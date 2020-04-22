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 Політика України
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 Сьогодні відбудеться прем'єра фільму "Рік Президента Зеленського", - ОП

Фільм можна буде подивитися на низці провідних українських телеканалів, а також на офіційних сторінках Офісу Президента в соцмережах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Сьогодні о 19:00 на офіційних сторінках Офісу Президента України в соціальних мережах відбудеться прем’єрний показ стрічки "Рік Президента Зеленського". Крім того, фільм можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів.

Офіс Президента звертає увагу представників ЗМІ, що після завершення карантину Володимир Зеленський неодмінно збере пресконференцію, на якій журналісти наживо, а не через монітор комп’ютера зможуть поставити запитання щодо підсумків року президентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Люди повинні мати чітке бачення, як і коли може пом'якшуватися карантин", - Зеленський

Сьогодні відбудеться премєра фільму Рік Президента Зеленського, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190733
 
 
 Топ коментарі
 
Українці пам'ятають !
Згадали б ще ті олігофрени в армії, рука яких поставила хрестик біля прізвища клоуна. От же ж, паскуди тупорилі, це якими треба було бути примітивами, що проголосувати за власну дупу ?

Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 813
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Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 6796 каждый каждый вечер наступает вдруг ... сдесь девченки целуют даже если не встал...
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Наверно наша Украина не состоится как единое мощное независимое сильное 7осударство ещё долго ...
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Лично меня во всей этой порнографии интересует только когда будет THE - END !!!
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Вечер восхитительных историй будет, в общем-то. Одна история очешуительнее другой. Про шишку, молофью, и как Сивохо в море срал. А потом как цапля постоим, в шашки поиграем, покушаем-то вместе... И да, это самое. Мухи...

Сьогодні відбудеться прем'єра фільму "Рік Президента Зеленського", - ОП - Цензор.НЕТ 3439
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Дивно, а де коменти зелохів? Де всі ці боти???
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интересно, а кого он в этом фильме будет обс...рать
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фильм с одним зрителем..... с кем? догадайтесь сами.....
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Интересно, что будет исполнять Зеленский на пиано в этом фильме? Наверное похоронный марш! Больше достижений у него нет.
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Зеленые остолопы то голобородька то ******* ждут, а виноват у них всегда Порох хотя сами за год своей власти уже в глубочайшей жопе оказались. При Порохе мы жили как в Европе с открытыми границами и достоинством народа, а при вас ган...нах как в совке с закрытыми границами, без денег и смотрящими в глаза Путина как дворняги.
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Таки були радянські мультфільми з цікавими фразами...
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А стратегически мыслить ему некогда за видосиками и фильмами.
Но иначе зелохторат роли *********** не понимает, привычка ***...
ТVзомбизебилы.
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вот если бы какой хакер вместо фильма выложил трейлер Король-вислюк в озвучке Киля!!!
За 2 мин - коротко и емко, и это все, что надо знать о зеленском!
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я уже хочу посмотреть фильм "год без презедента зеленского"
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Твою ж дивізію! Воно ще й хвалитися надумало.
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tZE inform

@tZEinform


Вова сегодня покажет фильм о себе красивом Комментарии отключили ?

кроме фильмов и видеороликов больше не на что не способен простите подписывать все что подсунули друзья не задумываясь и не разбираясь что полезно для страны а что сдача страны
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В общем, в России снимают фильмы о "великом" Путине, у нас - о "великом" Зеленском.
Стыдоба.
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Так вот чем ЗЕ занималось пока рушилась экономика, опустошался бюджет и просиралась внешняя политика.
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Про основне джерело проблем буде мантра...

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