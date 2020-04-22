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 Політика України, Здоров'я
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 Смертність від коронавірусу в Україні є однією з найнижчих, - Шмигаль

Рівень смертності від коронавірусу в Україні є одним з найнижчих і становить 2,7%.

Про це під час засідання Кабінету міністрів заявив глава уряду Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, такий рівень летальності свідчить про те, що запроваджені державою обмеження були своєчасними та ефективними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє медиків померли від коронавірусу на Кіровоградщині, - головний санлікар області Оперчук

"Зараз в Україні один з найнижчих показників за рівнем летальності від коронавірусу, це 2,7%. Така статистика поки що зростає по країні, хоча вона є найменшою серед наших країн-сусідів. Приблизно такі ж дані у Фінляндії та Норвегії", - повідомив Шмигаль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190731
 
   
 Топ коментарі
 
Зареженность врачей наверное одна из самых высоких.
Спасибо зрителям экрана...
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"Сейчас в Украине один из самых низких показателей по уровню летальности от коронавируса, это 2,7%. Такая статистика пока что растет по стране, хотя она является наименьшей среди наших стран-соседей. Примерно такие же данные есть у Финляндии и Норвегии", - сообщил Шмыгаль.

В Норвегии уже открыли школы и детсады.
Если хвастаешься, что у нас с короновирусом как в Норвегии, то открывай школы, ослабляй карантин, как в Норвегии
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Ненавиджу цього українофоба, але тут він правий:
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:

- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:

- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.

- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:

- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!

- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.

- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гр***ты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.

- Мама!… -пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель гр***ть мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…

Михаил Жванецкий.
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ну и что дальше?
Сказал А то говори и Б.
Раз смертность самая низкая, то отменяй нафиг свой карантин...
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"Сейчас в Украине один из самых низких показателей по уровню летальности от коронавируса, это 2,7%. Такая статистика пока что растет по стране, хотя она является наименьшей среди наших стран-соседей. Примерно такие же данные есть у Финляндии и Норвегии", - сообщил Шмыгаль.

В Норвегии уже открыли школы и детсады.
Если хвастаешься, что у нас с короновирусом как в Норвегии, то открывай школы, ослабляй карантин, как в Норвегии
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он намекает тупому пиплу - что нет тестов = нет больных коронавирусом..
а смертность от "не коронавируса" спишут на "естественные причины"
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Статистика -всьому голова... Завтра, при нинішньому стані справ, можуть об'явити, що в нас найвищий життєвий рівень населення...
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Зачем ищешь смерти от коронавируса? Ты хочешь что бы все списывали под корону?
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И все это благодаря мудрости Валоди Зеленских Смертность от коронавируса в Украине одна из самых низких, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4725
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не.просто народу так хорошо живется при закінченні єпохи бідності,шо аж умирать не хотят сволоты. чи може Шмыгаль киздит.у нас только начало эпидемии. о чем он шепчет?
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Зареженность врачей наверное одна из самых высоких.
Спасибо зрителям экрана...
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потому, как нет тестов в больницу не берут и с температурой 40, умирают и им пишут- пневмония
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а отчего тогда 20 % медиков заражено, ? нет тестов,
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Ненавиджу цього українофоба, але тут він правий:
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:

- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:

- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.

- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:

- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!

- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.

- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гр***ты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.

- Мама!… -пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель гр***ть мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…

Михаил Жванецкий.
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Раз пошла такая пьянка... Именно он сказал, что Одесса - русский город...
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Він багато чого говорив проти України в 1995 році, а потім після цього почав ховати і видаляти ці виступи. Але їх я все рівно знаходив. Але щодо дій влади він правий.
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Но в остроумии ему не откажешь, печально, что и на умных людей действует пропаганда...
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Не стільки пропаганда діє на їхню свідомість, як вони мають бажання добре влаштуватися у цьому житті! Для цього вони готові йти по трупам та не бачити далі свого носа. Так Всевишній одне дає, а інше забирає.
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Это не ваша заслуга, а ваша недоработка.
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Показатель лучше чем в Германии. Там 3.4%.
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реально краще.
на зараз у Німеччині
5100 / (5100+99400) = 4,8%
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Нет млин. Такой уровень смертности, свидетельствует только о том, что большинство украинцев просто не доживает до такого возраста, когда они попадают в наибольшую группу риска по смертности от COVID-19
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Так организуйте на 9 мая парад и показатель - число умерших к числу зараженных сразу опустится почти до нуля...
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Смертность от коронавируса является одним из самых низких - ГДЕ ??????????????

в Украине ?
а что в других странах остальных она выше ????????
этот ЗЕбил смотрел графики международных организаций ?
пусть дятел себе приложение бесплатное на смартфон поставит .....................
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Нашей официальной статистике грош-цена.
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Тут граждане всю жизнь в гоне живут.. Имунитет пуленепробиваемый.
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У Лукашенко взагалі смертність от коронавірусу 0%. Всі помирають від пневмонії...
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Если уровень летальности самый низкий, то почему продлен тогда жёсткий карантин до 11 мая? Сделайте тогда послабление карантина, как это сделали страны Евросоюза.
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канешно, с такой офигенной медициной... -лучше медицина только в Раше и у Бацьки
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Низкая заболеваемость обеспечена в первую очередь высоким уровнем самоорганизации украинского народа, а потом пэрэляканымы и запоздалыми реакциями власти на корововирус. Пэрэляканная власть пэрэлякала Санжары, пэрэляканые Сажары пэрэлякалы весь мыр и почалось!
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смертность чи летальність ?

летальність рахують у відсотках,
смертність - на 1000 /100 000 осіб і після закінчення епідемії

і як це він порахував ці 2.7% ?
на зараз летальність 174 / (174+ 424) = 29%

Але така дурня через однозначно недостовірні данні,
про захворюваність
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Смертность небольшая только потому что вы , мрази, делаете очень мало тестов . Посмотрите на процент зараженных медиков у нас и на западе.
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Що ти мелеш, вражино? В Україні просто мало людей дуже похилого віку. Середній вік жителів Західної Європи і України відрізняється на 15 років. В україні просто немає далеко старих людей. Не доживають через «пакращення»(((
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Такой же придурок как и папередник: Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук
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Мы более адаптированы до разных вирусов, нам помогла в этом бедность.
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Салу и цибуле не страшны никакие коронавирусы
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а он может любезно ответить на 2 вопроса:
1. Какой у нас % тестирования на кол-во населения по сравнению со всем миром?
2. Какой у нас % заражения медиков?
Больше вопросов не имею.
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Ага,маски і поліцейські вилікували.Вам,кретинам,мабуть тяжко зрозуміти що наша потенційна група ризику фізично майже не існує,тому що померли ще раніше від отих супутніх хвороб з якими в решті країн живуть.Покажи середній вік загиблих по Україні.
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статистика говорит об обратном , смертность и исцеленных 50 на 50% , даже моментами смертность превышает исцеленных людей . Он сам себя успокаивает , наверно так .
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Якщо подивитись офіційну статистику на сьогодні, то у нас: захворівших - 6592, вилікувалось - 424, померлих - 174, активних хворих - 5994, в критичному стані - 45. Звідки Шмигаль взяв таку цифру смертності 2,7% ??? поділили кількість померлих на кількість захворівших і вийшли на 2,7%. Ця цифра абсолютно маніпулятивна, тому що ніхто не може стверджувати, що всі активні хворі, а це 5994 людини всі вони вилікуються. напевно правильніше було би дивитись на картину кількість одужавших і кількість померлих. а вона в нас плачевна - 174/424 - з цієї динаміки можна зробити невтішний висновок - на сьогоднішній день кожен третій пацієнт у нас помирає...
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А він звідки знає? Нема тесту- нема діагнозу- нема статистики.
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