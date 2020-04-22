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 Політика України, Суспільство
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 Шмигаль: "Ми маємо збільшити кількість тестів на коронавірус"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про необхідність збільшення тестувань на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр-міністр повідомив на засіданні уряду в середу.

"Ми маємо збільшити кількість тестів на коронавірус", - сказав Шмигаль.

Також, за його словами, за останні тижні кількість щоденного тестування зросла від 700 до 4,7 тис. тестів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лабораторні центри повністю забезпечені ПЛР-тестами для діагностики коронавірусу , - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190698
 
 
 Топ коментарі
 
Он реальный дибил или косит под дурачка?
пандемия уже больше месяца, а этот поц только сейчас расчехлился, мол а может увеличим количество тестов? Шмыгаль: "Мы должны увеличить количество тестов на коронавирус" - Цензор.НЕТ 7994
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"...заявляет о необходимости увеличения тестирований на COVID-19"

Чувак, та ти - геній! І як тобі прийшла така думка у голову?
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шмыгаль, чючело, вы должны уйти нхй.
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Он реальный дибил или косит под дурачка?
пандемия уже больше месяца, а этот поц только сейчас расчехлился, мол а может увеличим количество тестов? Шмыгаль: "Мы должны увеличить количество тестов на коронавирус" - Цензор.НЕТ 7994
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Дальше как у всех вменяемых -- отделение больных от здоровых дабы избежать распространения.
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Так уже вроде бы отделены все и больные и здоровые на самоизоляции.
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Заменить же некем. Какая разница кто выполняет дурацкие приказы
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"...заявляет о необходимости увеличения тестирований на COVID-19"

Чувак, та ти - геній! І як тобі прийшла така думка у голову?
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То они хотят парки и рынки открыть , то увеличить количество тестов на коронавирус . Надо увеличить количество тестов на наличие мозгов в Раде .
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скільки тестів робиться кожен день
по регіонах ?
скільки взято проб для тестів ?

скільки важкохворих(у реанімаціях) на кожен день ?
скільки є ще вільних ліжок ?
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Нормальных тестов не хватает в 7 областях. Поэтому и нет реальных данных.

Шмигаль: "Ми маємо збільшити кількість тестів на коронавірус" - Цензор.НЕТ 9288
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Сегодня вы в первую очередь ДОЛЖНЫ поздравить всех обитателей ********** и самого ***** Обнуленного лично с их Великим Совкоюбилеем Тотема Членина! Сегодня выродился тот *****, которого так и не павешал Николай Второй из-за того, что трахал его мамашку-фрейлину.
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"Мы" - кто?? И - кому "увеличить"? Судя по тому, сколько тестов дали на области и сколько на ВР и прочую высокопоставленную шелупонь(а дали "поровну" - что на области, что на ВР!) - на нас явно "маловато". (
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Поздно!
До позавчера - это было бы ещё одним из успехов гидранта!
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Маєте - то робіть!! Набридли постійні декларування. Де результат?
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