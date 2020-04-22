 Кабмін не включав стоп-кран для економіки України, з обмеженнями працюють тільки шість галузей, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, уряд не включав стоп-кран для економіки України, основні експортоорієнтовані галузі продовжують працювати на повну потужність.
"Наразі з обмеженнями працюють тільки шість галузей. Це - транспорт, кінцеве споживання, бари, ресторани, масові культурні заходи", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр підкреслив, що реальний сектор економіки від аграрного спрямування до напряму промислового виробництва, критична інфраструктура сьогодні працюють і продовжують виконувати свої завдання.
Но экономика уже загибается...
Малый и средний бизнес убиты.
Миллионы безработных, к которым добавились бывшие заробитчане.
ВВП падает на глазах. Промпроизводство сокращается. Гривна девальвируется, раскручивается инфляция, итд...
А ему всё хорошо... Да ты дятел конченный - Шмыгаль.
По тебе плачет висилица.
"На данный момент с ограничениями работают только шесть отраслей. Это - транспорт, конечное потребление, бары, рестораны, массовые культурные мероприятия", - отметил Шмыгаль. Источник: https://censor.net.ua/n3190724
если дурака включить.можно построить коммунизм в отдельно взятом гоффне...,но это нне советское дерьмо,а Швеция или Швейцария,и даже Германия с Британией
.
Тільки що проходив ..два магазинчики роблять ремонти .
Ну, теперь понятно.
Швондер подумал и говорит:давай пользуясь моментом украдем у Омериканцев Крым и Даннбасс?
Шариков достал Маузер и орет...,тааак Быдло,все сюда, слушаем команду,банднровец Порошенко напал на рюсскае быдло...и распял на кресте младенца,убил всех снегирей и изнасиловал нашу бабу Вангу,вперед Чуваки Буряты калмыки...