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 Найбільші мережі столичних аптек знизять націнку на маски до 1 грн, - глава Київського тервідділення АМКУ Хмельницький

Найбільші мережі київських аптек зобов'язалися знизити торгову націнку на медичні маски до 1 грн.

Про це в Facebook повідомив голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми отримали відповідні листи і запевнення від таких компаній:
• "Альго-Фарм"
• "Аптека низьких цін К" (Аптека АНЦ, Аптека Копійка)
• "Аптека НЦ"
• "Аптекарь"
• "Віталюкс"
• "Сіріус-95" ("Бажаємо здоров’я")
• "Столичний медичний альянс" ("Країна здоров’я")
• "Фармація"

Навіть більше, мережа "АЛЬГО - ФАРМ" взагалі прибрала свою торгівельну націнку на медичні маски на час карантину. Комунальне Підприємство Фармація (154 аптеки у столиці) знизила свою надбавку до 4% (56 копійок)", - написав він.

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"Майже всі представники аптечних мереж зазначили, що були "заручниками" зростання закупівельної ціни. Тобто, згідно з їхніми словами, ціну завищують виробники та перекупники. Тому сьогодні маски в аптеках коштують від 12 грн за штуку. Зараз ми розпочинаємо письмове протокольне опитування виробників і постачальників медичних масок. Скоро матимемо висновки", - додав Хмельницький.

Він також зазначив, що розслідування справи за ознаками антиконкурентних узгоджених дій щодо одночасного підняття цін на медичні маски в Києві триває.

Найбільші мережі столичних аптек знизять націнку на маски до 1 грн, - глава Київського тервідділення АМКУ Хмельницький 01
Найбільші мережі столичних аптек знизять націнку на маски до 1 грн, - глава Київського тервідділення АМКУ Хмельницький 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190728
 
 
 Топ коментарі
 
А такая цена (около гривни) и была до начала эпидемии, и все было рентабельно. И масок было - завались.
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Да эти тряпки и не должны были стоить больше 2-3 грн...
Но мародёры наживаются на людях, продавая маски по 15-20 грн.
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При нынешнем производстве, маска должна стоить потолок 2 грн. Их ейчас штампуют миллионами. А они наценку сделали до 10 грн, сча 1 грн скинут и все. В сильпо маски на кассе по 10 грн., в Новусе маскомат поставили 40 грн за маску. Алло начало продават по космической цене (начали шить своими силами). охренеть забота
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15-20 грв. маска голубого цвета пр. Китай, которая прикрывает только рот уже везде. Их ещё иногда раздают по 3 шт. на улице.
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Сьогодні заходив в аптеку- немає ніяких, зато в магазині треш є, по 10 гривень штука.
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В Киеве? Приезжай в Харьков, почти на каждой витрине аптеки так и написано
Спирт есть
Маски есть
Антисептики есть
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о, так вот куда все маски Украины направили!
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В АТБ были, по 150 грн за 10 штук. Но в том что рядом со мной уже раскупили.
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А я подумал сначала, что маски будут по 1 гривне для киевлян
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А такая цена (около гривни) и была до начала эпидемии, и все было рентабельно. И масок было - завались.
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100% так і є сам купував в аптеці проста медична маска (синя),ціна -1 гривня,нажаль чеки викидаю а то б виклав скрин.
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Наркобароны, глядя на цены на маски, нервно курят в сторонке.
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Зеленые ублюдки наживаются на смертях украинцев Крупнейшие сети столичных аптек снизят наценку на маски до 1 грн, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий - Цензор.НЕТ 5713
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А другим городам, мистечкам и селыщам, что прикажите делать? последний ... без соли доедать?
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Цензор простите за мат. *******! На 1 грн. Спасибо, это то, что все ждали 25 лет!
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Теперь они стоят 12, а не 2 грн как раньше, я считаю это победа!
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1.20 одноразовая медицинская маска, брала в январе
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я брал хирургическую с специальной пропиткой, были и по 1.20 простые и по 50 копеек для санитарок.
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Да эти тряпки и не должны были стоить больше 2-3 грн...
Но мародёры наживаются на людях, продавая маски по 15-20 грн.
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В Днепре масок не нашел. Хоть по сколько. А если куда ехать-транспорт по пропускам.
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В АТБ на Победе еще вчера были, 10 штук за 150 грн. Лежали там где у них всякие тарелки/чашки/шлепанцы и прочее.
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Сириус-95? это чо аптека какогото кварталовца???
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то сеть шапито 95, сопля там колумбийским тарится.
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При нынешнем производстве, маска должна стоить потолок 2 грн. Их ейчас штампуют миллионами. А они наценку сделали до 10 грн, сча 1 грн скинут и все. В сильпо маски на кассе по 10 грн., в Новусе маскомат поставили 40 грн за маску. Алло начало продават по космической цене (начали шить своими силами). охренеть забота
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при нынешней эпидемиологической ситуации маски должны раздаваться бесплатно
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Ще напочатку карантину зайшов в аптеку, питаю: маски є? На мене подивились, як на божевільного, мовляв, які маски, чоловіче? Через метрів сто продуктовий супермаркет "Сільпо", маски є. Прямо на касі, по 10гр, 30коп. Поки що нічого не змінилося.
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а в нестоличных аптеках вообще нету масок. зато в других точках - по 14, 16, 18 грн за штуку. одноразовую штуку. +
задача по арифметке для 3-го класса: сколько человек доживет до окончания эпидемии и сколько заболеет?
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"Крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 грн. Источник: https://censor.net.ua/n3190728"
Ще раз пересвідчився що в Україні відсутній "АМК".Ця маска медична (на фото) коштувала всього 1 гривню! Кого ви хочете наіпать?
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В эпике в начале февраля брал пачку 10шт за 12грн
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