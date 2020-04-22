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 Політика України
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Все про:Кабмін (4089) призначення (533) держслужбовці (143) Немчінов Олег (7)

 Кабмін дозволив призначати на період карантину держслужбовців на посади без конкурсу

Кабінет міністрів України затвердив особливий порядок призначення на посади державної служби на період карантину.

Документом передбачається, що суб'єкти призначення можуть скористатися насамперед правом призначити на вакантні посади осіб з-поміж тих, кого запропонували Комісія з питань вищого корпусу державної служби (для посад категорії А) та конкурсні комісії (посади категорії Б і В) за результатами незавершених конкурсів станом на початок дії карантину, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також суб'єкти призначення або керівники державної служби в державному органі можуть призначити на посаду держслужби осіб шляхом укладення контракту на проходження держслужби на період дії карантину та до дня призначення на цю посаду особи вже за результатами проведеного конкурсу після скасування дії карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оклад держслужбовців становитиме 70-80% зарплати, решта буде визначатися показниками ефективності, - міністр Кабміну Немчінов

"Тобто в цьому випадку особа призначається на посаду тільки на певний термін, після закінчення якого має бути проведено обов'язково класичний конкурс на зайняття посади державної служби. І такий конкурс має бути оголошений протягом 2 місяців після скасування дії карантину. Відбір осіб за такою процедурою буде здійснюватися за результатами проведених співбесід з тими кандидатами, які захочуть і будуть відповідати загальним вимогам до тих, хто претендує на посади державної служби. Крім того, інформація про підбір у такий спосіб оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби", - розповів за результатами ухвалення рішення міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Крім того, наголошується, що цей порядок не застосовується до переможців конкурсу, які з певних причин на момент набуття чинності цієї постанови не призначені на відповідні посади.

У такому випадку призначення здійснюється на загальних підставах відповідно до закону України "Про державну службу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190741
 
 
 Топ коментарі
 
Я так понимаю,"карантин" продлится ещё 4 года. Разрешите уже по наследству должности передавать. Гулять так гулять.
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...должностной ресурс потребляющий ресурсы государства, не производя полезной работы, а тратя их исключительно на собственное жизнеобеспечение и размножение.
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А что был какой то конкурс.???!!! гончарука из какой дырки и по какому конкурсу доставали как и остальных???ПО КОНКУРСУ ВАМ БЫ ЧАЙ ПОДАВАТЬ НЕ ДОВЕРИЛИ!!!
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и еще тендеры начали отменять. Все. Пошла пи@да по кочкам...
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и проЗЗоро это нафиг убрать. Шоб нормальным людям откаты получать как раньше, как при Федоровиче Кабмин разрешил назначать на период карантина госслужащих на должности без конкурса - Цензор.НЕТ 4332
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Це пеця винуватий🐸🧐
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Тобто забули зебіли обіцянки щодо призначень та почали зловживати владою!
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Я не согласен, конкурс то проводил Ермак, как ему теперь на второй мерседес денег наскрести?
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Це п'ять! Запускайте Міхо! Я за поп-корном збігаю!
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неприкосновенный запас поп-корна не трогайте , впереди ещё будет - что посмотреть
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Я так понимаю,"карантин" продлится ещё 4 года. Разрешите уже по наследству должности передавать. Гулять так гулять.
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Треба ще і дворянські звання: граф Зебільський, Київський, Криворізький та Донецький.
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Який зручний для зебілів карантин... Можна, прикриваючись ним, крутити які завгодно афери.
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Ну и бех украинского гражданства то же можно. Как галстукоеда и осуждённого на его родине МиХуила Сракубыемузашили.
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Теперь Михо лишит гражданства украинского Пеца,и даст ему законное молдавское
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У Міхо нема і не буде таких повноважень.
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Я теж жартую, але у кожному жарті є доля правди!
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Бо вже заморились кожного разу збиратись, та обговорювати кандидатуру, плюс ще й голосування.
А так, опа - і ти вже зам зама міністра Хрінзнайдешньої галузі Грошового відділу.
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Таксисты и маршрутчики - это ваш шанс порулить, не выходя из кабинета
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А давайте скинемося і купимо у Єрмака Порошенку посаду Президента України?
А Зєлю назад в Москву відправимо.
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сначала они под шумок карантина уничтожили весь малый бизнес, потом под шумок карантина начали сажать евромайдановцев и отпускать реальных убийц, затем они под шумок карантина начали нещадно писдить деньги предназначенные на борьбу с COVID-19, теперь вот под карантин устроят на денежные потоки своих кумовей, сватов, братьев. вот так под шумок, шапито зеленского жирует за счет лохов, которые их выбрали.
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- тут на батьківщині *********** цікавляться, підкажемо правильну відповідь ....
Кабмин разрешил назначать на период карантина госслужащих на должности без конкурса - Цензор.НЕТ 1718 Кабмин разрешил назначать на период карантина госслужащих на должности без конкурса - Цензор.НЕТ 556
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И пусть сразу Ермак подписывает в ресторане
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та там і по "конкурсу" весь зЕопарк проходив...
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Я бачу зраду України,

Тупий, обдурений народ,

Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод

Я бачу жабу, що на троні

Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні

Кривавим маревом згора

На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати

З застиглим подивом в очах...

Капітулянти! Сучі діти,

Ви ж предків славу здаєте!

В могилах вам усім смердіти
За це ї....че вар'єте!

Не сподівайтеся, не вмерла,
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.
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Теперь понятно зачем Зеля завозил зараженных заробитчан и отдыхающих.
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да зачем тот конкурс ваще нужен...братан ермака все решает за бабки
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Это за фиксированную таксу взятки означает
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Дуже зручно. Головне що, після карантину вони залишаться.
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