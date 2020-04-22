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 Суспільство
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Все про:МЗС (2193) Вікіпедія (2)

 МЗС закликає українців наповнювати Вікіпедію інформацією про Україну та світ

Міністерство закордонних справ України та ГО "Вікімедіа Україна" розпочинають співпрацю і планують запустити спільні проєкти, щоб залучити якомога більше людей до наповнення Вікіпедії інформацією про Україну і протидіяти дезінформації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.

"Захист правди і протидія дезінформації є стратегічним пріоритетом зовнішньої політики України. Разом з партнерами ми розпочинаємо боротьбу із дезінформацією у важливому сегменті – найбільшій у світі енциклопедії. Статті з Вікіпедії щодня стають джерелом інформації для мільйонів людей по всьому світу. Тому дуже важливо, щоб інформація про Україну в цій енциклопедії була максимально об’єктивною та достовірною", – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Йдеться як про україномовний сегменті, так і про інші мови.

Першим етапом співпраці стане запуск онлайн марафону "Місяць української дипломатії". Упродовж місяця автори україномовної Вікіпедії заповнюватимуть прогалини і виправлятимуть неточності на теми російської агресії, інтеграції України до Євросоюзу і НАТО, відносин з іншими країнами, діяльності нашої країни в міжнародних організаціях, а також публічної дипломатії. Марафон розпочнеться у травні, пояснили в МЗС.

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До кампанії долучиться команда МЗС України. Зокрема дипломатичні установи України за кордоном опублікують на своїх ресурсах довідки і документи про дипломатичні відносини з конкретними країнами, інформацію про політиків та громадських діячів, важливі дати, події та локації — їх потім можна буде використовувати як джерела для статей Вікіпедії.

Українські дипломати також долучаться до організації наповнення Вікіпедії мовами їхньої країни перебування, щоб підвищити впізнаваність нашої держави, її історії та сучасності серед світової спільноти і наповнити статті української тематики неупередженими фактами. Це буде продовженням кампанії МЗС "CorrectUA". Раніше ця ініціатива Міністерства була присвячена коригуванню написання українських назв міст – KyivNotKiev, Odesa, Lviv тощо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190735
 
   
 Топ коментарі
 
МИД призывает украинцев наполнять Википедию информацией об Украине и мире - Цензор.НЕТ 213 не, я лучше на цензоре буду зебилов гнобить МИД призывает украинцев наполнять Википедию информацией об Украине и мире - Цензор.НЕТ 6999
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А где же наша хваленая киберполиция. Разве это не одна из ее задач противодействовать кацапской пропаганде?
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Она занята. Противостоит недовольным в интернете кучей зелеботвы.
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Вот так политическая попоболь вырастает в классовую ненависть...
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Одно другому не мешает, "землю попашет, попишет стихи"...
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А где же наша хваленая киберполиция. Разве это не одна из ее задач противодействовать кацапской пропаганде?
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Она занята. Противостоит недовольным в интернете кучей зелеботвы.
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Вобщем как и во времена Пети обслуживает интересы правящей верхушки за бюджетные деньги. На интересы страны вцелом времени не остается.
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Потрібна справа, але оскільки нинішня влада сприяє кацапам як тільки може, то довіри до цього проекту небагато...
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Туда первыми полезут всякие дубинские,бужанские и прочие медиашлюшки. Так наполнят-через очко сортира перельётся.
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У нас получается два государства, в одно моз, мвс, мзс, а в другом волонтеры? Ну тогда у...те если кто-то за вас должен работать.
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Это можно. Нужно написать статью в Википердию о том как на Украине ворам и взяточникам жить хорошо.
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