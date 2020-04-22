 Саакашвілі: До пропозиції Зеленського щодо віцепрем'єрства підходжу з великою відповідальністю. Уже мав змістовну розмову зі Шмигалем

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віцепрем'єром уряду України з питань реформ. У мене також була дуже змістовна і корисна розмова з прем'єр-міністром Шмигалем, протягом якої ми детально обговорили всі питання, пов'язані з моєю можливою роботою в уряді", - зазначив він.
Саакашвілі додав, що підтримував Зеленського під час виборів, весь той час, який він обіймає цей пост, і пов'язує з його командою великі надії для України.
"Я підходжу до цієї пропозиції та до свого рішення з дуже великою відповідальністю, тому що це дуже непростий для країни час. Попереду в нас дуже складний період і в економіці, і в цілому по життю в країні. Нам зараз як ніколи потрібно бути сміливими у своїх рішеннях і реформах", - написав політик.
Також Саакашвілі повідомив, що представить у Верховній Раді свою програму невідкладних змін і його участі в роботі уряду Дениса Шмигаля з конкретними напрацюваннями, які сформувалися в нього як поза межами України, так і в період його роботи в Україні, ґрунтуючись і на позитивному, і на негативному досвіді.
"Разом з командою президента я готовий працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України та з іншими політичними силами в суспільстві, для того щоб Україна з найменшими втратами перенесла поточну світову економічну кризу і впоралася з усіма викликами. Я сподіваюся бути надійним членом команди і стати в нагоді народу України, зробивши щось корисне для людей", - написав Саакашвілі.
Він зазначив, що також сподівається використовувати свій міжнародний досвід, для того щоб бути корисним членам урядової команди, в тому числі у відносинах з міжнародними фінансовими організаціями, посилити престиж України та її інтеграцію з міжнародними спільнотами.
...а Саакашвили -- пророк во всех Отечествах своих...*)
Срочно завязывай с ними, восстанавливай свое нормальное мышление.
За Саакашвілі стоїть дуже велика мафія
У Грузії розповіли, скільки мільярдів у Саакашвілі, і хто його фінансував
Того, хто передав у прокуратуру матеріали про корупцію Саакашівлі, вбили
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/saakashvili-miluvavsya-kadrami-tortur-nana-kakabadze.htm
Я его лично знаю, очень близко - это психопат.
Я думаю, что сразу после ареста он такое расскажет о своей деятельности, о своих преступлениях, что много из эт
ого мы даже не знаем.
И тут его удержать будет невозможно при очередной истерике, когда он поймёт, что всё для него кончено.
Руководитель грузинского Института стратегии управления Пётр Мамрадзе
https://nsn.fm/policy/policy-politolog-psikhopat-saakashvili-eshhe-priznaetsya-vo-mnogikh-prestupleniyakh
- Саакашвили - человек с неустойчивой психикой, с большими амбициями, которые не соответствуют уровню его личностных возможностей, - говорит Михаил Викторович.
https://www.zhitomir.info/news_24092.html
"Саакашвили также пообещал, что, если Порошенко уйдет с поста президента, пенсии удвоятся уже в первые два месяца.
"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил он.
Сегодня пенсия в Грузии меньше 100$.
Он осуществил реальные глубокие реформы, но в то же время использовал государственный аппарат, чтобы преследовать оппозицию способом, который не соответствует практике демократии.
Бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии,
директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер
Карпентер считает, что борьбу с коррупцией в Украине должен возглавить украинский лидер.
"Я думаю, что его противостояние с украинской властью идет на пользу только Кремлю. Я не думаю, что это хорошо для украинского гражданского общества или для верховенства права. Есть немало достойных украинцев, которые могли бы возглавить борьбу с коррупцией, и я думаю, что они и должны это сделать. Это большой и серьезный вопрос. Саакашвили правильно идентифицировал проблему, но он не является тем человеком, который должен олицетворять это движение", - добавил экс-заместитель помощника главы Пентагона.
ст. 182 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом);
ст. 333 и ст. 117 (злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия);
ч. 2 ст. 332 (злоупотребление служебным положением должностным лицом)".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html Ближайший соратник экс-президента Мерабишвили был задержан 21 мая 2013 года. Он отбывает пятилетнее тюремное наказание по нескольким предъявленным обвинениям - в частности, его признали виновным в фальсификации расследования дела об убийстве, превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, а также в подкупе избирателей, присвоении чужого имущества и растрате средств МВД.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
Зюзя выбрал Сааку.
Оба психопаты. Оба мстительные
Як у воду дивився.
5 грудня 2017 р.
операція СБУ і Генеральної прокуратури по зриву плану реваншу прокремлівських сил в Україні. Це стосується співпраці низки політиків, у першу чергу Міхеіла Саакашвілі, з членами злочинного угруповання Януковича, у першу чергу Сергія Курченка, за гроші яких Саакашвілі та наближені до нього особи проводили фінансування ініційованих ними акції протесту, метою яких було захоплення державної влади в Україні.
Акції Саакашвілі мали на меті сприяти зупиненню кримінального переслідування членів злочинного угрупування Януковича-Курченка та допомогти "відновити контроль над активами, які вони придбали свого часу в Україні у кримінальний спосіб". "Встановлено, що особа наближена до Саакашвілі, а саме громадянин України Северіон Дангадзе, за узгодженням з самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до Курченка, що переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування.
https://www.pravda.com.ua/news/2017/12/5/7164342/