EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
  2153  8
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3331) цвинтар (80) релігія (281) православ'я (178) ПЦУ (553) COVID-19 (4192) коронавірус (2869)

 Поминальні дні через карантин перенесли на 6 червня, - ПЦУ

Поминальні дні цього року через карантин переносяться на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня).

Про це нагадує Православна церква України в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Карантин дещо змінює те, як ми відзначаємо свята і дні пам'яті, проте їх сутність залишається незмінною. Вже через тиждень починаються поминальні дні, коли ми поділяємо радість Христового Воскресіння з рідними, що відійшли в життя вічне. Однак в цьому році в зв'язку з карантином ми зможемо відвідати місця вічного спочинку наших рідних на кладовищі дещо пізніше - на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня 2020 року)", - йдеться в повідомленні.

У ПЦУ зазначають, що сенс поминальних днів після Великодня полягає не в пікніках на могилах (що суперечить духу поминальних днів), а в посиленій молитві за близьких.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розпочала патрулювання біля кладовищ

Поминальні дні через карантин перенесли на 6 червня, - ПЦУ 01
Поминальні дні через карантин перенесли на 6 червня, - ПЦУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190675
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
все правильно...
покойникам уже как бы все равно - о живых думать нужно...
ПЦУ - прогрессивная церковь думающая о своих прихожанах - украинцах...
 показати весь коментар
 
Нельзя лишать кацапов удовольствия побухать на родных могилах и подхватить на кладбищах немного коронавируса. Поминальные дни из-за карантина перенесли на 6 июня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 3429
 показати весь коментар
 
Правильно.
Кстати Филарет заявил, что разносчиком корововируса есть гомики - садомия, и вдруг по всему мп вспышка заболевания на COVID-19. Сопадение?
 показати весь коментар
 
Странно... А каким это образом партия и правительство может принудить скот не напиваться на провода свиньей калюжной как обычно и в положенный срок?? На могилки ехать - это так, побочный атрибут пития, а основное действо происходит в горле и утробе празднующего.
 показати весь коментар
 
 
кококо19 будет и летом бушевать как в прошлые несколько десятков лет, кондишины включат- попростуживаются и скажут шо он теперь в кондишинах живёт ахахаха
 показати весь коментар
 
 
А потойбічних парфумів про це якимось чином повідомлять?
Наприклад, можна на цвинтарях якесь оголошення повісити...

"Шановні привиди! У зв'язку з ґепідемією морової язви ваше поминання переноситься на 6 червня"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору