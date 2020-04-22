 Росія фальсифікує статистику щодо коронавірусу, щоб піти від санкцій, - експерт Левусь

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Фальсифікації статистики щодо розвитку епідемії коронавірусу в РФ і прагнення використовувати цю проблему для виведення Кремля з-під санкцій сприяли розвитку системної кризи в Росії. В той же час, і в складних для неї умовах, Росія не відмовляється від своєї агресивної політики щодо України і буде використовувати арсенал інструментів, який є у її дипломатії і спецслужб", - зазначив Дмитро Левусь.
Експерт підкреслив, що на прикладі комплексної операції РФ, маскованої під допомогу в боротьбі з пандемією в Італії, а також ініціатив росіян на міжнародних майданчиках видно прагнення Путіна і його оточення. Вони в першу чергу спрямовані на зняття санкцій з РФ і знищення єдності країн Заходу, визнання ЄС і НАТО за Росією права вирішувати долю України і мати вплив у Східній Європі. Вимушена відмова від активності на цьому напрямі, викликана глобальним характером коронавірусної кризи і "нафтовою війною" РФ із Саудівською Аравією жодною мірою не свідчить, що Кремль відступився. Про це також говорить включення комплексу карантинних заходів на окупованих територіях Донбасу в проведені РФ у себе. Головною їхньою метою є збереження боєздатності окупаційних військових корпусів, що маскуються під "міліції ДНР-ЛНР". При цьому Москва виявилася не в змозі контролювати карантинні дії деяких зі своїх регіонів, що свідчить про кризу і часткову втрату впливу Кремля на тлі відкладених змін до конституції РФ, покликаних розширити повноваження Путіна.
"Однак у Москві навіть не розглядають варіант відмови від своєї політики щодо України. Більш того, тепер контроль над Україною, в певній мірі, обумовлює виживання правлячого режиму РФ, тому ми можемо очікувати, що і під час карантину і після його завершення Москва продовжить свою риторику щодо необхідності скасування санкцій проти неї, оскільки це нібито полегшить світу вихід з кризи. Світ же повинен бути до цього готовим і не забувати про справжній характер путінського режиму і того факту, що він не робить спроб виконан ить умови світової спільноти", - зазначив Левусь.
Круглий стіл, на якому прозвучали оцінки дій Кремля в умовах пандемії від українських і зарубіжних експертів, був організований Благодійним фондом "Акцент" та громадською організацією "Бурштиновий шлях".
Роль росії в драматичному розгортанні коронавірусної пандемії з самого початку виглядала доволі дивною. Країна, що має найбільший за протяжністю та слабо контрольований сухопутний кордон з Китаєм, де спалахнув перший осередок епідемії, навіть зараз, коли коронавірус тріумфально шириться всіма континентами і державами, має відносно скоромну статистику випадків захворювання на COVID-19. Звісно, у росіян вистачало пояснень для такого аномально хорошого становища своєї країни: від розповідей про рішучі дії путіна до розповідей про банальне везіння. Але найбільш резонним поясненням, яке поділяють ледь не всі експерти та оглядачі, є те, що авторитарний російський режим просто приховує справжні масштаби епідемії.
У більшість держав Європи (і в Україну, зокрема) критична маса інфікованих коронавірусом прибула вже з другого осередку пандемії - Італії. Але в росію, на думку експертів, вірус просто зобов'язаний був прийти раніше - з самого Китаю. Звісно, в рамках боротьби з епідемією коронавірусу ще 20 лютого російська влада заборонила в'їзд в країну громадянам Китаю й обмежила авіаційне сполучення (яке, втім, низка авіакомпаній просто проігнорувала). Але ніякі офіційні обмеження не могли припинити потік людей та з Китаю. Для прикладу, за інформацією Асоціації туроператорів росії, лише 50% організованих туристів з Китаю приїжджають в росію легально, тоді як інші 50% - користуються послугами "сірих" китайських компаній. Що коїться в сфері бізнесу та заробітчанства - можна тільки уявити.
Увесь лютий-початок березня позиція влади залишалася незмінною - ніякого коронавірусу в Росії немає і бути не може. Щоправда, то тут то там спливали фото, як людей і навіть мертві тіла вивозять медики в "скафандрах" біологічного захисту, а школи по всій країні закрили на карантин через "епідемію ГРВІ".
І навіть коли Кремль почав визнавати, що в росії коронавірус все ж присутній, реальний стан речей залишився поза публічною статистикою. Так, згідно з даними на неділю, 29 березня, в рф коронавірусом заразилися 1534 осіб, зокрема, 270 за останню добу; одужали 64 людини, 8 - померли. Утім, є всі підстави говорити про те, що це абсолютно "фейкові" цифри. Справа в тому, що всередині владних органів рф справжня статистика збиралася та опрацьовувалася з самого початку. Свідченням цього є документ, призначений для адмінапарату Московської області, який роздобули незалежні журналісти. Зокрема, в документі ще станом на 16 березня наводяться дані, згідно з якими за "вкрай оптимістичним" оцінками в москві на той момент було близько 500 випадків зараження коронавірусом. Тобто йдеться про дані двотижневої давнини. При цьому, за офіційною інформацією, опублікованою тоді на сайті росспоживнагляду, 15 березня на всій території Росії було зафіксовано лише 63 випадки інфікування.
Власне, в документі, підготовленому владою московської області, розроблено прогноз, в якому зазначено, що без негайного та жорсткого карантину до кінця березня в москві та підмосков'ї буде близько 10 000 інфікованих, а до середини квітня - майже 100 000. У першій декаді травня епідемія досягне піку в 2,2 мільйона заражених людей (або 19% населення), і понад 200 000 випадків потребуватимуть госпіталізації.
За офіційними даними на сьогодні рф посіла 10-е місце в світі
WORLD / COUNTRIES / RUSSIA
Last updated: April 22, 2020, 13:56 GMT
Russia
Coronavirus Cases:
57,999
Deaths:
513
Recovered:
4,420