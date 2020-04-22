 Кабмін продовжив карантин до 11 травня, - Шмигаль (оновлено)

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Будемо продовжувати карантин до цієї дати", - сказав прем'єр-міністр.

За словами глави уряду, пік епідемії в Україні очікується з 3 по 8 травня.

Шмигаль зазначив, що вже 11 травня можливе відкриття магазинів, які торгують непродовольчими товарами, і частини об'єктів побутових послуг. Також для українців можуть відкрити парки і сквери.

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Шмигаль підтвердив, що остаточне рішення залежатиме від розвитку ситуації в перших числах травня.

"Такі дії дозволять повернути частину людей на роботу, поліпшать емоційне здоров'я українців і дадуть старт розігріву економіки", - зазначив прем'єр-міністр.

У Telegram глава уряду написав, що під час ухвалення рішення є чіткий план виходу з карантину, що складається з 5 етапів. Для того, щоб його запустити, потрібно 2 умови.

"По-перше, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5%. По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%", - написав Шмигаль.

"Україна неодмінно повернеться до звичного ритму життя, але загроза, на жаль, найближчим часом не зникне. І ми разом з усім світом маємо навчитися жити за нових умов", - додав прем'єр-міністр.