 "Слуга народу" Дубінський звинуватив міністра транспорту Криклія у нав'язуванні "Укравтодору" своїх підрядників

Як передає Цензор.НЕТ, з такими звинуваченнями виступив народний депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський, який присвятив міністру своє розслідування.

"Користуючись своїм службовим становищем, Криклій нав'язує "Укравтодору" підрядників на виконання тих чи інших дорожніх робіт. Повністю ігноруючи законодавство про державні закупівлі та захист економічної конкуренції", - пише Дубінський.

Депутат стверджує, що підряди найчастіше дістаються чотирьом компаніям, пов'язаним із громадянином РФ Вагінаком Аветісяном, який фактично контролює виконання дорожніх робіт по всій Україні.

Варто зазначити, що це не перше звинувачення Дубінського на адресу керівництва Міністерства інфраструктури. Так само, за словами Дубінського, було в 2015-2016 роках, коли "Укравтодором" керував нинішній радник Криклія Андрій Батищев. "Під час проведення тендерів Батищев щомісяця отримував від нього "відкати", як особисто, так і через банківські рахунки в "Укргазбанку". А також на картку своєї дружини Жанни Поліщук", - каже депутат.