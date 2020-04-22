 Посольство США глибоко стурбоване вимогою мера Івано-Франківська Марцінківа "запакувати" і "вивезти" з міста ромів

Відповідне повідомлення опубліковано в твітері посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію і утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських чиновників виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини", - сказано в повідомленні.
Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив вивезти громадян ромської національності, які перебувають у місті, в Закарпатську область.
"Що значить відмовилися? А чому не запакували? Є поліція. До наступного вівторка ви повинні вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус - дали. Чому не запакували і не вивезли?" - сказав Марцінків.
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Ойц! Про що це я? Вони ж писати не вміють! )))0))0)))
Сказали бы "закроем наркопритон и скупку краденного". А уж кто там оказался и какой он национальности - его личная проблема.
Тож все норм, можна вошей пакувати та вивозити до лисого дідька...
От якби ще й поклали стурбованість - було б серйозніше.
А занепокоєння то таке...