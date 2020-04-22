 "Багато до чого навіть руки не дійшли, але дійдуть", - Зеленський про рік президентства. ВIДЕО

Про це він говорить у фільмі "Рік Президента Зеленського", який запланований до показу увечері 22 квітня на офіційних сторінках ОП в соцмережах і на кількох телеканалах. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Мені здавалося, особливо коли була передвиборча кампанія, що кожен день ти проживаєш як рік. Тобто, час дуже повільно йшов, а потім бац - і минув майже, дійсно, рік. Я думаю, що, можливо, буду єдиною людиною, яка є президентом країни, і яка готова говорити відверто, що, ось, у нас була програма, ось що з цієї програми ми вже зробили", - сказав Зеленський.

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"Можна проаналізувати, поговорімо про це, що не зроблено, чому. Багато чого не зробили, багато до чого навіть руки не дійшли, але дійдуть", - додав президент.