 "Багато до чого навіть руки не дійшли, але дійдуть", - Зеленський про рік президентства. ВIДЕО

Про це він говорить у фільмі "Рік Президента Зеленського", який запланований до показу увечері 22 квітня на офіційних сторінках ОП в соцмережах і на кількох телеканалах. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
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"Мені здавалося, особливо коли була передвиборча кампанія, що кожен день ти проживаєш як рік. Тобто, час дуже повільно йшов, а потім бац - і минув майже, дійсно, рік. Я думаю, що, можливо, буду єдиною людиною, яка є президентом країни, і яка готова говорити відверто, що, ось, у нас була програма, ось що з цієї програми ми вже зробили", - сказав Зеленський.
"Можна проаналізувати, поговорімо про це, що не зроблено, чому. Багато чого не зробили, багато до чого навіть руки не дійшли, але дійдуть", - додав президент.
именно поэтому страна пока еще как-то живет.
Что хуже не будет?
Ко всему к чему эта рука прикасалась уже умерло! Караул!
ПЕРСОНАЖИ | ВТР, 2020-04-21 08:35
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«Грязь Москвы»: кто такой Михаил Подоляк, новый помощник нового главі Офиса Президента Андрея Ермака.
В команде Офиса президента пополнение: политтехнолог Михаил Подоляк стал антикризисным советником председателя ОП Андрея Ермака. Кто он такой и чем будет заниматься на новой должности?
Работать на Банковой, по информации издания «Новое Время», Михаил Подоляк начал с начала апреля. Среди его задач - решение кризисных ситуаций. В частности, через «более доверительный разговор с журналистской средой», пишет Радіо Свобода.
Накануне появления этой информации в СМИ, народный депутат Александр Дубинский опубликовал в своем Telegram-канале фото двери одного из кабинетов в ОП с табличкой «Подоляк М.М.» и добавил, что именно этот человек вскоре может заменить Кирилла Тимошенко - нынешнего заместителя Андрея Ермака, ответственного за коммуникации.
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Кабинет Михаила Подоляки в ОП имеет номер 383
Впрочем, в комментарии «НВ» Подоляк отметил, что является «всего лишь советником главы ОП» и не претендует на высокие посты.Интервьюер Януковича
Новоиспеченного советника Андрея Ермака многие знают как:
политтехнолога (именно он в 2015-м во время местных выборов занимался продвижением «Руха за реформи» и его лидера Сергея Думчева, а в 2018-2019 годах был замечен в пиаре Виктора Медведчука);
бывшего главного редактора издания «Обозреватель» (владелец последнего бизнесмен Михаил Бродский является давним партнером и подельником братьев Суркис и украинофоба Виктора Медведчука - А).
Именно в статусе последнего в июне 2011-го Подоляк стал одним из тех немногих журналистов, которых пригласили в Межигорье на интервью Виктора Януковича.
В тогдашнего президента он спросил:
"Как сделать простого украинца психологически готовым быть законопослушным?" и
"Понимает ли команда Януковича информационные вызовы, которые стоят перед ним как перед «человеком, который хочет провести реформирование » и готова ли она на них «адекватно отвечать?»
После этого интервью Подоляк писал: «... президент Янукович (неожиданно) рельефно и откровенно рассуждал о ... несовершенстве нынешней государственной инфраструктуры в Украине ... Президент, вопреки распространенному PR-мнению, очень даже хорошо понимает болезни той страны, которой он руководит. Понимает и предлагает вести диалог именно об этом. О стратегии лечения. О ключевых инициативах, которые позволят это лечение начать. Неожиданно? Конечно».
Почему Подоляк стал одним из тех, кого пригласили в Межигорье?
Издание Depo позже объяснял это тем, что Подоляк был советником главы Администрации Януковича Сергея Левочкина.
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За несколько месяцев до этого - в апреле 2011года - Подоляк заявил о том, что стал консультантом регионала Юрия Иванющенко (известного также как Юра Енакиевский).
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Будучи в этом статусе он:
участвовал в пресс-конференции, где вот так обосновывал доказательство невиновности Иванющенко: «Когда Луценко впервые стал министром, вышла книга «Донецкая мафия», где использовалась оперативная информация. Но там нет упоминания о криминальном авторитете Иванющенко»;
на «финансовых условиях» позволял публиковать на «Обозревателе» «положительные информационные сообщения пиар-характера» по Иванющенко без пометки «реклама» и называл это «общепринятой практикой» среди украинских изданий.
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Сам «Обозреватель», в котором работал главредом Подоляк, принадлежал на тот момент председателю Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаилу Бродскому. Тогда издание, в частности, обвиняли в плагиате и публицикации лживых материалов.
Так, например, в начале 2013-го ресурс опубликовал интервью с соратником и тогдашним защитником Юлии Тимошенко - Сергеем Власенко под названием «Власенко: «Все бизнес-активы Щербаня получили «донецкие», которое в «Батькивщине» назвали «сфальсифицированным».
Сам Подоляк отреагировал на эту ситуацию так: «Это просто какой-то нонсенс ... Такая ситуация вызывает подозрение в том, что она была заранее продумана кем-то».Интервью, которого не было?
Несколько ранее с интервью самого Подоляка произошла подобная история.
В 2010-м под названием «НТВ» недоплюнуло до самого себя» получился разговор якобы с его участием.
В ней от имени Подоляка приводились слова о том, что он:
«имеет высокопоставленные связи в спецслужбах России и Украины», которые «очень помогли» ему, как после депортации из Беларуси, так и в дальнейшем;
не имеет предостережений относительно сотрудничества с любыми политиками, ведь главное для него «хороший заказчик» и «цена вопроса»;
участвует в информационных войнах, благодаря которым «хорошо зарабатывает, причем не без удовольствия».
Впрочем, на следующий день после публикации Подоляк заявил, что такого интервью не давал: «Имеет место красивая компиляция из десятков «бесед не для протокола». Бесед, между прочим, не с журналистами, но со «спецпосланниками». И еще процентов 20 в «интервью» - дописаны неизвестными мастерами выдумки. То есть, не мои слова».Нарушение стандартов журналистики
В адрес Михаила Подоляка неоднократно звучали упреки в нарушении журналистских стандартов.
Вот что в 2005 году говорила, например, медиаэксперт Наталья Лигачева о его статье «Тайная вечеря», в которой на тот момент главред «Украинской газеты» Михаил Подоляк предполагал возможность причастности к отравлению Виктора Ющенко тогдашних высоких чиновников: «Такие публикации, которые появились в «Украинской газете», были сделаны без соблюдения каких-либо журналистских стандартов. То есть отсутствует точка зрения людей, которых критикуют в статье, - Жвании, Березовского. Весь рассказ напоминал сказку: автор сразу отметил, что, может, так было, а может, и нет. В то же время описано все так, будто уже доказано судом, что именно так было».
Сам Подоляк на такие замечания отвечал: «Что значит профессионализм? Какие доказательства или факты должны быть в публикации, где изложена версия? Это все из открытых источников. Некоторые детали для того, чтобы люди поняли, что мы профессионально занимаемся этим расследованием, было использовано ... Я должен был привести мнение Давида Жвании, где он говорит, что все это выдумки? И как это бы выглядело?».
Именно «Тайная вечеря» стала основанием, на основе которой Подоляка в июне 2005 вызвали на допрос в Генпрокуратуру.Распространение фейков
9 августа 2017 года на сайте украинского «24-го канала» появилась заметка Михаила Подоляка о том, что президент Литвы Даля Грибаускайте не желает общаться с украинским лидером Петром Порошенко. Ее перепечатали многие сайты и издания.
В ней Подоляк, в частности, писал: «Ее отказ от общения с Петром Алексеевич
Фільм зняли і це піпець.Військові помирають,країна котиться в зад,а ці фільми знімають. Виборцям це подобається,бо в більшості виборці,нікчеми і шкідники.Не буде Україна в Європі,це вже очевидно.
Вовчик, делай ноги, пока до тебя не дошли руки...
Оно еще нам и угрожает!!!!
Короче, взвалил на себя непосильную ношу, ни одно дело не довел до ума, привел с собой некомпетентных и кодло Януковича.
В результате, то что создавалось с таким трудом последние 5 лет похерено, в бюджете дыра, дефолт на горизонте и тп.
С такими "успехами" нужно по собственному желанию, пока не поздно.
Пора эти руки уже рубить, пока они не все развалили.
А потом добавил:" Руки у нас длинные, каждого дастанем..."