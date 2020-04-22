 Кабмін не включав стоп-кран для економіки України, з обмеженнями працюють тільки шість галузей, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд не включав стоп-кран для економіки України, основні експортоорієнтовані галузі продовжують працювати на повну потужність.

"Наразі з обмеженнями працюють тільки шість галузей. Це - транспорт, кінцеве споживання, бари, ресторани, масові культурні заходи", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що реальний сектор економіки від аграрного спрямування до напряму промислового виробництва, критична інфраструктура сьогодні працюють і продовжують виконувати свої завдання.

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