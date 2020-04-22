 Росія фальсифікує статистику щодо коронавірусу, щоб піти від санкцій, - експерт Левусь

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Фальсифікації статистики щодо розвитку епідемії коронавірусу в РФ і прагнення використовувати цю проблему для виведення Кремля з-під санкцій сприяли розвитку системної кризи в Росії. В той же час, і в складних для неї умовах, Росія не відмовляється від своєї агресивної політики щодо України і буде використовувати арсенал інструментів, який є у її дипломатії і спецслужб", - зазначив Дмитро Левусь.

Експерт підкреслив, що на прикладі комплексної операції РФ, маскованої під допомогу в боротьбі з пандемією в Італії, а також ініціатив росіян на міжнародних майданчиках видно прагнення Путіна і його оточення. Вони в першу чергу спрямовані на зняття санкцій з РФ і знищення єдності країн Заходу, визнання ЄС і НАТО за Росією права вирішувати долю України і мати вплив у Східній Європі. Вимушена відмова від активності на цьому напрямі, викликана глобальним характером коронавірусної кризи і "нафтовою війною" РФ із Саудівською Аравією жодною мірою не свідчить, що Кремль відступився. Про це також говорить включення комплексу карантинних заходів на окупованих територіях Донбасу в проведені РФ у себе. Головною їхньою метою є збереження боєздатності окупаційних військових корпусів, що маскуються під "міліції ДНР-ЛНР". При цьому Москва виявилася не в змозі контролювати карантинні дії деяких зі своїх регіонів, що свідчить про кризу і часткову втрату впливу Кремля на тлі відкладених змін до конституції РФ, покликаних розширити повноваження Путіна.

"Однак у Москві навіть не розглядають варіант відмови від своєї політики щодо України. Більш того, тепер контроль над Україною, в певній мірі, обумовлює виживання правлячого режиму РФ, тому ми можемо очікувати, що і під час карантину і після його завершення Москва продовжить свою риторику щодо необхідності скасування санкцій проти неї, оскільки це нібито полегшить світу вихід з кризи. Світ же повинен бути до цього готовим і не забувати про справжній характер путінського режиму і того факту, що він не робить спроб виконан ить умови світової спільноти", - зазначив Левусь.

Круглий стіл, на якому прозвучали оцінки дій Кремля в умовах пандемії від українських і зарубіжних експертів, був організований Благодійним фондом "Акцент" та громадською організацією "Бурштиновий шлях".