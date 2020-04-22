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 Окупанти активно мінують місцевість на Донбасі, зокрема на потенційних ділянках розведення військ, - розвідка

Командування російських окупаційних військ продовжує заходи, спрямовані на недопущення стабілізації обстановки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, окупанти встановлюють додаткові мінні поля, у т. ч. на потенційних ділянках розведення військ, у безпосередній близькості до доріг і сільськогосподарських угідь.

Противник здійснює мінування місцевості з використанням заборонених протипіхотних мін ПМН і МОН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі активізували підготовку снайперів і диверсантів, - розвідка

Крім того, ворог продовжує утримувати на прихованих вогневих позиціях 122-мм гаубиці Д-30 та самохідні артилерійські установки "Гвоздика", з порушенням відстаней відведення важкого озброєння, в районах населених пунктів: Біле (Лутугинський район Луганської області), Бугаївка (Перевальський район, Луганська область), а також поблизу лінії зіткнення.

Також повідомляється, що російське окупаційне командування використовує введення карантинного режиму на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях для приховування підготовки диверсійних груп та снайперських пар.

"Зокрема, протягом цього тижня окупанти проводили активну підготовку поза межами полігонів. Також противник інтенсивно поповнював запаси боєкомплекту в передових підрозділах, у т. ч. боєприпасами для стрілецької зброї та гранатометів", - повідомили в ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190678
 
 
 Топ коментарі
 
Нужно отправить нашего мыролюбного 42-летнего осла, чтобы в глаза им посмотрел.
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а ви туда жида з міністром оборони пустіть нехай погуляють зрадникі
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наверное отступать готовятся... короновирус их хвати....
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наверное отступать готовятся... короновирус их хвати....
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Главное - терпение . "Кормильцы" их сожрут .
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Нужно отправить нашего мыролюбного 42-летнего осла, чтобы в глаза им посмотрел.
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Молодці. А наші довбо***и, навпаки розміновують. Що тут ще можна сказати?!
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а ви туда жида з міністром оборони пустіть нехай погуляють зрадникі
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Участки, с которых уходит одна вооруженная сторона, не должны заниматься другой, так что минирование на "всякий случай" понять можно.
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Пошліть туди в відповідь Жеку, щоб всі кущі "замінував".
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Если оккупант высказывает явное недоверие к порядочности наших бойцов то этому можно только порадоваться.
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Оккупанты активно минируют местность на Донбассе, в т. ч. на потенциальных участках разведения войск, - разведка



так на днях тут напечатали пабедный даклад про
укрразминовщики разминировали 100500 данецких мин

те минируют, а енти разминируют

дебилыконченные армейские


ахахаха






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а я ужэ начал думать о доме в Маями и 100 000 000 в банке....
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