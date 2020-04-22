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Все про:Івано-Франківськ (164) посольство (395) США (6442) цигани (82) Марцінків (26)

 Посольство США глибоко стурбоване вимогою мера Івано-Франківська Марцінківа "запакувати" і "вивезти" з міста ромів

Американські дипломати закликають українських чиновників виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини.

Відповідне повідомлення опубліковано в твітері посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію і утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських чиновників виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини", - сказано в повідомленні.

Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив вивезти громадян ромської національності, які перебувають у місті, в Закарпатську область.

Також дивіться: "Чому не запакували і не вивезли?": Мер Івано-Франківська Марцінків розпорядився вивезти ромів на Закарпаття. ВIДЕО

"Що значить відмовилися? А чому не запакували? Є поліція. До наступного вівторка ви повинні вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус - дали. Чому не запакували і не вивезли?" - сказав Марцінків.

Посольство США глибоко стурбоване вимогою мера Івано-Франківська Марцінківа запакувати і вивезти з міста ромів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190715
 
   
 Топ коментарі
 
То забирайте цих років до себе в США і там піклуючись про них
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Права-то человека как раз и заключаются в том, чтобы "запаковать и вывезти". Всем легче станет, и людям и ромам.
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А те кто защищает циган пускай если такие добрые возьмут к себе домой.
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То забирайте цих років до себе в США і там піклуючись про них
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если бы цыганва хоть чуть соображала то уже бежала бы в посольство и просила бы политического убежища. А в США перспективы широчайшие,лохов жирных и неокученных полно
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Ні. Циганва.... ой...ой... "вибачте" роми.... у Америку не поїдуть бо там з населенням так не по ви#буєшся, там у людей є зброя й закон про захист себе й власності.... можуть ай я яй "дірочку в макитрі зробити" , й поліція там як поліція.
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Могли бы себе страждальцев забрать, да Трамп не одобрит
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Можемо в Каліфорнію спецрейсом відправити - хай з латиносами там виживають
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Думаю, ані латиноси, ані навіть нігри не будуть у захваті, якщо поруч з ними поселять вошей.
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Цигане сейчас на первом месте кто разносит заразу или делят его с сектантами РПЦ-ФСБ...
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так просто триматись від них подалі і вивозити нікого може не знадобиться.
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Права-то человека как раз и заключаются в том, чтобы "запаковать и вывезти". Всем легче станет, и людям и ромам.
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якби їм там було пагано, то вони б самі пішли. а те, що їх спосіб життя нікому не в кайф, то інша проблема.
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Інша проблема в іншому: Вони може б і самі пішли, та хто ж їх до себе пустить.
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бо спосіб життя не підходить. такі на окремому острові повинні жити.
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хм, а як же їх тоді на Закарпаття вивезти збирались, їх там ждуть?
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Щоб зрозуміти, треба пригадати байку про Трішкін кафтан.
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А те кто защищает циган пускай если такие добрые возьмут к себе домой.
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До речі, щось я не бачу ромів у коментах
...
Ойц! Про що це я? Вони ж писати не вміють! )))0))0)))
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В Рівному як ринок закрили вже й на очі не трапляються ці роми.. Читав колись про їх вихід з Індії.. Ніде їх не любили. Святий Будулай їм в поміч
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Обычно в подобных случаях пакуют и вывозят тех, кто нормально работает и про свою национальность не подозревает. А вот паразитов и наркоторговцев не находят в упор. Зато отчитаться можно.

Сказали бы "закроем наркопритон и скупку краденного". А уж кто там оказался и какой он национальности - его личная проблема.
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та нехай приймуть їх в себе - Трамп погодиться?
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"глубоко обеспокоен" - это такая дипломтическая форма сказать что им без разницы.
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"Глибоко стурбовані"? Дипломатичною мовою це означає "pihuy".
Тож все норм, можна вошей пакувати та вивозити до лисого дідька...
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США мексиканцев так же пакует и отправляет на родину.Почему нам нельзя?
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А мер глибоко стурбований ситуацією з пандемієй і екологією в місці і передає відповідне посилання в печеристе тіло.
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тому не той спецтранспорт виділили, не бус треба, а літак.
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портібно для початку лишити громадянства цей непотріб і ввести в обіг посвідчення особи-негромадянина. а так і дійсно виходить порушення прав отаких от "громадян".
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тоді видати їм підробні рашкованські паспорти і депортувати на нову батьківщину
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Стоп... Вони глибоко занепокоєні? А, тоді норм.
От якби ще й поклали стурбованість - було б серйозніше.
А занепокоєння то таке...
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Почему-то не учитываются права большинства
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То фігня, а як я стурбований? Ми значить їх із Закарпаття випаковували, а він обратно пакує?

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И шо, пару лет назад Саркози запаковал и выве и шо Франция перестала существовать ну обеспокоились и шо.Як кажуть-нам своє робить
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дивлячись на те, який рівень смертності в США, та те, що масово вимираються мексиканці, пуерторіканці і т.п. люди, котрі знаходяться на териротії США, переважно, нелегально, і є соціально незахищеними в США від слова "взагалі", і, масово інфікуються самі і інфікують решту, пропозицію Марцинківа вважаю навіть дуже не поганою і досить вчасною.
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Хто такі «роми»? Цигани»»-знаю. А про ромів не чула. Їх тре давно було мирно заспокоїти і вирішити проблему перебування у містах. Чуму тре лікувати ліками. Демократія тут проти нас. Чи мало ще у нас проблем?
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