 За добу в Хмельницькій області на коронавірус захворіло 15 медичних працівників, - ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці Хмельницької обласної державної адміністрації.

За даними облдержадміністрації, станом на сьогодні в області підтверджено 62 випадки зараження на коронавірус. Серед захворілих 15 медичних працівників та 2 дитини.

"За добу зафіксовано 9 нових захворювань на коронавірусну інфекцію: у 2 жителів Летичівського району (монастир), у 6 - Чемеровецького району, у 1 жителя міста Хмельницький. Серед нових хворих 1 лікар Хмельницької інфекційної лікарні", - розповіли в ОДА.

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Зазначається, що від коронавірусу вже одужали 6 осіб, серед них один медпрацівник. Жертвами хвороби стали вже 4 людини. Серед померлих також 1 медик.