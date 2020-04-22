 Екссуддя АР Крим постане перед судом за держзраду, - ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідством встановлено, що у 2014 році обвинувачена за власним бажанням перейшла на службу до псевдосудового органу. В подальшому, перебуваючи у складі судової колегії з кримінальних справ "Верховного Суду Республіки Крим", неодноразово підтримувала рішення щодо придушення громадської активності проукраїнсько налаштованих жителів півострову, які відстоювали свою позицію під час мітингу 26 лютого 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Упродовж лютого - березня 2016 року обвинувачена відмовляла у задоволенні апеляційних скарг на незаконні рішення суддів щодо продовження запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою українських громадян.

Крім цього, за активної участі обвинуваченої "Верховний Суд Республіки Крим" ухвалив незаконне рішення, відповідно до якого протягом 9 місяців під вартою утримували заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу та інших громадяни України.

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