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 Політика України
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Все про:Зеленський (5122) Кабмін (4089) Саакашвілі Міхеіл (1539)

 Саакашвілі: До пропозиції Зеленського щодо віцепрем'єрства підходжу з великою відповідальністю. Уже мав змістовну розмову зі Шмигалем

Експрезидент Грузії, колишній глава Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі заявляє, що отримав пропозицію стати віцепрем'єр-міністром з реформ у Кабінеті міністрів України.

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віцепрем'єром уряду України з питань реформ. У мене також була дуже змістовна і корисна розмова з прем'єр-міністром Шмигалем, протягом якої ми детально обговорили всі питання, пов'язані з моєю можливою роботою в уряді", - зазначив він.

Саакашвілі додав, що підтримував Зеленського під час виборів, весь той час, який він обіймає цей пост, і пов'язує з його командою великі надії для України.

"Я підходжу до цієї пропозиції та до свого рішення з дуже великою відповідальністю, тому що це дуже непростий для країни час. Попереду в нас дуже складний період і в економіці, і в цілому по життю в країні. Нам зараз як ніколи потрібно бути сміливими у своїх рішеннях і реформах", - написав політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував Саакашвілі посаду віцепрем'єр-міністра з реформ, - ЗМІ

Також Саакашвілі повідомив, що представить у Верховній Раді свою програму невідкладних змін і його участі в роботі уряду Дениса Шмигаля з конкретними напрацюваннями, які сформувалися в нього як поза межами України, так і в період його роботи в Україні, ґрунтуючись і на позитивному, і на негативному досвіді.

"Разом з командою президента я готовий працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України та з іншими політичними силами в суспільстві, для того щоб Україна з найменшими втратами перенесла поточну світову економічну кризу і впоралася з усіма викликами. Я сподіваюся бути надійним членом команди і стати в нагоді народу України, зробивши щось корисне для людей", - написав Саакашвілі.

Він зазначив, що також сподівається використовувати свій міжнародний досвід, для того щоб бути корисним членам урядової команди, в тому числі у відносинах з міжнародними фінансовими організаціями, посилити престиж України та її інтеграцію з міжнародними спільнотами.

Саакашвілі: До пропозиції Зеленського щодо віцепремєрства підходжу з великою відповідальністю. Уже мав змістовну розмову зі Шмигалем 01
Саакашвілі: До пропозиції Зеленського щодо віцепремєрства підходжу з великою відповідальністю. Уже мав змістовну розмову зі Шмигалем 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190716
 
   
 Топ коментарі
 
Ты, кремлевский загаженный памперс, с флагом ненавистного рашке США, может таки посчмотришь, что Верховный суд признал лишения его гражданства обоснованым, и это при твоем зеленожопом брате.
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за него все сделал покойный Бендукидзе
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Все хорошо. И даже быстрее, чем казалось. Сааакашвили? Прекрасный выбор. Человек который может только разрушать и конфликтовать. Не способный к конструктиву и созиданию. Все кто на него надрачивают, забывают что в Грузии создавал все другой человек. Не отстегивайте ремни.
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Клован получил ЦУ набрать церверов гасить опозицию !
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Ці зе знущаються по повній програмі - зараз тільки говноміхо не вистачає ! Весь світ бореться з короновірусом і думає , як потім вийти з кризи , а ці ************ в той час , коли люди не можуть вийти на вулицю , добивають країну . І ще . Хоча б один фанат карлсона був в Грузії ? Може їздили на заробітки , або на відпочинок в "реформовану" цим наркошою Грузію ?
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Голосу дурдома. Вы плохо себе представляете, кто Зеленский. Саакашвили против него и Коломойского-обычная дворняжка из подворотни. Прикол с Зеленским Украине не раз икнётся, когда вплотную встанет вопрос, а что жрать будем, и как жить дальше? Прошёл бездарно потерянный год на клоунады оманские и пикники, а домашние холодильнику когда-то и пустеют, и поросята не хрюкают.
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До зелебобів ніколи не дійде, що зєльц бездарна і глупа людина, вони все будуть виправдовувати коронавірусом і тим, що йому в усьому Порох заважає.
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Грузия -- бедная, зачуханная страна третьего мира... ...даже не Тунис.
...а Саакашвили -- пророк во всех Отечествах своих...*)
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Бог услышал молитвы! Наконец то Михо дадут возможность помочь Украине!!!
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Наконец-то психопату дадуть возможность окончательно развалить Украину и уничтожить Зеленского окончательно.
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Михо! Уничтожь потроха и аквакова! и тогда Украина воскреснет из полумертвых!
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У тебя ассоциативные связи явно нарушены. Следствие бездумного рытья на раша-пропагандо-помойках.
Срочно завязывай с ними, восстанавливай свое нормальное мышление.
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Саакашвілі милувався кадрами тортур


За Саакашвілі стоїть дуже велика мафія


У Грузії розповіли, скільки мільярдів у Саакашвілі, і хто його фінансував


Того, хто передав у прокуратуру матеріали про корупцію Саакашівлі, вбили
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/saakashvili-miluvavsya-kadrami-tortur-nana-kakabadze.htm
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Зеленые остолопы то голобородька то ******* ждут, а виноват у них всегда Порох хотя сами за год своей власти уже в глубочайшей жопе оказались. При Порохе мы жили как в Европе с открытыми границами и достоинством народа, а при вас ган...нах как в совке с закрытыми границами, без денег и смотрящими в глаза Путина как дворняги.
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Сподіваюсь досвід, який має Саакашвілі та його призначення на посаду віце-прем'єра по реформам допоможе нашій державі провести хоча б декілька успішних реформ. А читаючи, коментарі, лише хочеться запитати, чого такий негатив у всьому...Запропонуйте ПІБ хто би Вас влаштував. Хто на Вашу думку відповідає усім критеріям цієї посади?
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Такої посади немає. ЇЇ створюють під Саакашвілі.
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Неужели не понятно, что таким образом Саакашвили выводят из кандидатов на мэра Одессы ?! тоже мне должность для Мих0 - вице-премьер ! Это как Пушкина для ******** камер-юнкером назначили, зная, что это пост для пацанов... Просто Саакашвили тупо и заблаговременно убирают из Одессы.
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КАКОЕ СЕНСАЦИОННОЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕ! А ТО ВЕДЬ ОДЕССА ПРОГОЛОСУЕТ "ЗА" КАК ОДИН!
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Да, опыт чванства и пустопорожней болтовни у него немалый... Кстати, какие критерии у должности вице-премьера, не расскажете? Вижу, вы в курсе.
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О Порошенко мы уже знаем все, но ничего не знаем о Сааке.
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Наверно наша Украина не состоится как единое мощное независимое сильное 7осударство ещё долго ..
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адекватні брати та сестри, довго ми ще будемо терпіти цей ЗЕлядський цирк, чи може пора все ж таки гнати це жалюгідне кодло та повертати Пороха, поки ще є хоч шось рятувати?!
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Що, порох ще не все все "врятував"? З "котлів" вже нікого не повернеш, та й підірвані склади не воскреснуть, хоча, для офшорів мільярд-другий ще, наскребти, напевно, можна, якщо порох ще щось гундосить про якийсь порятунок.
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лаптеногіе, ви хоча б самі розумієте, НАСКІЛЬКИ ваши висери жалюгідно виглядають? )))
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еще один шизойд в добавку..где те грузины которые сбежали???
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А все так замечательно начиналось. 73% счастливых людей, а тут бац! Миша Саакашвили! Что-то пошло не так. Популизм придется укреплять проверенными кадрами. Вот только этого нам и не хватало! Теперь-то уж точно все "наладится".
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Видимо у клоуна совсем плохи дела, если он уже по помойкам начал кадры собирать. АУ!!! Зеля!! Ты еще азарова и самого прохвессора пригласи...
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плохі дєла тепер у сивочолого.. совсєм плохі Саакашвілі: До пропозиції Зеленського щодо віцепрем'єрства підходжу з великою відповідальністю. Уже мав змістовну розмову зі Шмигалем - Цензор.НЕТ 5222
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Через полгода и от этих будет по крышам убегать.
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Натоящих буйных мало и это его козырь. Не будет тянуть кота за хвост. Жаль что не примьером, погибать так с музикой лучше чем в зеленом болоте с жабами.
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«Его обязательно арестуют в Грузии.
Я его лично знаю, очень близко - это психопат.
Я думаю, что сразу после ареста он такое расскажет о своей деятельности, о своих преступлениях, что много из эт
ого мы даже не знаем.
И тут его удержать будет невозможно при очередной истерике, когда он поймёт, что всё для него кончено.
Руководитель грузинского Института стратегии управления Пётр Мамрадзе
https://nsn.fm/policy/policy-politolog-psikhopat-saakashvili-eshhe-priznaetsya-vo-mnogikh-prestupleniyakh
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За комментариями о состоянии лидера Грузии Михаила Саакашвили корреспонденты «Жизни» обратились к психологу-криминалисту, доктору медицинских наук Михаилу Виноградову.

- Саакашвили - человек с неустойчивой психикой, с большими амбициями, которые не соответствуют уровню его личностных возможностей, - говорит Михаил Викторович.
https://www.zhitomir.info/news_24092.html
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ОН ПРОСТО ИДИОТ, ТАКОЙ ЖЕ КАК И МОНИКА ИШАЧНАЯ !

"Саакашвили также пообещал, что, если Порошенко уйдет с поста президента, пенсии удвоятся уже в первые два месяца.
"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил он.
Сегодня пенсия в Грузии меньше 100$.
Саакашвілі: До пропозиції Зеленського щодо віцепрем'єрства підходжу з великою відповідальністю. Уже мав змістовну розмову зі Шмигалем - Цензор.НЕТ 1898

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Такая нєустойчівая псіхіка, такая нєустойчівая... Протів вялікай расіі, протів самаво путіна папьор.
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Два сапога - пара. Бубочка теж "человек с неустойчивой психикой, с большими амбициями, которые не соответствуют уровню его личностных возможностей".
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Мих0 ты что так быстро забыл, как тебя использовал один олигарх, что ты так спешишь снова к олигархату на посмешище ?! Зеленский , который сделал тебе предложение не управляет этой страной - только бумагами, которые он подписывает, но никто не читает... Харьковские олигархи посылаю публично главу ОГА - и зеля его же и мочит с ними... зеля отводит войска, чего и близко не записано в позорных минских туалетных бумажках... зеля выкинул из служб всех, кто умнее его... зеля принял от путина моряков , спасая того от жутких последствий приговора Международного морского трибунала, которые вступали в силу с 00.00 часов того вечера, когда он забрал их у путина ...аваковские космонавты уже работают по лубянским лекалам, метеля оппозицию и любой мирный протест - что ты собрался в этой дерьмосистеме реформировать, заместитель Шмыгаля )) ?! Ты - заместитель Шмыгаля - это как Пушки камер-юнкер у Николая. Петя ( с которым зеля отлично сошёлся на бабле за землю) выкинул тебя с мешком на голове...зеля держит в тюрьме невиновных по делу Шеремета и требует от СБУ сажать оппозицию...А в судах сидят "судьи Вовки" ..тебе никто не позволит их убрать. (Иначе как ни за что сажать оппозицию ?! ) И ты хочешь стать частью этой неправедной системы ?! Тебе и пальцем тронуть не дадут олигархов и их привилегии красть... А все реформы - это не красть ... Тебе и пальцем не дадут тронуть баронов регионов, гарантирующих зеле голоса... Короче , тебя снова зовут, чтоб тобой прикрыться и потом тебя подставить. Или это будет твой очередной конфликт с системой, или ты в неё вольёшься и тогда те, кто тебя уважал забудут твоё имя. Зачем тебе , Мих0, такой позор ? Окстись !
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Он (Саакашвили) является слишком противоречивой фигурой. Он однозначно вызывает полярные реакции в Грузии.
Он осуществил реальные глубокие реформы, но в то же время использовал государственный аппарат, чтобы преследовать оппозицию способом, который не соответствует практике демократии.
Бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии,
директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер

Карпентер считает, что борьбу с коррупцией в Украине должен возглавить украинский лидер.
"Я думаю, что его противостояние с украинской властью идет на пользу только Кремлю. Я не думаю, что это хорошо для украинского гражданского общества или для верховенства права. Есть немало достойных украинцев, которые могли бы возглавить борьбу с коррупцией, и я думаю, что они и должны это сделать. Это большой и серьезный вопрос. Саакашвили правильно идентифицировал проблему, но он не является тем человеком, который должен олицетворять это движение", - добавил экс-заместитель помощника главы Пентагона.
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По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили "выступает в качестве обвиняемого в четырех уголовных производствах, возбужденных по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии:
ст. 182 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом);
ст. 333 и ст. 117 (злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия);
ч. 2 ст. 332 (злоупотребление служебным положением должностным лицом)".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html Ближайший соратник экс-президента Мерабишвили был задержан 21 мая 2013 года. Он отбывает пятилетнее тюремное наказание по нескольким предъявленным обвинениям - в частности, его признали виновным в фальсификации расследования дела об убийстве, превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, а также в подкупе избирателей, присвоении чужого имущества и растрате средств МВД.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
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Каждый выбирает по себе.
Зюзя выбрал Сааку.
Оба психопаты. Оба мстительные
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Как то не очень хорошо теперь будут звучать лозунги порохоботов про бениного клоуна, а то что беня может оказаться в одной камере с петей, очень вероятно.
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Міхо))!! Ти дуже швидко прийдеш до тями коли почнеш працювати з ваЗЕліном -Єрмаком))!! Ця робота вилізе тобі боком)).. Так думаю.. Саакашвілі: До пропозиції Зеленського щодо віцепрем'єрства підходжу з великою відповідальністю. Уже мав змістовну розмову зі Шмигалем - Цензор.НЕТ 2681
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Саакашвілі - один з перших, хто ******** не став грати за правилами корумпованого керівництва. І боровся проти корупції до останнього. Сподіваюся, і далі він буде таким самим принциповим, та безкомпромісним в боротьбі з корупцією, та мишебратством.
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после 2-3 громких посадок рейтинг ЗЕ пойдёт вверх...
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Саакашвили - вицепремьер по реформам!
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Да в этой гнилой системе Михо только подпортит себе репутацию. А как на это наши олигархи смотрят!
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Он еще и камикадзе? Саакашвілі: До пропозиції Зеленського щодо віцепрем'єрства підходжу з великою відповідальністю. Уже мав змістовну розмову зі Шмигалем - Цензор.НЕТ 2915 На него зе-банда потом и свалит все неудачи и промахи. Ну-ну...
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Да чего уж там, давай на Премьера или Генпрокурором!
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"Буде весело", - сказав Парубій закриваючи урочисте засідання Верховної Ради з нагоди інавгурації Зеленського.

Як у воду дивився.
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Акції Саакашвілі фінансував Курченко

5 грудня 2017 р.
операція СБУ і Генеральної прокуратури по зриву плану реваншу прокремлівських сил в Україні. Це стосується співпраці низки політиків, у першу чергу Міхеіла Саакашвілі, з членами злочинного угруповання Януковича, у першу чергу Сергія Курченка, за гроші яких Саакашвілі та наближені до нього особи проводили фінансування ініційованих ними акції протесту, метою яких було захоплення державної влади в Україні.
Акції Саакашвілі мали на меті сприяти зупиненню кримінального переслідування членів злочинного угрупування Януковича-Курченка та допомогти "відновити контроль над активами, які вони придбали свого часу в Україні у кримінальний спосіб". "Встановлено, що особа наближена до Саакашвілі, а саме громадянин України Северіон Дангадзе, за узгодженням з самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до Курченка, що переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування.
https://www.pravda.com.ua/news/2017/12/5/7164342/
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Интересно посмотреть на этот батл - Саакашвили - Аваков
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Аваков пока готовит много стаканов с водой
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михуил, вали домой, в реформированную Грузию, давно пора
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Два наркомана!? Боливар двоих не выдержит. Несчастная Украина!
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Кстати это норм. Поддерживаю Михо и Зе если тот его назначит. И Сакварелидзе Генпрокурором.
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Тільки чого цей "великий реформатор" боїтся повертатись в Грузію і чого його партія з тріском програлв вибори ? І ще як він збираєтся наповнювати бюджет коли заявив ,що треба відмінити податки ?шоу продовжуєтся.
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