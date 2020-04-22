 Депутат сільради на Дніпропетровщині агітував в інтернеті за "Л/ДНР", "дружив" із терористами й агентами спецслужб РФ, - СБУ

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними слідства, депутат сільради, який одночасно є керівником місцевого громадського формування, популяризував на власних сторінках у соцмережах, у тому числі заборонених у нашій країні, терористичні організації "Л/ДНР".

Також він поширював неправдиву інформацію, що дискредитує українські військові підрозділи та правоохоронні органи, зокрема учасників операції Об’єднаних сил. Для ведення протиправної діяльності агітатор використовував матеріали пропагандистських сайтів Росії та незаконних збройних формувань.

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Оперативники спецслужби встановили, що до кола його "друзів" з інтернет-середовища належали користувачі, які мали стосунок до спецслужб РФ та угруповань бойовиків.

У межах раніше відкритого кримінального провадження за ст. 436-1 Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де виявили комп’ютерну техніку з інформацією, що підтверджує незаконну діяльність.