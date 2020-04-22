 Для допомоги постраждалим унаслідок пожеж на Житомирщині попередньо можуть виділити 25 млн грн, - Чернишов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"Попередньо сума, яку можуть виділити для фінансової допомоги постраждалим, становить 25 мільйонів гривень. Також підраховуються збитки, завдані державі через знищення зелених насаджень", – сказав він.

Міністр також додав, що, попри різні чутки, загиблих у пожежах не було.

Усі пожежі в області локалізовано, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Президент висловив подяку всім, хто боровся з вогнем, а також відзначив важливість роботи волонтерів, які допомагали постраждалим, і закликав владу якомога швидше вирішити житлові питання потерпілих.

"Ніхто, крім влади й держави, не має таких фінансових спроможностей, щоб допомогти мешканцям погорілих сіл відновити житло та покращити житлові умови після цієї катастрофи. Уряд якомога швидше має ухвалити рішення про виділення фінансів, а керівництво Житомирщини – максимально швидко відбудуватися", – наголосив Зеленський.

Також читайте: Дві пожежі в Овруцькому районі Житомирської області локалізовано, - ДСНС