EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Економіка
  1385  10
Все про:тарифи (446) Криклій (136)

 Криклій готовий знизити тарифи, якщо Кабмін перегляне політику дивідендів для держкомпаній

Міністр наголосив, що для виведення економіки з кризи, викликаної карантином, необхідно інвестувати в інфраструктуру.

В умовах кризи уряд має переглянути політику дивідендів для державних транспортних компаній і дозволити їм інвестувати більше прибутку в розвиток. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає РБК-Україна.

За словами міністра, якщо це відбудеться, стане можливим тимчасовий перегляд тарифів транспортних монополій або додаткові знижки для бізнесу.

"Ми наполягаємо, щоб уряд переглянув політику дивідендів для держкомпаній в транспортній галузі. Так, у деяких підприємств зараз дійсно зберігається певний рівень прибутковості, і є дивіденди, яке вони повинні виплатити. Але, на жаль, це не означає, що всі наступні періоди будуть для них прибутковими. Навпаки, у більшості з них внаслідок карантину очікуються дуже великі збитки, тому зараз немає сенсу забирати у них доходи у вигляді дивідендів, щоб потім екстрено шукати можливість дофінансувати їх з бюджету", - сказав Криклій.

Міністр підкреслив, що для виводу економіки з кризи, викликаного карантином, необхідно інвестувати, насамперед, в інфраструктуру, що дозволить створювати нові робочі місця.

"Ми все ж хочемо говорити про розвиток української економіки. А для цього необхідно як раз не вимивати з компаній кошти, а вкладатися в їх розвиток, тому що це дасть можливість організувати нові робочі місця, поліпшити інфраструктуру і, як наслідок, дозволить їм показати прибутковість в довгостроковій перспективі. Інвестиції в інфраструктуру - це дуже, дуже важливо зараз", - сказав Криклій.

Крім того, він не відкидає, що для підтримки бізнесу з боку держави можливе тимчасове зменшення тарифів держкомпаній.

"Якщо у нас вийде знизити рівень дивідендів, то можна буде на короткий кризовий/посткризовий період переглянути тарифи на якісь речі, дати бізнесу якусь знижку, щоб галузі було простіше виходити з цього піке", - повідомив Криклій.

Нагадаємо, раніше Адміністрація морських портів України заявляла, що збереження для неї ставки дивідендів на рівні 90% призведе до зниження інвестицій у розвиток портової інфраструктури у 2,6 раза, відповідно, поставить під загрозу реалізацію великих інвестпроєктів у портах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190739
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вчера этот криклий сказал, что нада планировать отпуск на вторую половину лета! Какой нахер отпуск? Отдыхать от чего ? От отдыха на карантине? АРБАЙТЕН ЧЕРТИ
 показати весь коментар
 
 
Щось говорить Криклій! Для чого нам Криклій, який хоче знизити і так низьке оподаткування у супердефіцитному буджеті?
 показати весь коментар
 
 
Кто такое это временное криклий? скл\оро свалит в небытиё...Но маничка вяличия и любовница в набсовете Зализныци с окладом 160 тыш отроду 24 годика.
 показати весь коментар
 
 
Захворів? У мене є родич лікар-психіатр. Може тебе лікувати. Це не жарт!
 показати весь коментар
 
 
не обезъянничай...я тебя уже часов 5 назад туда отправил. узбагойся притрушенное.
 показати весь коментар
 
Це ж ти хвилювався та почав про психічне здоров'я. Тобто у тебе проблема, тому я дійсно пропоную тобі допомогу свого родича дипломованого лікаря-психіатра. Можливо тоді ти покаєшся за свій зебільний вибір та нанесену шкоду народу України.
 показати весь коментар
 
Тобто я правий і моя пропозиція залишається. Я на хворих не ображаюся, бо розумію як вам боляче!
 показати весь коментар
 
Цена всем заявлениям этих придурков - ноль.
Они неполноценны во всем.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору