 Посольство США глибоко стурбоване вимогою мера Івано-Франківська Марцінківа "запакувати" і "вивезти" з міста ромів

Відповідне повідомлення опубліковано в твітері посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію і утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських чиновників виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини", - сказано в повідомленні.

Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив вивезти громадян ромської національності, які перебувають у місті, в Закарпатську область.

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"Що значить відмовилися? А чому не запакували? Є поліція. До наступного вівторка ви повинні вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус - дали. Чому не запакували і не вивезли?" - сказав Марцінків.