 У повітрі Києва досі фіксують продукти горіння, посилене миття вулиць міста триває, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Тільки за минулу добу дорожники використали понад дві тисячі кубометрів розчину зі спецзасобами. Посилене миття вулиць міста триває. Щодня на дорогах працює 55 одиниць спецтехніки. У повітрі столиці досі фіксують продукти горіння, - наголосив Кличко. - Дороги в столиці мили спецзасобами і до цієї ситуації із забрудненням повітря. Від початку обмежувальних заходів", - сказав мер Києва.

Він зазначив, що у повітрі столиці досі присутні продукти горіння. І вчергове звернувся до мешканців столиці не палити траву та сміття. Бо вірогідність того, що від маленької іскри може початися пожежа – дуже велика.

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"За останню добу в Києві та області зафіксовано 37 пожеж трав’яного настилу. Через це в посиленому режимі працюють понад тисяча рятувальників київського гарнізону. Частина з них вже півтора тижні працює в зоні відчуження, де досі виникають локальні пожежі. Також столичні вогнеборці допомагають гасити пожежі в Житомирській області", - повідомив Кличко.