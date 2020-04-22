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 Суспільство, Здоров'я
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 За добу в Хмельницькій області на коронавірус захворіло 15 медичних працівників, - ОДА

У Хмельницькій області станом на ранок 22 квітня лабораторно підтвердили понад 60 випадків коронавірусу, з них 15 - медичні працівники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці Хмельницької обласної державної адміністрації.

За даними облдержадміністрації, станом на сьогодні в області підтверджено 62 випадки зараження на коронавірус. Серед захворілих 15 медичних працівників та 2 дитини.

"За добу зафіксовано 9 нових захворювань на коронавірусну інфекцію: у 2 жителів Летичівського району (монастир), у 6 - Чемеровецького району, у 1 жителя міста Хмельницький. Серед нових хворих 1 лікар Хмельницької інфекційної лікарні", - розповіли в ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє медиків померли від коронавірусу на Кіровоградщині, - головний санлікар області Оперчук

Зазначається, що від коронавірусу вже одужали 6 осіб, серед них один медпрацівник. Жертвами хвороби стали вже 4 людини. Серед померлих також 1 медик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190746
 
 
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Капец, в качестве лечения, будем дышать над картошкой, и чай с малиной пить.
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А чому дивуватися?
Зокрема, на виплату зарплат у квітні медикам Хмельницької міської інфекційної лікарні не вистачає 750 тис. грн.
"Зараз ніхто не говорить про обіцяні потрійні оклади для медпрацівників. Адже навіть кошти на мінімальну зарплату санітаркам не дали. До речі, аванс працівники інфекційної лікарні також отримали із запізненням у три дні", - наголосив мер Хмельницького Симчишин.
джерело-"Незалежний громадський портал". https://ngp-ua.info/
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Це свідчення роботи зеленського, а не "ювілейні" відосіки. Лікарі не захищені. Швидкого одужання
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174 смерти за месяц - скорбим... Но этот же месяц март, смертность в Украине от сердечно-сосудистых заболеваний выросла в полтора раза! До 43 тыс. человек!!! Каранин убивает быстрее коронавируса. Но по ССЗ массового психоза нет, поэтому сидим и молчим.
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