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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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 Україна отримає $140 млн від ООН для боротьби з COVID-19, - Шмигаль

Порівняно велика кількість хворих за останню добу - 467 осіб - може бути відлунням Великодніх свят. За динамікою поширення захворюваності в лідери виходить Миколаївщина, де за добу зафіксували 41 новий випадок.

Про це йшлося на традиційній нараді в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Система відстежування поширення епідемії у нас налагоджена добре. Систему допомоги ми постійно покращуємо. Наступним нашим викликом будуть травневі свята. Сподіваюся, ми пройдемо їх спокійно, без великих скупчень людей", – сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Організація Об’єднаних Націй виділяє країнам, які того потребують, кошти для боротьби з коронавірусом. Україна має отримати 140 млн доларів.

"Ми зараз розглядаємо варіанти, куди мають піти ці гроші. Думаємо, що їх варто спрямувати на області, які розташовані біля лінії розмежування", – зазначив прем’єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН ухвалила резолюцію про боротьбу з COVID-19, підготовлену у співавторстві з Україною: проєкт РФ відхилили

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190705
 
 
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за всё время независимости Украине дали десятки миллиардов долларов международные организации.
И что, лучше стало жить людям?
Нет. Украина , как была так и остаётся самой нищей страной Европы.
А почему так выходит?
А потому, что все эти миллиарды воровала власть. Вся власть за 30 лет. Начиная от Кравчука, кучмы и до зэка Януковича, Порошенко и клоуна Зеленксого.
Одно ворьё в Украине.
Но народ заслужил такое отношение к себе.
Ибо какой народ воровской народ такая и воровская власть. Каждый народ заслуживает свою власть.
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всё рапортуют и рапортуют с радостью и ручёнки потерают, что получают деньги то от ЕС, то от ООН, то от МВФ....
Хотя реально, а чего бы не радоваться этому Шмыгалю, власти, чиновникам, олигархам?
Ведь это всё осядет в их карманах а народу - хер.
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...****** зеленые, делить шкуру неубитого медведя - любимая игра кацапов... Украина получит $140 млн от ООН для борьбы с COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6854 Не палитесь от слова "совсем"... Украина получит $140 млн от ООН для борьбы с COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6854
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ну всё ...понеслось ...аукцион невиданой щедрости ... цікаво чого це все буде вартувати українцям ...що у нас ще не заставили...нас самих ?
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Отовсюду клянчат... Э, алё, так Слава кому орать?
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Во, вот это тема! Причем достойная, а не эти сопли!
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Кілька тижнів тому вже хвалилися що понад 30 млн євро підуть на суміжні з Даунбасом та Лугандоном території та й на них теж...
Тепер теж туди...
"Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить на области, которые расположены у линии разграничения", - отметил премьер-министр. Источник: https://censor.net.ua/n3190705
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...В Украине семье из четырех человек будет недостаточно 8 тыс. грн в месяц для того, чтобы нормально прожить. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".Он также добавил, что если оба члена семьи зарабатывают по 8 тыс. грн, то за 16 тыс. в месяц такая семья из двух взрослых и двух детей сможет выжить."Для того, чтобы питаться, достаточно. Если рассматривать одежду, другие предметы и средства быта, тогда согласен. Но я повторяю, это не откладывание, мы говорим сугубо о заработке, чтобы элементарно прожить", - сказал Денис Шмыгаль.Шмыгаль утверждает, что правительство дает людям возможность заработать деньги на недорогих рабочих местах, где зарплата может колебаться от 6 до 8 тыс. грн.
"Это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться, и на следующий день уже ее получить. Ну, например, класть брусчатку или озеленителем, и так далее. Во-первых, мы таким образом уберемся в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и такого качества рабочих мест", - сказал Денис Шмыгаль.Ранее сообщалось, во время карантина, в I квартале 2020 года на рынке недвижимости Украины цены на жилье поднялись почти на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года...
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Опять пилить в турборежиме. Ох это тяжело то как 24/7
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