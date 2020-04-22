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Все про:приватизація (212) ФДМ (115) ОГКХ (16) Сенниченко Дмитро (10)

 16-18 компаній претендують на купівлю ОГХК, яку минулого тижня намагалися захопити рейдери, - глава Фонду держмайна Сенниченко

"Об'єднана гірничо-хімічна компанія", приміщення якої минулого тижня намагалися захопити рейдери, викликає найбільший інтерес серед потенційних покупців. У торгах хочуть взяти участь 16-18 компаній.

Про це глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"ОГХК у нас наразі флагман великої приватизації: за даними радника БДО, який завершує підготовку маркетингових матеріалів, про наміри взяти участь у конкурсі вже заявили 16-18 компаній", - сказав він.

Серед претендентів - два українські холдинги.

"Решта - це відомі міжнародні компанії: японські, австралійські та інші, які будуть конкурувати між собою, отримавши інформацію про компанію, про запаси, про родовища", - додав Сенниченко.

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Глава ФДМ запевнив, що профілі цих покупців проаналізують із точки зору стратегічної безпеки. "Будемо уважно дивитися, які там холдинги, яка структура власності", - пообіцяв він.

Повідомлення про нібито підготовку ОГХК до продажу покупцям з Росії Сенниченко назвав "інформаційне вкидання".

ОГХК реалізує продукцію більш ніж у 30 країн світу. Основні ринки збуту - ЄС, Китай, Туреччина, а також США і країни Африки. Статутний капітал ПрАТ - 1,944 млрд грн.

Уряд в серпні 2016 року відніс ОГХК до переліку компаній, що підлягають приватизації в 2017 році. Потім приватизацію компанії Фонд держмайна переніс на 2018 рік, пізніше приватизацію перенесли ще раз.

17 квітня сталася спроба рейдерського захоплення підприємства.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190682
 
 
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купить хотят многие...но достанется бене и совершенно бесплатно....задарма что ли он так класно лохов развел и свою шестерку в презы продвинул
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Якщо продається прибуткове підприємство тоді треба в угоду включати пункт про інвестиції які надійдуть на модернізацію або розширення по іншому не можна робити.Раніше вже зробили помилку роздали прибуткове держмайно олігархам які 30 років на них годувалися і практично нічого не інвестували а зараз ще й дотації з бюджету вимагають.Припиняйте цю практику,Україна і так вже деіндусріалізована.
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