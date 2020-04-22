 У Німеччині вперше дозволили випробувати на людині вакцину проти COVID-19 (оновлено)

Про це йдеться в повідомленні пресслужби установи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дозвіл - це результат уважної оцінки потенційного ризику і користі кандидата на тестування", - наголошується в повідомленні.

Тестову вакцину виготовила компанія з міста Майнц Biontech, тепер вона може тестувати її на добровольцях.

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Як зазначає DW, мета перших клінічних випробувань - виявити загальну переносимість компонентів вакцини і її здатність викликати імунну реакцію. Учасниками першого етапу стануть 200 здорових піддослідних віком від 18 до 55 років. На другому етапі планується випробувати вакцину на іншій групі осіб такого ж віку. До неї мають увійти люди з підвищеним ризиком зараження або важким протікання COVID-19, але це стане можливим тільки після аналізу нових даних.

Отриманий BioNTech дозвіл - четвертий у світі, зазначають фахівці інституту, не уточнюючи, де були видані перші три.