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 Політика України, Суспільство
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 Кабмін запровадив держрегулювання цін на низку продуктів і товарів. ПЕРЕЛІК

Кабінет міністрів України запровадив державне регулювання цін на низку продовольчих товарів і товарів протиепідемічного призначення, необхідних для боротьби з поширенням COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Як сказано в тексті постанови, регулювання здійснюватиметься шляхом декларування зміни роздрібних цін на ці товари.

До переліку соціально значущих продовольчих товарів, для яких запровадили держрегулювання цін, увійшли мінеральна вода без газу, птиця (тушка куряча), яйця курячі категорії С1, хліб житньо-пшеничний, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого гатунку, масло вершкове жирністю 72,5%, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель із пшеничного борошна вищого гатунку).

Що стосується товарів протиепідеміологічного призначення, то до них Кабмін зарахував низку лікарських засобів, а саме Paracetamol, Azythromycin, Ampicillin, Amoxicillin, Ceftriaxone, Moxifloxacin, Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor.

Крім того, до переліку увійшли антисептики й дезінфікуючі засоби – хлоргексин; етанол; засіб на спиртовій основі для протирання рук; хлоровмісні та інші препарати для дезінфекції поверхонь; хлороксиленол; кишеньковий спиртовмісний антисептик для рук; дезінфікуючі засоби для обробки рук і шкіри, а також поверхонь; миючі-дезінфікуючі засоби для прання, інструментів та обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд з 15 квітня регулюватиме ціни на соціальні продукти і ліки, - глава Нацради економрозвитку Дорошенко

Крім цього, до переліку внесено двадцять найменувань засобів індивідуального захисту, серед яких медичні маски, рукавиці, костюми, захисні окуляри, респіратори FFP2 і FFP3, бахіли, фільтри для масок тощо.

Декларація застосовується в разі, якщо ціни на зазначені товари змінилися на 15% і більше протягом місяця до початку дії прийнятої постанови, на 10-15% – за два тижні до початку дії, на 5-10% – за три дні до початку дії ініціативи уряду. Кабмін ухвалив постанову з умовою доопрацювання, щоб розширити перелік лікарських препаратів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190706
 
 
 Топ коментарі
 
Это какой по счету конец эпохи злыднив?
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Відкрийте продовольчі ринки і ціни впадуть. Мудаки.
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Это какой по счету конец эпохи злыднив?
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Вчера некто криклий, хз кто он, вроде какаято зеленая шишка сказал, что нада планировать отпуск на вторую половину лета! Какой нахер отпуск? Отдыхать от чего ? От отдыха на карантине? АРБАЙТЕН ЧЕРТИ
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тобі буде треба.. пашеш на Цензорі за трьох Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов и товаров - Цензор.НЕТ 4751
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Вот ответь, люди счас сидят, фильмы смотрят и на диване лежат? Какой отпуск они хотят летом? Слетать в турцию или египит? Устали они, сначала, от войны, потом от карантина Кабмін запровадив держрегулювання цін на низку продуктів і товарів - Цензор.НЕТ 6364
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дехто працює.. медики взагалі зашились.. є кому відпочивати
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...вася, когда ты уже свой ник сменишь? Кабмін запровадив держрегулювання цін на низку продуктів і товарів - Цензор.НЕТ 3180 Кабмін запровадив держрегулювання цін на низку продуктів і товарів - Цензор.НЕТ 461
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Відкрийте продовольчі ринки і ціни впадуть. Мудаки.
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тобі шо нема де вірус підчепити? ціни більш-менш стабільні..я очікував гіршого
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Если продукт невыгодно продавать внутри страны , его купят иноземные голодные .
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Это список того, что пропадет с продажи. У Мадуро спросите, он знает.
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Что-то до потужной рехвормы Гройсмана по отмене госрегулирования ничто не спешило пропадать с продажи, а вполне себе выгодно продавалось по ценам ниже чем сейчас.
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я пока дочитал потерял связь с началом предложения
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карточная система распределения продуктов питания среди населения не за горами... дожились
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Хрущов казав шо комунізм не за горами.А Закарпаття за горами, тому там комунізму не буде. Кабмін запровадив держрегулювання цін на низку продуктів і товарів - Цензор.НЕТ 8177
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Песнь о ,,приколе"
Там за горами, за лесами, где на мозгах дурман,
Там управляет населеньем маленький наркоман.
Он,,,кокс" нюхнув, идет в парламент, спикер,как лошадь, ржет.
Нарик, желая снять досаду, на персонал орет.

Припев:
Нарикова страна,
Нарикова страна,
Кто мне подскажет, кто расскажет,
Где я и где она?

,,Кокс" зажигает мозг и печень, и ощущает он,
Что он вьісокий, умньій, сильньій супер-Наполеон.
Может зеленкой мир раскрасить и марсиан спасти.
А на дорогах кучи, ямки можно переползти.

Припев.

Там за горами, за лесами бьет по мозгам дурман.
Голосовал народ по пьяни, вьіиграл наркоман.
Тот, кто бьіл трезвьім, ,,по приколу" нарика поддержал
И, результат ,,прикола" видя, с горя колоться стал.

Припев.
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Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить.
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цікаві речі вібуваються: вчора пройшовся по аптекам, спитався за захисні маски - ніде немає, зайшов у Сільпо - у вільній продажі по 10.30 за штуку... ну дуже цікаво!
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