 Україна отримає $140 млн від ООН для боротьби з COVID-19, - Шмигаль

Про це йшлося на традиційній нараді в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Система відстежування поширення епідемії у нас налагоджена добре. Систему допомоги ми постійно покращуємо. Наступним нашим викликом будуть травневі свята. Сподіваюся, ми пройдемо їх спокійно, без великих скупчень людей", – сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Організація Об’єднаних Націй виділяє країнам, які того потребують, кошти для боротьби з коронавірусом. Україна має отримати 140 млн доларів.

"Ми зараз розглядаємо варіанти, куди мають піти ці гроші. Думаємо, що їх варто спрямувати на області, які розташовані біля лінії розмежування", – зазначив прем’єр-міністр.

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