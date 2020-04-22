 Україна розпочинає клінічні дослідження препарату, який допомагає в боротьбі з COVID-19, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Крім цього, вивчається можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.

Президент Зеленський висловив сподівання на те, що клінічні випробування офіційно підтвердять ефективність препарату, і в подальшому він допоможе вберегти життя тисяч українських громадян.

"Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки", – зазначив Зеленський.

Більш детальна інформація буде надана згодом.

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