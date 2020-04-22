 У Херсонській області на обсервацію відправили 12 моряків

Про це повідомила пресслужба Херсонської міської ради, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради спільно з КП "Херсонкомунтранссервіс" надало 12 морякам транспорт і доставило їх до лікарні. Це було здійснено після того, як керівництво Херсонського морського порту попросило про допомогу в безпечному транспортуванні моряків на обсервацію в Херсонську обласну лікарню відновного лікування.
Як зазначається, це вже вчетверте міське управління транспорту займається транспортуванням моряків на обсервацію. Загалом у лікарні відновного лікування перебувають близько 30 моряків.