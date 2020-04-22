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 Події, Суспільство
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Все про:Київ (7749) СБУ (5529) ФДМ (115)

 Ексчиновник ФДМ віддав у незаконне користування понад 1700 кв. м. в центрі Києва, які в майбутньому хотів приватизувати, - СБУ

Служба безпеки України задокументувала зловживання службовим становищем одним з колишніх в.о. голів Фонду державного майна України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Під час слідства встановлено, що високопосадовець використовував владні повноваження в інтересах низки комерційних структур. З порушенням вітчизняного законодавства він приймав незаконні рішення щодо використання державного майна ДП "Державне спеціалізоване видавництво "Вища Школа", яке розташоване в інвестиційно привабливому місці у центрі Києва", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що відповідно до Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" майно ДП "Державне спеціалізоване видавництво "Вища школа" не підлягає приватизації.

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В інтересах зацікавлених структур колишнім в.о. очільника Фонду приймались незаконні рішення, які дозволили не сплачувати до державного бюджету кошти за фактичне використання понад 1700 квадратних метрів у центрі столиці.

Комерційні структури також звертались до Фонду державного майна для проведення капітальних робіт, які фактично не виконувались для подальшої незаконної приватизації нерухомого майна.

Наразі державне майно знаходиться в аварійному стані, ремонтні послуги не проведені, зазначена в актах виконаних робіт інформація не відповідає дійсності.

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Для отримання доказової бази Службою ініційовано проведення судово-економічні експертизи та слідчі дії, за результатами чого отримано достатні докази причетності колишнього в.о. Голови ФДМУ до оборудок з майновим комплексом державного підприємства.

Слідчі органи ДБР оголосили про підозру високопосадовцю у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190709
 
 
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У нас кроме СБУ кто-то с коррупцией вообще борется?
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А что СБУ борется??? Есть конечные результаты??? Возвращено наворованное??? Посажена часть крысиной стаи??? из громких пуков прессы???
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Конечные результаты обеспечивает суд, ни один другой орган конечного результата выдать не может. Но по поводу коррупции что-то слышно только от СБУ, хотя это и не совсем их парафия. ГБР, похоже, занимается только преследованием майдановцев, НАБУ - вообще хз чем.
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Надо было под залог оформлять на сделке с фиктивным предпринимателем, а потом просто забирать у него бесплатно. Так Пеця и Кононенко заграбастали себе землю в центре Киева под особняки.
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