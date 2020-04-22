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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 Україна розпочинає клінічні дослідження препарату, який допомагає в боротьбі з COVID-19, - ОП

В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських науковців та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які викликає для організму людини коронавірусна інфекція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Крім цього, вивчається можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.

Президент Зеленський висловив сподівання на те, що клінічні випробування офіційно підтвердять ефективність препарату, і в подальшому він допоможе вберегти життя тисяч українських громадян.

"Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки", – зазначив Зеленський.

Більш детальна інформація буде надана згодом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна працює над тим, щоб закупити у США новий препарат від коронавірусу, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190708
 
 
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Когда прочитал заголовок статьи, то сразу перед глазами эта картинка всплыла Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 8674
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Вы денег на это дали? Или опять за счет меценатов? Уже на отечественные тесты громогласно денег обещали, а воз и поныне там. Или только прокукарекать?
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Вони гроші готові витрачати тільки на "допомогу" для територій розмежування та на себе коханих... Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 8141
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Ні, треба ж якось епідемію завершити так, шо б ніхто ні про що не здогадався: у когось вакцини, у нас - якась хєрь без назви.
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Если это сработает это будет настоящим чудом. Учитывая низкое финансирование и практически полное отсутствия настоящих ученых в Украине
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Это не чудо, а развод лохов на бабки.
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Чимало цінних науковців у галузі біології емігрували ще у першій половині 90-х. В тому числі молодий випускник КНУ, якого тут висміювали за ідею створення бактерії, яка синтезували би людський інсулін. А на початку 2000-х я спілкувався з американцем укр-рос походження, який користувався інжектором того самого інсуліну. Сказав що це вивів в американській лабораторії молодий українець.
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ЗЕшмаркля... готуй обіцяний ₴1 млн ... а кулачатами своїми краще тримай свої трухани...
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Каждому свое. Врачи лечат, больные болеют, ученые опыты ставят, ЗЕ обращения записывает.
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А що для розробки цих ліків зробив особисто Зе?
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Нехай кажуть, шо це за новий протефлизид.
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Клинические идиоты начинают клинические испытания. Онлайн
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Только в игрушках вроде той же Plague Inc. человеки за считанные дни резво разрабатывают 100% работающее лекарство от выкашивающей их ряды *********, в реальной жизни всё куда сложнее. Разработка противовирусной вакцины - это очень длительный процесс со множеством стадий, включающий в том числе и клинические испытания, которые экспериментальный препарат легко может провалить. Даже при ускоренном изготовлении вакцины-кандидата с помощью современных технологий (вакцины на основе рекомбинантных вирусных белков, пептидов, синтетических РНК, ДНК и пр.), даже при самом оптимистичном раскладе результат будет года эдак через 2-3. Напоминаем, что вакцина - это не лекарство, и саму болезнь она не лечит. На разработку именно лекарства может и вовсе уйти 5-10 лет и более. Конечно, под давлением общественности, властей и должном финансировании процесс может ускориться, но всё равно займёт годы. Ещё существует небольшой шанс, что от коронавируса поможет уже какое-то известное средство, на тему чего так любят спекулировать СМИ, но будет ли оно эффективным на все 100% - никто не может гарантировать. Опять же всё это требует проверок и тестов, на которые уйдет немало времени. Есть также и антиретровирусная терапия, применяемая против ВИЧ, но она против коронавируса не помогает. И б-же упаси верить хайповым статьям и заметкам вида «учёные COUNTRYNAME разработали\почти разработали вакцину от коронавируса!» - многие из них написаны уже месяц и более назад, а воз и ныне там.
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Ключевое здесь не ученые, а "украинские производители". "Изобретут" новый фуфломицин, который будут скармливать населению при поддержке государства.
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Клинические исследования можна проводить уже с готовым препаратом. То есть он уже был! А теперь внимание вопрос - какой это препарат, тот о котором недавно было так много шума или что-то новое?...
wiki:
Клини́ческое иссле́дование - научное исследование с участием людей, которое проводится с целью оценки эффективности и безопасности нового лекарственного препарата или расширения показаний к применению уже известного лекарственного препарата.
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