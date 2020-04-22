 Україна отримає $140 млн від ООН для боротьби з COVID-19, - Шмигаль

Про це йшлося на традиційній нараді в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Система відстежування поширення епідемії у нас налагоджена добре. Систему допомоги ми постійно покращуємо. Наступним нашим викликом будуть травневі свята. Сподіваюся, ми пройдемо їх спокійно, без великих скупчень людей", – сказав Зеленський.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Організація Об’єднаних Націй виділяє країнам, які того потребують, кошти для боротьби з коронавірусом. Україна має отримати 140 млн доларів.
"Ми зараз розглядаємо варіанти, куди мають піти ці гроші. Думаємо, що їх варто спрямувати на області, які розташовані біля лінії розмежування", – зазначив прем’єр-міністр.
И что, лучше стало жить людям?
Нет. Украина , как была так и остаётся самой нищей страной Европы.
А почему так выходит?
А потому, что все эти миллиарды воровала власть. Вся власть за 30 лет. Начиная от Кравчука, кучмы и до зэка Януковича, Порошенко и клоуна Зеленксого.
Одно ворьё в Украине.
Но народ заслужил такое отношение к себе.
Ибо какой народ воровской народ такая и воровская власть. Каждый народ заслуживает свою власть.
Хотя реально, а чего бы не радоваться этому Шмыгалю, власти, чиновникам, олигархам?
Ведь это всё осядет в их карманах а народу - хер.
Тепер теж туди...
"Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить на области, которые расположены у линии разграничения", - отметил премьер-министр. Источник: https://censor.net.ua/n3190705
"Это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться, и на следующий день уже ее получить. Ну, например, класть брусчатку или озеленителем, и так далее. Во-первых, мы таким образом уберемся в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и такого качества рабочих мест", - сказал Денис Шмыгаль.Ранее сообщалось, во время карантина, в I квартале 2020 года на рынке недвижимости Украины цены на жилье поднялись почти на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года...