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 Економіка
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 Кабмін не включав стоп-кран для економіки України, з обмеженнями працюють тільки шість галузей, - Шмигаль

Тільки шість галузей економіки на сьогодні працюють з обмеженнями у зв'язку з карантинними заходами щодо запобігання поширенню COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд не включав стоп-кран для економіки України, основні експортоорієнтовані галузі продовжують працювати на повну потужність.

"Наразі з обмеженнями працюють тільки шість галузей. Це - транспорт, кінцеве споживання, бари, ресторани, масові культурні заходи", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що реальний сектор економіки від аграрного спрямування до напряму промислового виробництва, критична інфраструктура сьогодні працюють і продовжують виконувати свої завдання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив розмір допомоги з часткового безробіття на період карантину. Місячний обсяг допомоги - від 6,6 до 8 млрд грн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190724
 
 
 Топ коментарі
 
Мне интересно, сколько он вообще знает отраслей экономики. ("...с ограничениями работают только шесть отраслей..."). "только шесть" бл*дь!
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В общем, согласно Шмыгалю, всё хорошо прекрасная маркиза, всё хорошо, все хорошо...
Но экономика уже загибается...
Малый и средний бизнес убиты.
Миллионы безработных, к которым добавились бывшие заробитчане.
ВВП падает на глазах. Промпроизводство сокращается. Гривна девальвируется, раскручивается инфляция, итд...
А ему всё хорошо... Да ты дятел конченный - Шмыгаль.
По тебе плачет висилица.
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он 3 перечислил! Конечное потребление это область экономики - это завершающее звено производства всех областей. Без конечного потребления, не может быть какой либо области вообще, именно на конечное потребления ориентировано все производство и услуги
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Мне интересно, сколько он вообще знает отраслей экономики. ("...с ограничениями работают только шесть отраслей..."). "только шесть" бл*дь!
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Судячи з тої заяви, він не знає ні*уа. Тому жопа буде продовжуватися.
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В общем, согласно Шмыгалю, всё хорошо прекрасная маркиза, всё хорошо, все хорошо...
Но экономика уже загибается...
Малый и средний бизнес убиты.
Миллионы безработных, к которым добавились бывшие заробитчане.
ВВП падает на глазах. Промпроизводство сокращается. Гривна девальвируется, раскручивается инфляция, итд...
А ему всё хорошо... Да ты дятел конченный - Шмыгаль.
По тебе плачет висилица.
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Шмыгаль - полноценно здоровый человек. С ограничениями у него работают только два полушария. Но на фоне общей массы тела это незначительные ограничения. Поскольку связаны не с системообразующими органами.
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У него как раз таки полушария работают хорошо, в отличии от 73-х% уставших мучеников, у которых из системообразующих органов остался лишь желудок да прямая кишка.
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За моїми ще шкільними знаннями - тут наведено не 6 галузей, а менше... Кабмин не включал стоп-кран для экономики Украины, с ограничениями работают только шесть отраслей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3570
"На данный момент с ограничениями работают только шесть отраслей. Это - транспорт, конечное потребление, бары, рестораны, массовые культурные мероприятия", - отметил Шмыгаль. Источник: https://censor.net.ua/n3190724
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Ага. Если еще вспомнить что бары и рестораны это одна отрасль- общепит, то 4 перечислил. Хочет с Кличком посоперничать!
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он 3 перечислил! Конечное потребление это область экономики - это завершающее звено производства всех областей. Без конечного потребления, не может быть какой либо области вообще, именно на конечное потребления ориентировано все производство и услуги
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бары, рестораны,массовые культурные мероприятия - это вообще не "галузи" (первые два относятся к "пищевой промышленности", а третье к сфере "услуг и развлечений")
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Конечное потребление, это тем более не область экономики - это завершающее звено в цепочке производства ВСЕХ областей экономики
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Та да , Шмыгаль . Рынки не работают , магазины кроме продуктов не работают , парикмахерские , этого мало ?
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мало... нужно, что бы всё прекратило работать, кроме нескольких предприятий олигархов - цель нынешней власти.
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Батя когда то говорил...
если дурака включить.можно построить коммунизм в отдельно взятом гоффне...,но это нне советское дерьмо,а Швеция или Швейцария,и даже Германия с Британией
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Имхо на мелких и средних предприятиях внутреннего конечного потребления именно в основном и держится экономика страны. Именно они дают немалый доход и рабочие места. Только у нас как всегда недооценивают этот сектор. Ну ничего. После карантина поглядим на цифры сколько дали стране наши экспортеры с "оптимизированным" налогообложением, заточенным под них.
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Будівельники і малі і великі працюють... *по повній * ..
.

Тільки що проходив ..два магазинчики роблять ремонти .
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Сказал шесть- перечислил 4. Из них одна отрасль- конечное потребление. Это что? Про фитнес индустрию забыли напрочь. Ну ничего.... напомним. Спортсмены никогда не пропадут. Если в 90-е выжили, то сейчас точно разберемся. Готовьтесь.
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Победитель печенегов хлопает в ладошки.Если-бы в 14 году Шмыгаль был премьером,ему,Князю Печенегскому, не нужно было-бы начинать войну на даунбасе-Украину сдали бы на-раз
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Олигархи Илан Маск и Билл Гейтс хотят скупить все земле-черноземы Украины.Вопрос,а на фига оно Омерике? Кабмин не включал стоп-кран для экономики Украины, с ограничениями работают только шесть отраслей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 332Бизнес в Мире всем занимает 87% экономики в сфере услуг.Не нефть ни газ...а именно сфера услуг...
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"Отключить" транспорт - это не остановить экономику. Рост безработицы - это не остановка экономики. Падение ВВП - это совсем не остановка экономики. За поребриком это бы назвали обнадеживающе - "рост отрицательной динамики"
Ну, теперь понятно.
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На РАБссии дефицит бюджета составляет 4 триллиона,в Украине 300 миллиардов.Вопрос,сколько продержатся пионеры и комсомольцы Зели и Путлера? Кабмин не включал стоп-кран для экономики Украины, с ограничениями работают только шесть отраслей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9437
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а все налоги,как мы помним,платит конечный потребитель .а так не,ничо не отключали.
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Только один вопрос: как могут работать хоть какие-то отрасли реального сектора без трудового ресурса, который "встрял" из-за искусственного транспортного коллапса???
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Не поймите мой сарказм за истину в последней инстанции,но 73% имеют право на ошибку...,народ часто ошибается,выбрав баранов своим вожаком.Так было с чЛениным,Гитлером,Сралиным,Мухомором Каддафи,Саддамом Гусейном и Уго Чавесом,за Чаушеску с 98% промолчу скромно Кабмин не включал стоп-кран для экономики Украины, с ограничениями работают только шесть отраслей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7031
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Тут, кмк, вопрос в том, понимают ли 73% свою ошибку.
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Как и в лугандонии: мало кто признается и будут до последнего врать, шо все у них хорошо.
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Шариков звонит Швондеру и говорит,тут Майдана на РАБссии в Киеве,шо делать?
Швондер подумал и говорит:давай пользуясь моментом украдем у Омериканцев Крым и Даннбасс?
Шариков достал Маузер и орет...,тааак Быдло,все сюда, слушаем команду,банднровец Порошенко напал на рюсскае быдло...и распял на кресте младенца,убил всех снегирей и изнасиловал нашу бабу Вангу,вперед Чуваки Буряты калмыки...
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Фитнес-центры, бассейны, торговля одеждой, парикмахерские, да практически вся сфера услуг мертва помимо ресторанов..
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Начнем с простого,с одного доллара делаем 5.Так было в США 1929 году...,Депрессия это не сдача в Концессию на 50 лет Сибирских земель Китайцам.......
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А що Україна реально має крім тих шести галузей? Решта або пиляє бюджет, або вивозить бабло в офшори.
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