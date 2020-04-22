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 Окупанти 4 рази обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська на Донбасі з гранатометів і мінометів 4 рази відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Місцями ведення вогню противником були н.п. Горіхове, Богданівка, Лебединський і Широкине. Під час обстрілів російсько-окупаційні війська використовували переважно ручні і автоматичні гранатомети. У той же час, в районі Широкиного окупанти застосували міномет 82-го калібру, випустивши з району окупованої Саханки п'ять мін.

Влучним вогнем з чергових піхотних засобів українські війська вчасно придушували вогневу активність ворога.

За наявною інформацією станом на зараз, бойових втрат у лавах українських військ з початку поточної доби не зафіксовано.

Також читайте: Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190676
 
 
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