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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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 Кабмін продовжив карантин до 11 травня, - Шмигаль (оновлено)

Карантинні заходи в країні подовжено до 11 травня. Наступного дня зможуть відкритися непродуктові магазини, об'єкти побутових послуг, парки і сквери.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Будемо продовжувати карантин до цієї дати", - сказав прем'єр-міністр.

За словами глави уряду, пік епідемії в Україні очікується з 3 по 8 травня.

Шмигаль зазначив, що вже 11 травня можливе відкриття магазинів, які торгують непродовольчими товарами, і частини об'єктів побутових послуг. Також для українців можуть відкрити парки і сквери.

Також читайте: "Ми вже почали думати про розвиток економіки", - Шмигаль

Шмигаль підтвердив, що остаточне рішення залежатиме від розвитку ситуації в перших числах травня.

"Такі дії дозволять повернути частину людей на роботу, поліпшать емоційне здоров'я українців і дадуть старт розігріву економіки", - зазначив прем'єр-міністр.

У Telegram глава уряду написав, що під час ухвалення рішення є чіткий план виходу з карантину, що складається з 5 етапів. Для того, щоб його запустити, потрібно 2 умови.

"По-перше, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5%. По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%", - написав Шмигаль.

"Україна неодмінно повернеться до звичного ритму життя, але загроза, на жаль, найближчим часом не зникне. І ми разом з усім світом маємо навчитися жити за нових умов", - додав прем'єр-міністр.

Кабмін продовжив карантин до 11 травня, - Шмигаль 01

Кабмін продовжив карантин до 11 травня, - Шмигаль 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190689
 
 
 Топ коментарі
 
Эмоциональное здоровье украинцев улучшит вид всей вашей компании в петле. На верёвках с вывалившимися языками. Кабмин хочет продлить карантинные меры до 11 мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1598
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Ага Кабмин хочет продлить карантинные меры до 11 мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 895
Заробитчане, привыкшие зарабатывать десятки тысяч гривень в месяц за границей, сейчас с радостью ринутся работать на олигархов и власть за нищенские 6-7 тысяч гривень в месяц в Украине.
Ждите...
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Эмоциональное здоровье украинцев улучшит вид всей вашей компании в петле. На верёвках с вывалившимися языками. Кабмин хочет продлить карантинные меры до 11 мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1598
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Вчера некто криклий, хз кто он, вроде какаято зеленая шишка сказал, что нада планировать отпуск на вторую половину лета! Какой нахер Отпуск, Отдыхать от чего ? От отдыха на карантине? АРБАЙТЕН ЧЕРТИ Кабмін продовжив карантин до 11 травня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3663
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их это устроит. для идиотов медиков чем меньше людей выживет, тем меньше потенциальных переносчиков останется.
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У МЕНЯ ОДИН ВОПРОС - А КОМУ И СКОЛЬКО ОНИ БУДУТ ПЛАТИТЬ - ВО ВСЕМ МИРЕ ПЛАТЯТ - У ЛЮДЕЙ ДЕНЬГИ ВСЕ
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так не у шмигаля фсё ...а що там у вас їм поболту
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Дєнєх нєту, бо Барига (тм) зробив запасні ключи від бюджету і продовжує виводити їх у "апшори"
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Продлевайте до бесконечности... Вернее до того момента, когда начнуться голодные бунты и вам пулю в лоб пустят.
Вперёд.
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головне заробітчан не випустити ...нехай тут спробують
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Ага Кабмин хочет продлить карантинные меры до 11 мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 895
Заробитчане, привыкшие зарабатывать десятки тысяч гривень в месяц за границей, сейчас с радостью ринутся работать на олигархов и власть за нищенские 6-7 тысяч гривень в месяц в Украине.
Ждите...
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навіть не сумнівався ...у травні взагалі пів місяця це вихідні та свядкові ...так що можна до Трійці не "розчихляться" ...
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Надіюсь, інші гебісти на черзі в путінський рай)))
Кабмин хочет продлить карантинные меры до 11 мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7411

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Новый тип законодательного документа - "Хотелка Кабинета Министров".
Придурки.
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если ожидаемый пик 3-8 мая, то конец карантина никак не ограничится 11 мая , очередная брехня, ИМХО : 1 июня при лучшем стичении обстоятельств..
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Как минимум более 2мл безработных,а они все графики и картинки рисуют в Worde...предчувствую большой анал осенью-зимой в экономике и стране
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НЕ читайте всякой ху......ни. Смотрите на курс наличного доллара!
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Расчеты бухгалтерия электростанции сделала для шмыгаля по блату? А Швеция по вашим расчетам уже вымерла без карантина?
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как же задолбали эти долбодятлы - зеленские, шмыгали и прочая зеленая шваль! они могут (1) разрешить посещение парков и скверов Хотите, чтобы люди сидели на карантине? Платите людям деньги для выживания, как во всех нормальных странах!!!
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