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 Політика України
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 Зеленський запропонував Саакашвілі посаду віцепрем'єр-міністра з реформ, - ЗМІ

Ексглава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі може отримати посаду вже в п'ятницю.

Верховна Рада може призначити колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ. Про це LIGA.net повідомили три співрозмовника в керівництві фракції президентської партії "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.

Пізніше це підтвердила його прессекретар Дарина Чиж і співрозмовник в Офісі Президента.

За словами співрозмовників у СН, таке кадрове питання може бути винесено на позачергове засідання післязавтра, 24 квітня.

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"Плануємо розглянути питання щодо Саакашвілі, якщо голоси будуть на п'ятницю", - повідомив один з керівників фракції.

Два інші співрозмовники з СН зазначили, що посаду в Кабінеті Міністрів ексгубернатору при п'ятому президентові Петрові Порошенку запропонував президент Володимир Зеленський.

Прессекретар Саакашвілі Дарина Чиж спочатку не підтвердила, але і не спростувала цю інформацію, проте пізніше повідомила, що Саакашвілі "прийде на засідання в п'ятницю, він для початку хоче поспілкуватися з депутатами і поділитися своїм баченням".

Також дивіться: "Мине 2 роки, почекайте - його і ці будуть позбавляти громадянства", - Бродський і Саакашвілі посварилися в ефірі у Шустера. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190683
 
   
 Топ коментарі
 
Кто бы сомневался,популист приглашает популиста.Дурак-дурака,видит издалека.
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Саакашвили достаточно успешный реформатор. В Украине подобным опытом успешных реформ не может похвастаться ни один политик, так что вполне разумное решение.
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Уже даже не смешно... Мальчик Вова, ты дурак?
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А помните как поросеботы его облизывали с ног до головы? ))
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Лучшее кадровое решение. И Сакварелидзе в генпрокуратуру!!!
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Самое интересное, что никто здесь не сможет написать какие реформы в Грузии были удачными. Проблема в том, что грузинские СМИ не пишут на русском и тем более украинском языках. Все что знают в Украине - написано или в России или в Украине. Поэтому в Украине на руках носят грузинских воров и аферистов, народ забыл двух носатых шалав которые уничтожили МВД Украины. Печаль.
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Грузия с 2012 года стала пророссийской. Самое интересное, что к Сааку использовали ту же технологию что и с Ющенко, и с Порошенко. И это сработало.
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И запомнится зеля как карликовый назначатель новых лиц
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В Михуеля рейтинг ещё мал чтоб его убивать вот Зиля )
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Саакашвили должен Зелю послать сразу! Если, конечно, он не мазохист и извлек уроки от своего губернаторства у нас.Мне могут возразить:"Так то при соевом!" , но кто еще дружит с головой, тот понимает: Зеленский - "буратино телекомандато" и клон Порошенко! Поэтому "беги,Лола,беги!"
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Давно пора! И Сакварелидзе генпрокурором!
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А куда назначат того кадра который в Евролабе анализ у Зеленского брал и фоткался с Саакашвили?
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Наконец! Свершилось. Надо было с этого начинать! А то понабрал неизвестно кого!
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Цим призначенням Зеленський констатує що у його команди нема уявлення про те що робити далі.
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Такое впечатление, что люди не понимают, что успехи, приписываемые на 100% Саакашвили, есть продукт таланта и знаний Кахи Бендукидзе. Сам по себе Саакашвили - пустой сосуд, бутылка с красивой этикеткой, в которой больше нет вина.
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