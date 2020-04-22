 МЗС закликає українців наповнювати Вікіпедію інформацією про Україну та світ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.

"Захист правди і протидія дезінформації є стратегічним пріоритетом зовнішньої політики України. Разом з партнерами ми розпочинаємо боротьбу із дезінформацією у важливому сегменті – найбільшій у світі енциклопедії. Статті з Вікіпедії щодня стають джерелом інформації для мільйонів людей по всьому світу. Тому дуже важливо, щоб інформація про Україну в цій енциклопедії була максимально об’єктивною та достовірною", – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Йдеться як про україномовний сегменті, так і про інші мови.

Першим етапом співпраці стане запуск онлайн марафону "Місяць української дипломатії". Упродовж місяця автори україномовної Вікіпедії заповнюватимуть прогалини і виправлятимуть неточності на теми російської агресії, інтеграції України до Євросоюзу і НАТО, відносин з іншими країнами, діяльності нашої країни в міжнародних організаціях, а також публічної дипломатії. Марафон розпочнеться у травні, пояснили в МЗС.

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До кампанії долучиться команда МЗС України. Зокрема дипломатичні установи України за кордоном опублікують на своїх ресурсах довідки і документи про дипломатичні відносини з конкретними країнами, інформацію про політиків та громадських діячів, важливі дати, події та локації — їх потім можна буде використовувати як джерела для статей Вікіпедії.

Українські дипломати також долучаться до організації наповнення Вікіпедії мовами їхньої країни перебування, щоб підвищити впізнаваність нашої держави, її історії та сучасності серед світової спільноти і наповнити статті української тематики неупередженими фактами. Це буде продовженням кампанії МЗС "CorrectUA". Раніше ця ініціатива Міністерства була присвячена коригуванню написання українських назв міст – KyivNotKiev, Odesa, Lviv тощо.