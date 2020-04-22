 "Ми вже почали думати про розвиток економіки", - Шмигаль

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, все залежить від розвитку ситуації, і, зокрема, від того, як ми пройдемо прогнозовані два піки COVID-19.
"Поки що ми розглядаємо 11 травня як такий бажаний кордон, після якого ми очікуємо отримувати позитивні дані, і жити в більш м'якому режимі. Але не факт, що так і буде", - зазначив Шмигаль.
Крім того, він заявив, що ще ніхто в світі прогнозувати і передбачати дані щодо коронавірусу не навчився, всі можуть тільки здогадуватися.
"Ми хочемо, щоб з 12 травня у нас відбулися певні пом'якшення, і ми вже почали думати про розвиток економіки. Тому ми зараз прораховуємо моделі, де ж міститься цей баланс між жорстким карантином і роботою економічних секторів. Особливо критично важливі сектори малого і середнього бізнесу , в яких дуже велика кількість робочих місць", - підкреслив Шмигаль.
Он просчитывает модели, понятно? Вот это лупанул чувак.
Может, если у вас такие трудности с мыслительным процессом, добровольно уйдёте в отставку, и уступите место тем кто за пять лет вытащил страну из полного коллапса государственности, и сумел, даже в условиях войны, обеспечить экономический рост ?
Факт заключается в том, что нынешняя власть и думать - это взаимоисключающие понятия
Мне страшно представить, что они "надумают" сейчас...
Ціни на електроенергію в Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях стали вищі, ніж у Європі.
20 квітня у Бурштинському енергоострові зафіксована найвища ціна електроенергії на ринку на добу наперед з початку квітня - 1677,84 грн за МВт*год або 60 євро за МВт*год у період базового навантаження (рівним графіком протягом доби).
а раньше о чем вы думали? о карманах??)))
да он слил монику в полной мере )))
звучит как нонсенс мы начали думать и второе слово экономика это для них из области фантастики
Такой оборот речи от Зе команды настораживает что все будет наоботот
Божевільний професор (рве на собі волосся): Неймовірно! просто неймовірно... Ви подивіться... об'єкт "Шмигаль", об'єкт "Єрмак", бета-об'єкт... Колеги! Ці бібізяни почали ДУМАТИ!...
Вчера с закрытием энергоблока даже первый шаг сделали.
Мы уже начали думать о развитии
Мы уже начали думать о
Мы уже начали думать
Мы уже начали
Мы уже
Мы
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