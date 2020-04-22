 Кабмін затвердив розмір допомоги з часткового безробіття на період карантину. Місячний обсяг допомоги - від 6,6 до 8 млрд грн

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, цю постанову уряд ухвалив на засіданні в середу.

У проєкті рішення йдеться про те, що розмір допомоги встановлюється з розрахунку двох третин тарифної ставки, причому вона не може перевищувати офіційної мінімальної заробітної плати, яка становить 4723 гривні.

Як сказано в пояснювальній записці, за оцінками Мінекономіки, у сфері малого та середнього бізнесу під дію Закону "Про зайнятість населення" підпадуть від 1,4 до 1,7 мільйона осіб, а місячний обсяг допомоги по частковому безробіттю для працівників сфери малого і середнього бізнесу на період карантину становитиме загалом від 6,6 до 8 мільярдів гривень.

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Як повідомлялося, Кабмін з 11 березня ввів в Україні загальнонаціональний карантин, який продовжив до 24 квітня. На сьогоднішньому засіданні уряду планується його продовжити до 12 травня.





