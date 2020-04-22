 За добу в Хмельницькій області на коронавірус захворіло 15 медичних працівників, - ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці Хмельницької обласної державної адміністрації.
За даними облдержадміністрації, станом на сьогодні в області підтверджено 62 випадки зараження на коронавірус. Серед захворілих 15 медичних працівників та 2 дитини.
"За добу зафіксовано 9 нових захворювань на коронавірусну інфекцію: у 2 жителів Летичівського району (монастир), у 6 - Чемеровецького району, у 1 жителя міста Хмельницький. Серед нових хворих 1 лікар Хмельницької інфекційної лікарні", - розповіли в ОДА.
Зазначається, що від коронавірусу вже одужали 6 осіб, серед них один медпрацівник. Жертвами хвороби стали вже 4 людини. Серед померлих також 1 медик.
Зокрема, на виплату зарплат у квітні медикам Хмельницької міської інфекційної лікарні не вистачає 750 тис. грн.
"Зараз ніхто не говорить про обіцяні потрійні оклади для медпрацівників. Адже навіть кошти на мінімальну зарплату санітаркам не дали. До речі, аванс працівники інфекційної лікарні також отримали із запізненням у три дні", - наголосив мер Хмельницького Симчишин.
джерело-"Незалежний громадський портал". https://ngp-ua.info/