 Найбільші мережі столичних аптек знизять націнку на маски до 1 грн, - глава Київського тервідділення АМКУ Хмельницький

Про це в Facebook повідомив голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми отримали відповідні листи і запевнення від таких компаній:
• "Альго-Фарм"
• "Аптека низьких цін К" (Аптека АНЦ, Аптека Копійка)
• "Аптека НЦ"
• "Аптекарь"
• "Віталюкс"
• "Сіріус-95" ("Бажаємо здоров’я")
• "Столичний медичний альянс" ("Країна здоров’я")
• "Фармація"
Навіть більше, мережа "АЛЬГО - ФАРМ" взагалі прибрала свою торгівельну націнку на медичні маски на час карантину. Комунальне Підприємство Фармація (154 аптеки у столиці) знизила свою надбавку до 4% (56 копійок)", - написав він.
"Майже всі представники аптечних мереж зазначили, що були "заручниками" зростання закупівельної ціни. Тобто, згідно з їхніми словами, ціну завищують виробники та перекупники. Тому сьогодні маски в аптеках коштують від 12 грн за штуку. Зараз ми розпочинаємо письмове протокольне опитування виробників і постачальників медичних масок. Скоро матимемо висновки", - додав Хмельницький.
Він також зазначив, що розслідування справи за ознаками антиконкурентних узгоджених дій щодо одночасного підняття цін на медичні маски в Києві триває.
Спирт есть
Маски есть
Антисептики есть
Но мародёры наживаются на людях, продавая маски по 15-20 грн.
задача по арифметке для 3-го класса: сколько человек доживет до окончания эпидемии и сколько заболеет?
Ще раз пересвідчився що в Україні відсутній "АМК".Ця маска медична (на фото) коштувала всього 1 гривню! Кого ви хочете наіпать?