EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Економіка
  2420  9
Все про:план (66) енергетика (406) Плачков (10)

 Плачков представив антикризовий план для енергетики

Для подолання колапсу в енергетиці уряд має реалізувати антикризовий план.

Про це написав ексміністр енергетики, голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков у своєму блозі  для LB.

Експерт зазначив, що нині енергетика перебуває в стані колапсу, для виходу з якого необхідно в стислі терміни реалізувати антикризові заходи. Серед першочергових він назвав створення антикризового штабу на чолі з прем’єром, вирішення кадрових проблем у галузі, адже 90% компаній очолюють виконуючі обов’язки, та запровадження посади першого віце-прем’єр-міністра з паливно-енергетичного комплексу та питань ЖКГ і призначення міністра енергетики.

На його думку, після вирішення кадрових питань потрібно ухвалити рішення для забезпечення стабільності роботи енергосистеми та реструктуризації заборгованості, що утворилась на оптовому ринку електроенергії.

"Необхідно буде переглянути енергобаланс з метою забезпечення стабільної роботи енергосистеми країни та збуту вугілля; переглянути, а в перспективі – скасувати адміністративні обмеження в енергетиці, що унеможливлюють дію повноцінних ринкових механізмів. Крім цього треба забезпечити економічно збалансовану модель роботи галузі та вирішити проблему боргів шляхом прийняття законопроекту №2386 "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії", який має реструктурувати заборгованість енергопідприємств", - написав Плачков.

За його прогнозами, ухвалення цих рішень дозволить вже за місяць-півтора подолати кризові явища в енергетиці.

Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергетиці з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 чоловік.

В свою чергу голова Незалежної профспілки горняків Михайло Волинець завив, що криза стала наслідком ініціатив голови парламентського комітету з ТЕК Андрія Геруса.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190743
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Этот спец может. Но его же хрен туда допустят. не даст воровать и порядок наведёт.
 показати весь коментар
 
Зеленых (СЭЧ&ВЭС) надо послать нахрен! Пусть судятся в международных судах (китайцы, ДТЭК, Клюев, голландцы и пр. кровосиси) и пущай им Янык платит. Повышенный зеленый тариф (на уровне угольных) заслуживают СЭС и ВЭС, работающие в накопительном режиме и способные гасить пиковые нагрузки. Т.е. эти электростанции должны вписываться в энергобаланс и строить не только сами станции генерации, но и станции аккумуляции (любого рода, хоть гидро, хоть тепло, хоть электро, хоть как).
 показати весь коментар
 
а это не тот ли экс-министр энергетики ставший в последствии Богом Украинского виноделия, хозяином тм Колонист Плачков представив антикризовий план для енергетики - Цензор.НЕТ 296
 показати весь коментар
 
 
А короче говоря - снова простить всю задолженность бюджету и еще денежек подкинуть ахмету с дружками на бедность. Плачков представив антикризовий план для енергетики - Цензор.НЕТ 3525 Суть вашего законопроекта именно в этом.
 показати весь коментар
 
 
Плачков при юще наверняка стал миллиардером, поэтому можете представить, шо там за план. Все проблемы в украинской энергетике выдуманы, как и кризис в Украине, ибо если в Украине 10 лет кризис, то почему олигархи все 10 лет и даже во время войны только богатеют? Кризис как технология это коррупционная схема для распила бюджета олигархами с 2008 года, поэтому с плачковыми мы из одного кризиса придём в другой. А кризис в энергетике Украины можно решить просто - обрушить цены на электроэнергию. Это в разы повысит его потребление, но главное в условиях мирового кризиса даст украинскому бизнесу стимулы интенсивно наращивать потужности. И случится невиданное - кризис в Украине исчезнет. Но кому оно надо кроме меня и народа Украины?
 показати весь коментар
 
 
Да, с таким Дионисом в энергетике можно спокойно ложиться на лавры и накрываться песцовой шубой. Плачков представив антикризовий план для енергетики - Цензор.НЕТ 448
 показати весь коментар
 
плачков,краще сапай виноградник та слідкуй за дочуркою,яка вже всі межі перейшла у своєї україноненависті.Чорти бессарабські,бл..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору