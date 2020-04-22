 Найбільші мережі столичних аптек знизять націнку на маски до 1 грн, - глава Київського тервідділення АМКУ Хмельницький

Про це в Facebook повідомив голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми отримали відповідні листи і запевнення від таких компаній:

• "Альго-Фарм"

• "Аптека низьких цін К" (Аптека АНЦ, Аптека Копійка)

• "Аптека НЦ"

• "Аптекарь"

• "Віталюкс"

• "Сіріус-95" ("Бажаємо здоров’я")

• "Столичний медичний альянс" ("Країна здоров’я")

• "Фармація"

Навіть більше, мережа "АЛЬГО - ФАРМ" взагалі прибрала свою торгівельну націнку на медичні маски на час карантину. Комунальне Підприємство Фармація (154 аптеки у столиці) знизила свою надбавку до 4% (56 копійок)", - написав він.

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"Майже всі представники аптечних мереж зазначили, що були "заручниками" зростання закупівельної ціни. Тобто, згідно з їхніми словами, ціну завищують виробники та перекупники. Тому сьогодні маски в аптеках коштують від 12 грн за штуку. Зараз ми розпочинаємо письмове протокольне опитування виробників і постачальників медичних масок. Скоро матимемо висновки", - додав Хмельницький.

Він також зазначив, що розслідування справи за ознаками антиконкурентних узгоджених дій щодо одночасного підняття цін на медичні маски в Києві триває.



