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 Суспільство
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 Суд оштрафував жінку на 17 тис. грн за порушення самоізоляції в Сумах

У Сумах суд оштрафував на 17 тис. гривень українку, яка порушила умови самоізоляції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Судебной власти.

Зазначається, що 33-річна сумчанка після повернення з Росії письмово зобов'язалася дотримуватися 14-денної самоізоляції, проте покинула межі карантину, які були вказані в угоді. Таким чином жінка порушила відповідні постанови Кабінету міністрів і державного санітарного лікаря.

Під час судового засідання порушниця повністю визнала свою провину.

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"З огляду на характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь її вини, майновий стан і обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, суддя дійшла висновку про необхідність накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу. Згідно з постановою суду (справа № 592/4884/20) на жінку накладено штраф в сумі 17 тис. грн і судовий збір - 420,40 грн", - йдеться в повідомленні.

Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів після її винесення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190691
 
 
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После возвращения из россии - это правильно . Нех. шастать .
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За добровольную поездку к агрессору и оккупанту (кроме случаев диверсии в тылу врага) по хорошему нужно лишать украинского гражданства!
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Протоколы штрафов пусть в рулоны сворачивают и в хозяйственные магазины здают,хоть стоимость бумаги отобьют.
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Дак она с козломордыми целовалась? Тогда это меняет дело.Отправить обратно бл,пусть там и кашляет.
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Такие случаи штрафования безответственных придурков должны быть не единичными, а массовыми. И с обязательным оглашением по всем СМИ - в назидание другим придуркам, у которых чешется пойти по знакомым, вирус пораспространять
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Бедная женщина, станет ещё бедней и на одного избирателя за ЗЕ-команду стало меньше.
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....суд оштрафовал на 17 тыс. гривен украинку, которая нарушила условия самоизоляции. вроде как нет гражданской ответственности у гражданки.
а если на прошлой неделе опасные вещества в воздухе Киева в разы превысили норму. то как бы нет такого понятия официальной гражданской ответственности по необеспечению надлежащих норм существования граждан.
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якщо за порушення самоізоляції карають, то це не добровільна ізоляція, а примусова ізоляція - тобто арешт - нормальний адвокат розвалив би цю справу
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