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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Економіка
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Все про:карантин (3331) економіка (370) Денис Шмигаль (254) COVID-19 (4192) коронавірус (2869)

 "Ми вже почали думати про розвиток економіки", - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд зараз прораховує моделі, де ж є цей баланс між жорстким карантином і роботою економічних секторів.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, все залежить від розвитку ситуації, і, зокрема, від того, як ми пройдемо прогнозовані два піки COVID-19.

"Поки що ми розглядаємо 11 травня як такий бажаний кордон, після якого ми очікуємо отримувати позитивні дані, і жити в більш м'якому режимі. Але не факт, що так і буде", - зазначив Шмигаль.

Крім того, він заявив, що ще ніхто в світі прогнозувати і передбачати дані щодо коронавірусу не навчився, всі можуть тільки здогадуватися.

"Ми хочемо, щоб з 12 травня у нас відбулися певні пом'якшення, і ми вже почали думати про розвиток економіки. Тому ми зараз прораховуємо моделі, де ж міститься цей баланс між жорстким карантином і роботою економічних секторів. Особливо критично важливі сектори малого і середнього бізнесу , в яких дуже велика кількість робочих місць", - підкреслив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки Європа впроваджує антикризові заходи, у нас триває шоу "економіка України летить у прірву": де обіцяний Шмигалем план виходу з кризи? - Острікова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190680
 
 
 Топ коментарі
 
А у вас есть чем "думать",узколобые?
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Кто бы заткнул уже этого шута горохового. ....... "Мы уже начали думать о развитии экономики", - Шмыгаль о стратегии выхода из карантина - Цензор.НЕТ 2956
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Заберите кто нибудь микрофон у зебила
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Кто бы заткнул уже этого шута горохового. ....... "Мы уже начали думать о развитии экономики", - Шмыгаль о стратегии выхода из карантина - Цензор.НЕТ 2956
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А навіщо? Цікаво слухати. Щоб зрозуміти ю, де ставити розділові знаки. Чи після "ми вже почали", "чи після" ми вже почали думати". Бо особисто, впевнений, що слова "розвиток" і "економіка" у даному реченні випадкові.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство сейчас просчитывает модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов.

Он просчитывает модели, понятно? Вот это лупанул чувак.
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если человек идиот то ЦЕ на долго...зеленохворий теж вже й війну закінчив ..в уяві..заглянувши в очі путлеру....й корупцію подолав..й багато всього собі приписав .під марафетом й не те примариться...
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Tю. Уже начали думать.
Может, если у вас такие трудности с мыслительным процессом, добровольно уйдёте в отставку, и уступите место тем кто за пять лет вытащил страну из полного коллапса государственности, и сумел, даже в условиях войны, обеспечить экономический рост ?
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Мы уже начали думать... - Шмыгаль.

Факт заключается в том, что нынешняя власть и думать - это взаимоисключающие понятия
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Мы уже начали думать о развитии экономики"- тоесть начали активно мечтать!....
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До этого они "надумали" на 300 миллиардную ДЫРУ в Бюджете.
Мне страшно представить, что они "надумают" сейчас...

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ДТЕК Ахметова рекордно підвищив ціни на електрику для Західної України
Ціни на електроенергію в Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях стали вищі, ніж у Європі.

20 квітня у Бурштинському енергоострові зафіксована найвища ціна електроенергії на ринку на добу наперед з початку квітня - 1677,84 грн за МВт*год або 60 євро за МВт*год у період базового навантаження (рівним графіком протягом доби).
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Ну, так він де назначений президентом для допомоги регіону в важкі часи.
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Для порівняння, ціни на електроенергію в Європі та Україні.
"Ми вже почали думати про розвиток економіки", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6771
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У нас сейчас тарифы привязаны исключительно к хотелкам олигархов. Так то ничего удивительного.
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Ах они начали думать.Только один год всего прошел после выборов,подумать время еще есть.
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Еще цельных четыре года на раздумья есть.Торопиться не надо.Лучше пулю не торопясь расписать.
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Был хороший анекдот при союзе.Почему при переходе от социализма к коммунизму дохнет крупный рогатый скот?А потому,что в дороге кормить ни кто не обещал.Вот так и у нас.Выживут не все,пока начальство(Чапай) думку думать будет.
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Ми вже почали думати... Я завжди думав, що прем'єр мусить бути з готовою програмою!
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вы уже начали думать о развитии экономики?? давно? вчера?
а раньше о чем вы думали? о карманах??)))
да он слил монику в полной мере )))
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"Мы уже начали думать о развитии экономики" - сказал Шмыгать, но быстро устали, и вместо этого решили сыграть с Зеленским парную партию на рояле , в два *уя!
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Начать думать это хорошо, теперь осталось подумать, потом закончить подумать, прийти к консенсусу и принять решение о начале развития)))
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"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство сейчас просчитывает модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов." - судя по тому как "правительство" просчитало модель обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, к осени может стоять вопрос о введении двухразового питания.
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Вы и "думать"-это несовместимые понятия
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"Мы уже начали думать о развитии экономики", - Шмыгаль. Может ли руководитель исполнительной власти сказануть что либо еще более забавное?
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Хорошо, что только думают. Не дай Бог начали бы еще и работать! Доконали бы нас совсем...
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"Мы уже начали думать.."Смотри думалку сломаеш.
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Фраза Мы уже начали думать о развитии экономики из уст шмыгаля

звучит как нонсенс мы начали думать и второе слово экономика это для них из области фантастики

Такой оборот речи от Зе команды настораживает что все будет наоботот
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Думати? Зебуїни не думають, вони існують...
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Ох ты ж е-мое они уже думать начали, достойный результат
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*звук сирени* УВАГА! Ґавторизований персонал 4 рівня - терміново прибути в сектор Z! Повторюю: ґавторизований персонал...

Божевільний професор (рве на собі волосся): Неймовірно! просто неймовірно... Ви подивіться... об'єкт "Шмигаль", об'єкт "Єрмак", бета-об'єкт... Колеги! Ці бібізяни почали ДУМАТИ!...
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Спочатку,грабіжник,поверни вкрадені щомісячно 10 мільярдів гривень з ПДВ,та митниці.Потім напиши добровільно заяву про обставини вчиненого злочину та вкажи співучасників,співпрацюй зі слідством і тобі це зарахується в суді.
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Год прошёл , а я уже скучаю по выборам .
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Ага. Еще пару секвестров проведут, а там и развитие будет )))
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ну и думай втихушку.. зачем людей ростом пугать ???
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Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь о СТРАНЕ Как там, бедная, она? ..Л Філатов....
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Начинаю задумываться, может стоит бросить пить каждый день) - слышал от одного знакомого.
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Думать, Это не значит, что- то делать!! Может первым делом снизите в два раза цены на электроэнергию до европейских?? Или цены на маски будут 2-3 гривны?? Или бензин 15-18 гривен за литр?? или цена газа будет 3.5 гривен за куб..Ничего этого к сожалению не будет!! Потому, что за вас шмыгаль думают коломойские, ахметовы, пинчуки, и фирташи!! А вы с зеленским берёте только ихние ЦУ под козырёк
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Ага - раз уже планируют где что можно украсть, то це дiйсно добра новина!
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"Ми вже почали думати про розвиток економіки", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8762- Ах, вы думали? Вы, значит, иногда думаете? Вы мыслитель. Как ваша фамилия, мыслитель? Спиноза?Жан -Жак Руссо? Марк Аврелий?
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Об этом нужно было думать до назначения на пост премьер-министра, а не через месяц после.
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Все правильно он написал. Только вот развитие экономики не Украины, а Ахметова.
Вчера с закрытием энергоблока даже первый шаг сделали.
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А Че там думать,бараны?отмена коммуналки как минимум
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Сейчас ахметов сраный татарин,покосит миллионы баблишко с населения,а потом на своем сраном канале,раздаст помощь по 100гр малоимущим,и будет молодец...как не включу его канал,он вечно что-то раздает..****** уже
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Формула у ахметова такая.УКРАЛ СТО МИЛЛИОНОВ,ОТДАЛ 10...и все довольны,рыжый всех ******
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Хотите лапши? Спросите Дениса Шмыгаля.
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Мы уже начали думать о развитии экономики
Мы уже начали думать о развитии
Мы уже начали думать о
Мы уже начали думать
Мы уже начали
Мы уже
Мы

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Денис, а вы можете отчитаться о том, что уже сделано? По пунктам. С указанием ссылок на документы.
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А что тут просчитывать? Мне кажется что наши чинуши и считать не умеют. Закрылись рынки и маленкие магазинчики, зато в супермаркетах столпотворение и быдло с пивом лезет на кассу!
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Чим це вони думають?Це тою думалкою, якою гарант на піаніно грав?
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