 Сьогодні відбудеться прем'єра фільму "Рік Президента Зеленського", - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Сьогодні о 19:00 на офіційних сторінках Офісу Президента України в соціальних мережах відбудеться прем’єрний показ стрічки "Рік Президента Зеленського". Крім того, фільм можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів.
Офіс Президента звертає увагу представників ЗМІ, що після завершення карантину Володимир Зеленський неодмінно збере пресконференцію, на якій журналісти наживо, а не через монітор комп’ютера зможуть поставити запитання щодо підсумків року президентства.
Но иначе зелохторат роли *********** не понимает, привычка ***...
ТVзомбизебилы.
За 2 мин - коротко и емко, и это все, что надо знать о зеленском!
tZE inform
@tZEinform
Вова сегодня покажет фильм о себе красивом Комментарии отключили ?
кроме фильмов и видеороликов больше не на что не способен простите подписывать все что подсунули друзья не задумываясь и не разбираясь что полезно для страны а что сдача страны
Стыдоба.