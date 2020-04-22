EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Київські новини, Суспільство
  541  6
Матеріали за темою:
Все про:повітря (65) забруднення (103) Київ (7749) Кличко (1156) пожежа (2247)

 У повітрі Києва досі фіксують продукти горіння, посилене миття вулиць міста триває, - Кличко

Посилене миття вулиць міста триває. Щодня на дорогах працює 55 одиниць спецтехніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Тільки за минулу добу дорожники використали понад дві тисячі кубометрів розчину зі спецзасобами. Посилене миття вулиць міста триває. Щодня на дорогах працює 55 одиниць спецтехніки. У повітрі столиці досі фіксують продукти горіння, - наголосив Кличко. - Дороги в столиці мили спецзасобами і до цієї ситуації із забрудненням повітря. Від початку обмежувальних заходів", - сказав мер Києва.

Він зазначив, що у повітрі столиці досі присутні продукти горіння. І вчергове звернувся до мешканців столиці не палити траву та сміття. Бо вірогідність того, що від маленької іскри може початися пожежа – дуже велика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чому столиця б'є антирейтинги і що з цим робити? - "слуга народу" Тищенко збирається розробити стратегію розвитку Києва

"За останню добу в Києві та області зафіксовано 37 пожеж трав’яного настилу. Через це в посиленому режимі працюють понад тисяча рятувальників київського гарнізону. Частина з них вже півтора тижні працює в зоні відчуження, де досі виникають локальні пожежі. Також столичні вогнеборці допомагають гасити пожежі в Житомирській області", - повідомив Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190700
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Теперь понятно зачем нужны маски.
Не от короновируса а от загрязнений воздуха.
А ещё лучше протвогазы носить в Киеве.
В воздухе Киева до сих пор фиксируют продукты горения, усиленное мытье улиц города продолжается, - Кличко - Цензор.НЕТ 5500
 показати весь коментар
 
Какие нежные . Не жили они в Кривом Роге .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору