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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровщина (695) СБУ (5529) сепаратизм (659)

 Депутат сільради на Дніпропетровщині агітував в інтернеті за "Л/ДНР", "дружив" із терористами й агентами спецслужб РФ, - СБУ

Служба безпеки України викрила голову бюджетного комітету однієї із селищних рад Дніпропетровської області, причетного до поширення через інтернет сепаратистських матеріалів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними слідства, депутат сільради, який одночасно є керівником місцевого громадського формування, популяризував на власних сторінках у соцмережах, у тому числі заборонених у нашій країні, терористичні організації "Л/ДНР".

Також він поширював неправдиву інформацію, що дискредитує українські військові підрозділи та правоохоронні органи, зокрема учасників операції Об’єднаних сил. Для ведення протиправної діяльності агітатор використовував матеріали пропагандистських сайтів Росії та незаконних збройних формувань.

Депутат сільради на Дніпропетровщині агітував в інтернеті за Л/ДНР, дружив із терористами й агентами спецслужб РФ, - СБУ 01

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Оперативники спецслужби встановили, що до кола його "друзів" з інтернет-середовища належали користувачі, які мали стосунок до спецслужб РФ та угруповань бойовиків.

У межах раніше відкритого кримінального провадження за ст. 436-1 Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де виявили комп’ютерну техніку з інформацією, що підтверджує незаконну діяльність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190701
 
 
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Та відправте його вже туди, на лугандонію. Нехай збудеться мЄчта дебіла Депутат сельсовета на Днепропетровщине агитировал в интернете за "Л/ДНР", "дружил" с террористами и агентами спецслужб РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 3919
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Скільки таких агітаторів тиняється ще по Україні?
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Расстрелять на месте эту мразюку, а то потом выпустят под залог и обменяют на очередных предателей
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И как долго дружил,интерестно? И депутатом успел стать за время дружбы? Как его друзья,друзья друзей? На них обратят "внимание" ❓
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Перестаньте,бл#,лица закрывать этим ублюдкам!!! Пусть люди,которые люди видят каждого,а собутыльники сепарские в землю зарываются.😡
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От що їм гнидам бракує? Відправте його НХ в лугандон, нехай раює...
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