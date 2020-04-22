 Шмигаль: "Ми маємо збільшити кількість тестів на коронавірус"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр-міністр повідомив на засіданні уряду в середу.

"Ми маємо збільшити кількість тестів на коронавірус", - сказав Шмигаль.

Також, за його словами, за останні тижні кількість щоденного тестування зросла від 700 до 4,7 тис. тестів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лабораторні центри повністю забезпечені ПЛР-тестами для діагностики коронавірусу , - Степанов