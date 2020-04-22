 Шмигаль: "Ми маємо збільшити кількість тестів на коронавірус"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр-міністр повідомив на засіданні уряду в середу.
"Ми маємо збільшити кількість тестів на коронавірус", - сказав Шмигаль.
Також, за його словами, за останні тижні кількість щоденного тестування зросла від 700 до 4,7 тис. тестів.
пандемия уже больше месяца, а этот поц только сейчас расчехлился, мол а может увеличим количество тестов?
Чувак, та ти - геній! І як тобі прийшла така думка у голову?
по регіонах ?
скільки взято проб для тестів ?
скільки важкохворих(у реанімаціях) на кожен день ?
скільки є ще вільних ліжок ?
До позавчера - это было бы ещё одним из успехов гидранта!