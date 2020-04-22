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 Економіка, Суспільство
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Все про:банки (437) кредит (279) НБУ (683)

 Кредитні канікули повністю або частково впровадили 30 банків, - НБУ

Також цю опцію впровадили і більшість фінустанов, які активно кредитують населення або малий бізнес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Коронавірус вплинув не лише на здоров’я українців, а й на їх фінансовий добробут. Кредити стало важче обслуговувати. Щоб клієнти не опинились у борговій ямі, банки пропонують їм кредитні канікули", - йдеться в повідомленні.

Кредитні канікули повністю або частково ввели 30 банків. Тобто більшість банків, що активно працюють з населенням.

Також цю опцію впровадили і більшість фінустанов, які активно кредитують населення або малий бізнес.

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Зазначається, що банки, що працюють виключно з великим бізнесом, в індивідуальному порядку опрацьовують питання кредитних канікул з клієнтами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190703
 
 
 Топ коментарі
 
А Приватбанк смсочку прислал - до 25 числа будь добр сделай платеж и пофик им псевдо незаконный карантин
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Лучше бы перестали лупить проценты по картам. Многие залезли за льготный период, небось!
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А коротко, основные тезисы, слабо запостить!?
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не мешай человеку сайт раскручивать
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Ничего эти каникулы не дадут. Так как бизнесу еще 2-3 месяца нужно будет для того чтобы прийти в себя, к тому же у населения денег не будет. А дальше осень и новая вспышка коронавируса. Привет дефолт!
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А Приватбанк смсочку прислал - до 25 числа будь добр сделай платеж и пофик им псевдо незаконный карантин
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мне тоже..... когда позвонил и сказал, что прошу отстрочить на период карантина, ответили таким тоном, что не заплатите или просрочите кредит, закроем его до полного погашения и им плевать на всякие там карантины...это ГОСУДАРСТВЕННЫЙ банк, это же не ФОПы какие то..
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Лучше бы перестали лупить проценты по картам. Многие залезли за льготный период, небось!
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Никто никому ничто прощать не будет, в т.ч. и банки, кредитные каникулы от укр.банков - это ты тело кредита можешь не выплачивать-банкам это даже выгодно, т.к. на проценты и все страховые платежи каникулы не распространяются т.е. ты должен их оплатить ежемесячно и без задержек.
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товарищи из НеБеУ, а вы не могли их нагнуть, а не рекомендовать, или заслали вам, обездоленным, в твёрдой??
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