Михаила Подоляка о том, что президент Литвы Даля Грибаускайте не желает общаться с украинским лидером Петром Порошенко. Ее перепечатали многие сайты и издания.
В ней Подоляк, в частности, писал: «Ее отказ от общения с Петром Алексеевич
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Может не надо? "До многого даже руки не дошли, но дойдут", - Зеленский о годе президентства - Цензор.НЕТ 2423 А то до бюджета и энергетики у тебя уже руки дошли.......... итог все видят.
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Нормальные люди ходят на ногах. И только клоуны в цирке - на руках.
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Об этом он говорит в фильме "Год президента Зеленского", который запланирован к показу вечером 22 апреля на официальных страницах ОП в соцсетях и на ряде телеканалов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".Источник: https://censor.net.ua/n3190751

Фільм зняли і це піпець.Військові помирають,країна котиться в зад,а ці фільми знімають. Виборцям це подобається,бо в більшості виборці,нікчеми і шкідники.Не буде Україна в Європі,це вже очевидно.
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Хіба в Україні залишилось хоч щось, до чого ти не дотягнувся своїми брудними рученятами і не зламав, чи знищив
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До многого даже руки не дошли, но дойдут", - Зеленский о годе президентства
Вовчик, делай ноги, пока до тебя не дошли руки...
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Дай Бог, чтоб хоть до чего-то его чудные руки не дошли!!!
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Вот, тварюка малоросская *************!
Оно еще нам и угрожает!!!!
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Пока не расстреляете ахметова ничего не изменится.
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"До многого даже руки не дошли, но дойдут" - аж страшно представить! это похоже на серьезную угрозу. свят-свят, с нами крестная сила!...может не надо?
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"До многого даже руки не дошли, но дойдут", - Зеленский о годе президентства - до чего руки дошли за год президентства, чем год занимался? Нигде никаких изменений в лучшую сторону не видно.
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панове! а де закон про імпічмент? бо вже кінчаються сили витримувати цей непотріб і його безглуздя!
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у проходимцев руки доходят только до государственной казні а ко всему остальному у них мозги и не доходят...
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а ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЧИТАЕТ ЧТО МНОГО СДЕЛАЛ И ВСЕ УСПЕШНО ЖИВЕТ В ЗЕРКАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПРОСТО БРЕД
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Такие заявления как раз говорят о том что человек не может сконцентрироваться на стратегических задачах. А тратит время на пиар на проблемах, не свойственных президенту.
Короче, взвалил на себя непосильную ношу, ни одно дело не довел до ума, привел с собой некомпетентных и кодло Януковича.
В результате, то что создавалось с таким трудом последние 5 лет похерено, в бюджете дыра, дефолт на горизонте и тп.
С такими "успехами" нужно по собственному желанию, пока не поздно.
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У него нет времени думать стратегически, сам же так говорил
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" Я думаю, что, возможно, буду единственным человеком, который является президентом страны, и который готов говорить откровенно, что, вот, у нас была программа, вот что из этой программы мы уже сделали" - ну так все этого и ждут. Покажи свою программу (которой никто и не видел толком) и скажи вот было, вот обещали, вот сделали (действительно сделали, а не на бумаге, из говна и палок, переименовали существующее или еще как-нибудь через жопу, как зебилы умеют).
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Ну вот только не надо ля-ля! На пианино ты без рук играл, походу и на свои обязанности Президента тоже хер поклал.
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Мы видим чистой воды эффект Даннинга-Крюгера, когда дебил не может понять, что он дебил, потому что он дебил.
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Очень хорошо. Потому что если он протянет руки то мы все протянем ноги.
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Если в Украине хоть что-то еще работает, значит у ЗЕ де этого не дошли руки.

Пора эти руки уже рубить, пока они не все развалили.
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До многого даже руки не дошли, но дойдут", - Зеленский о годе президентства..."

А потом добавил:" Руки у нас длинные, каждого дастанем..."
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Де руками не дотягнувся - там хєр поклав!
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Пора бы руки дошли до нар для мародера, народ устал ждать, эта секта расшатывает страну изнутри
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