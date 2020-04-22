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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (3331) Миколаївська область (488) COVID-19 (4192) коронавірус (2869) Істребін (1)

 За добу кількість заражених коронавірусом медпрацівників на Миколаївщині збільшилася з 3 до 25 осіб

Вчора, 21 квітня, в Миколаївській області COVID-19 виявили відразу у 22 медпрацівники, але про це стало відомо тільки сьогодні. До цього в області було підтверджено лише три випадки зараження серед медиків.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав київський активіст Євген Істребін, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора в Миколаївській області виявлено зараження відразу у 22 медпрацівників. Із 3 до 25!!! (Дані" Центру громадського здоров'я " https://app.powerbi.com/view…).

Ніхто в ЗМІ про це не написав!!! "Миколаївський обласний штаб з ліквідації наслідків НС" вчора про це ні слова не написав!! Тільки сьогодні згадав, що в області заражені 23 медпрацівники, хоча за даними "Центру громадського здоров'я" 25 медпрацівників інфіковані", - написав він.

Істребін підкреслив, що судячи з учорашньої динаміки приросту захворювань, спалах серед медпрацівників відбувся в Доманівському районі.

Читайте також: Кількість хворих на COVID-19 на Миколаївщині досягла 99, включно із 23 медпрацівниками, - ОДА

За добу кількість заражених коронавірусом медпрацівників на Миколаївщині збільшилася з 3 до 25 осіб 01
За добу кількість заражених коронавірусом медпрацівників на Миколаївщині збільшилася з 3 до 25 осіб 02
За добу кількість заражених коронавірусом медпрацівників на Миколаївщині збільшилася з 3 до 25 осіб 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190730
 
 
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Вот тебе дедушка и Николаевский феномен.
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Спасибо Ляшку, что привез коронавирус на николаевщину, до недавнего времени самого безопасного места на Земле!!!
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на той неделе - вообще не было, а теперь отчего-то аж 25 медиков- НЕ ДЕЛАЕТЕ ТЕСТОВ, ПАДЛЫ
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