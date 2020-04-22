 Заяви Уманського про корупцію в податковій містять "популізм". Поки він був міністром, це не озвучувалося, - Шмигаль

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що тут вже є частина популізму і політики. Ми зверталися до пана Уманського, тому що поки він був міністром, він ці речі не озвучував. Якщо в нього є матеріали, які це підтверджують і він може їх надати правоохоронним органам, то я до нього можу через вас звернутися, і вже й звертався через всіх, щоб він це надав, щоб була порушена відповідна справа і ми могли офіційно в кримінальному провадженні всі ці речі довести та повернути все державі", - сказав Шмигаль.

За його словами, якщо звинувачення Уманського "доростуть до відповідної кримінальної справи, то, звичайно, будуть до керівника (відповідного органу. - Ред.) питання".

"Подавалися документи на звільнення голів податкової та митниці паном Уманським? Так, подавалися. Але офіційно не надходили. Ми почали роботу з аудиту митниці та податкової. Тобто ця робота була розпочата і не припинялася", - зазначив Шмигаль.

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Він додав, що в Кабміні моніторять діяльність усіх керівників центральних органів виконавчої влади, зокрема податкової служби та митниці.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади голови Міністерства охорони здоров'я України, а Ігоря Уманського з посади міністра фінансів.

Перед тим як піти з Мінфіну, Уманський ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. І ексглава Мінфіну переконаний, що єдина причина його звільнення - "ось ці подання (на звільнення глав фіскальної та митної служб. - Ред.) і те, що я не збирався відступати в цьому питанні".

13 квітня Уманський заявив, що Офіс Генпрокурора відкрив за його заявою кримінальне провадження.

16 квітня депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що більша частина системних схем з махінаціями податку на додану вартість (ПДВ) припинена. За його словами, про це свідчить зростання обсягу зареєстрованих податкових накладних з ПДВ, що відбувається при скороченні обсягу оподатковуваних операцій.

Цього ж дня депутат "Слуги народу" Гео Лерос заявив про існування в податковій "програми", в рамках якої великий бізнес нібито за відкати ухиляється від сплати ПДВ.