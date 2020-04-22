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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
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 Збільшити кількість тестувань, поліпшити забезпечення лікарень та е-контроль самоізоляції, - Шмигаль назвав необхідні кроки до завершення карантину

В уряді назвали необхідні кроки до завершення карантину.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, одне з таких завдань - збільшити кількість тестувань на коронавірус.

"У нас є кілька завдань, які ми маємо зробити до 11 травня. Перше - це збільшити кількість тестувань на коронавірус. За кілька крайніх тижнів цей показних зріс від 700 до 4700 на день. Ми практично наблизилися до показника 5 тисяч тестів на день. Друге: покращення забезпечення лікарень усім необхідним. Третє - це запровадження електронного контролю самоізоляції замість обсервації", - заявив Шмигаль.

За його словами, для низки громадян буде запроваджена самоізоляція з посиленим контролем за допомогою інструменту "Дія".

"Схожа модель діє в Польщі. Сьогодні така модель буде окремо презентована", - додав глава Кабміну.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжено до 11 травня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190737
 
 
 Топ коментарі
 
Ты ба! Типа "прозрели" под конец карантина? А кто врачей адекватными средствами защиты снабжать будет? Снова все меценаты и волонтеры?
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Ну что ещё можно услышать от дауна Шмыгаля?
Набор стандартных общих фраз - одно бла - бла.
По сути - как людям жить, ему не чего сказать.
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И тесты нормальные раздайте по областям, а не эти "обманки".
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Ну что ещё можно услышать от дауна Шмыгаля?
Набор стандартных общих фраз - одно бла - бла.
По сути - как людям жить, ему не чего сказать.
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Ты ба! Типа "прозрели" под конец карантина? А кто врачей адекватными средствами защиты снабжать будет? Снова все меценаты и волонтеры?
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На крайняк кРадуцкий опять может маски за границу продать! Чем не помощь то? Увеличить количество тестирований, улучшить обеспечение больниц и е-контроль самоизоляции, - Шмыгаль назвал необходимые шаги до завершения карантина - Цензор.НЕТ 7465
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И тесты нормальные раздайте по областям, а не эти "обманки".
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Владимиру Зеленских кстати тесты каждый день делают. Боица сыкло коронавируса. Но слава Богу, что бронежилет от вируса не спасет
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Увеличить , улучшить / углУбить и сделать ширше(ширее).
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11 травня, вони тільки збираються це почати робити !!! Після отримання в 1млрд 200 млн допомоги від ЄС? Вам цих грошей вистачить, для початку?
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Это звиздец! Подобного дебила в премьерах Украина еще не видела.... Это ж надо додуматься "16 тысяч на семью из 4-х человек в условиях карантина"... Я всегда был на стороне Михо, пока его гонял Петрушка по крышам и границам.... Но эксцентричного Михо в вице-премьеры - это звиздец... Донбасс, Крым, Путлер - все фигня... Идет война народная, священная война. С заразой инородною - китайская чума...
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