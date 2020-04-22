 Зеленський запропонував Саакашвілі посаду віцепрем'єр-міністра з реформ, - ЗМІ

Верховна Рада може призначити колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ. Про це LIGA.net повідомили три співрозмовника в керівництві фракції президентської партії "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.

Пізніше це підтвердила його прессекретар Дарина Чиж і співрозмовник в Офісі Президента.

За словами співрозмовників у СН, таке кадрове питання може бути винесено на позачергове засідання післязавтра, 24 квітня.

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"Плануємо розглянути питання щодо Саакашвілі, якщо голоси будуть на п'ятницю", - повідомив один з керівників фракції.

Два інші співрозмовники з СН зазначили, що посаду в Кабінеті Міністрів ексгубернатору при п'ятому президентові Петрові Порошенку запропонував президент Володимир Зеленський.

Прессекретар Саакашвілі Дарина Чиж спочатку не підтвердила, але і не спростувала цю інформацію, проте пізніше повідомила, що Саакашвілі "прийде на засідання в п'ятницю, він для початку хоче поспілкуватися з депутатами і поділитися своїм баченням".

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