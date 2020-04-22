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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, За кордоном
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 ЄС вирішив надати Україні безпрецедентні 1,2 млрд євро для боротьби з COVID-19, - Зеленський

Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1,2 млрд євро підтримки під час пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Це безпрецедентна за обсягом макрофінансова допомога. Рішення ЄС – це не лише вияв солідарності у важкі часи. Це свідчення, що Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Адже справжні друзі пізнаються в біді", – зазначив Зеленський.

Кошти ЄС допоможуть гарантувати макроекономічну стабільність України. Завдяки такій підтримці держава зможе звільнити додаткові ресурси для захисту громадян та пом’якшення негативних наслідків пандемії для людей.

Загалом Євросоюз виділяє близько трьох мільярдів євро десятьом країнам-сусідам. Наступна після України держава, що отримає таку допомогу, – Туніс, якому ЄС надасть 600 млн євро.

Пропозицію Єврокомісії надалі мають схвалити Європейський парламент та Рада ЄС. Єврокомісія розраховує на швидке схвалення, з огляду на нагальність проблеми. Щойно це станеться, перший транш може бути виділений якнайшвидше без додаткових умов.

Другий транш може бути наданий після виконання узгодженого з ЄС переліку індикаторів вже у четвертому кварталі 2020-го чи першій половині 2021 року. Як і у випадку зі звичайною макрофінансовою допомогою ЄС, транші залежатимуть також від задовільного прогресу країни-партнера у виконанні програми МВФ та використанні коштів фонду.

Також читайте: ЄС готує допомогу для відновлення економіки України після пандемії, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190694
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко домовився, от тобі клоун гроші і дали.
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Да не, об этом ранее Порошенко говорил.
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бывший президент Украины который имеет огромный авторитет в Европе в отличии от рояльного маестро
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Да не, об этом ранее Порошенко говорил.
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а гандон-панамський там до чого ...й без його попіляють
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йух йому в рило і гніді панамській зад ...
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ну раз сам петя подтвердил, то тогда конечно же все ок.
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вот вы такое говорите, а потом в воздухе находят продукты горения... бедные зелибобы
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"Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС"

Источник: https://censor.net.ua/n3190694
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А сколько же ты и разные дЕрьмаки с Юзиками спионерите?
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Это мы не знаем, но "в нагрузку" к "помощи" идет Мишико.
Аваков леворюционный револьверт начистил, ждем-с битву титанов...
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Порошенко домовився, от тобі клоун гроші і дали.
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а хто це такий і які в нього повноваження домовлятися/
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бывший президент Украины который имеет огромный авторитет в Европе в отличии от рояльного маестро
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абажаю слово бывший... тобто ніхто ЄС вирішив надати Україні безпрецедентні 1,2 млрд євро для боротьби з COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4353
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ну взагалі то 5-й президент України: Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.(с)
і тобі ж тим жити ЄС вирішив надати Україні безпрецедентні 1,2 млрд євро для боротьби з COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7010
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яка мені різниця, шо там його охороняє за минулі заслуги.. ЗАРАЗ які в нього повноваження?
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А кто такий Єрмак, що виконує обов'язки президента?)))
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це ти - ніхто.
А він - п'ятий Президент.
І скоріш за все сьомий.
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за "авторитет" захід гроші не дає..це не "стрілка" бандюків..
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Котрому постіно вказували на відсутність боротьби з корупцією?
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попадут эти деньги в руки к слугам урода и конец, украинцы этих денег не увидят! ЕС решил предоставить Украине беспрецедентные 1,2 млрд евро для борьбы с COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2466
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ЕС выделит 1.2 млрд евро, ЕС Пороха выделил 100 млн грн, а сколько выделила зеленая шмаркля?
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выделяет каждый день.ссыт в глаза зебланам не переставая
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ще не накрав стікі, щоб 100 млн. віддавати ЄС вирішив надати Україні безпрецедентні 1,2 млрд євро для боротьби з COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9711
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гидко навіт читати від цього прокацапленого бєніного прихвостня щось про "європєйскій вибор"..
Що ти само зробило щоб відстояти, чи хоч принаймні продовжувати той вибір !
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Со вчерашнего дня это уже не новость.
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У кого то наступит конец епохи миллионерства!
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вот это зеленые сейчас разгуляются))) маски по 100 грн начнут закупать и прочую лабуду. нам давать деньги равнозначно лить воду в песок))
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Це дуже відчутна фінансова підтримка для нашої економіки. Необхідно лише ефективно використати ці кошти.
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Издеваетесь? Эти эфективно только про**ать могут
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спасибо ЕС конечно, но только не давайте деньгами !
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Странно. Очень странно. А сывочолый гэтьман вчера переможно хрюкав про 1 миллиард. 200 лямов хотел по привычке отреформировать себе в мошну?
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Зеля, а ты не хочешь у своего кореша Бени попросить 5,5 млрд. $, которые он сп*здил в "Привате"? ЕС решил предоставить Украине беспрецедентные 1,2 млрд евро для борьбы с COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5657
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Ні. Бо він бере у ЄС гроші саме на те, щоб оплачувати виграні коломИйським справи в "судах". Вони, блаЗЄ та коломИйський, поділяться
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Оманский барыга и его бабушка Беня станут богаче на целый лярд евриков.
Внукам хватит...
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ЕС, не давайте зебыдлу денег-все украдут.
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Из двух триллионов 1,2 млрд. это беспрецендентно много, но и за это благодарность.
Но хорошо, шо потрох не у власти, ибо свинарчуки с сатановской их бы сразу у Лондон перевели.
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100% А слуги собираются эту помощь равномерно распределить между 73-мя процентами своих хозяев, для чего будут организованы пункты выдачи банковских карт. Чтобы получить банковскую карту соискателю необходимо в краткой форме пересказать содержание 15 серий последнего сезона сватов.
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Олег, ты себя перечитай, аналитик-скоморох!
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Ну да, теперь и дЕрьмаки перестанут должностями торговать какое то время пока не кончатся 1.2 млрд ЄС вирішив надати Україні безпрецедентні 1,2 млрд євро для боротьби з COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7433
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Туніс як і Україна має асоціацію з ЕС але отримав її ще раніше.
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Тунісці самі називають свою країну " Тунісія ".
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Как про дыру в бюджете и #опу в экономике-так это министры, а как про деньги ЕС так Зеленский ЕС решил предоставить Украине беспрецедентные 1,2 млрд евро для борьбы с COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2518
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Это миллиард евро будет украден властью и чиновниками, как и предедущие миллиарды.
А народу - хер, что достанется.
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Гарна новина. Тільки зебуїну за це дякувати не варто, ясне діло
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Нам жратва бы не помешала,а короновирус мы уже сами прокашляем.
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Зеленый вернись в болото. Порох уже все сообщил. Иди спи дальше.
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Слышал звон.....
1. "Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС"
2. " первый транш может быть выделен как можно быстрее без дополнительных условий.
Второй транш может быть предоставлен после выполнения ....... программы МВФ и использовании средств фонда"
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ху ти ...а я то вже грішним ділом що ************** ...а ні ...все нормально ...цікаво що ще віддадуть ...землю вже рахуй просрали ...залізницю дойчебан візьме у концессію за ОДНУ ГРИВНЮ ...що далі землю під кладовищами "заставлять" ?
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По карманам распихают очень быстро, ненасытным рылам на день работы
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"Ведь настоящие друзья познаются в беде"

Зеля, ти про яке лихо говориш, якщо у тебе все під контролем?
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Самое хреновое в этом всем, что Моника теперь точно будет уверенна, что можно творить с экономикой все, что придет ей в башку в наркотическом угаре. Всегда найдется кто-то, кто даст миллиард-другой помощи
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так і не зрозумів що це ..."допомога" чи всеж таки кредит на розкрадання ?
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Зачем?
Все равно клоуны все разграбят.
Давайте нам к этим деньгам европейского эмиссара.
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100 % Зеленский потребует эти деньги у ЕС наличными и мелкими купюрами .))
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Вибір в европу, то Порошенко, а у зеленкіна ермак, герус і очі путіна
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ЕС понимает, что без Украины - житницы, здравницы, поставщика миллионов туристов и работников - экономика долго не протянет. Уже идут разговоры об скором открытии авиасообщения Киева с Европой (!). Wizzair вовсю продает билеты на все направления из Киев (Жуляны) с 1 мая. Wizzair не знает о карантине или уже успели договориться с зеленой шмарклей? Эпидемия и к-вирус уже нипочем?
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Україна свій вибір зробила, а от Зебіл схоже ні.
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Интересно сколько "слуги" мерсов закажут для борьбы с COVID-19.
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гы!!улыбнуло!!теперь самое время смотаться к трампушке и сказать:а,,а маловато будет!!"хотя как вариант:участятся полёты в ,,ОМАН"так что следите за движениями рук ,,бубочки"(не факт что они у него не просто липкие а могут оказаться очень липкими)
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А Євросоюз може просто громадянам України одслюнявить в руки? інакше все розкрадуть.
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або нехай Німеччина лікарню побудує із своїми лікарями прямо в Києві
ну полюбому в наш бидлоуряд гроші не можна давати
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А что )(уйло так ничего и не подкинул для помощи своему ...резиденту ? А вот кровавому сбежавшему в паРашу кровавому ЗЕКУ , он нехило под кидал кровавых кремлёвских сребреников для Иуды. Напрасно видно тайно строго секретно от народа звонит наш харант к )(уйлу в паРашу видно преступно обсуждая с ним капитуляцию Украины. Лучше бы лишний раз и не тайно от общественности позвонил в США, ЕС, НАТО, Канаду... но увы!
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резидент тут для того щоб перекачувать наші гроші у мордор а не навпаки!
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Эти бабулесы зарабатывали европейские герои... Так кому и чему слава, а?
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Зеля продолжает принимать во всех позах, в любом количестве.
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