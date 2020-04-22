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 За кордоном, Здоров'я
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 У Німеччині вперше дозволили випробувати на людині вакцину проти COVID-19 (оновлено)

Німецький Федеральний інститут вакцин і біомедичних препаратів PEI (Інститут Пауля Ерліха) видав перший дозвіл на клінічне тестування вакцини від коронавірусу .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби установи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дозвіл - це результат уважної оцінки потенційного ризику і користі кандидата на тестування", - наголошується в повідомленні.

Тестову вакцину виготовила компанія з міста Майнц Biontech, тепер вона може тестувати її на добровольцях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія запустила в масове виробництво потенційну вакцину проти COVID-19, яка ще не пройшла клінічні випробування

Як зазначає DW, мета перших клінічних випробувань - виявити загальну переносимість компонентів вакцини і її здатність викликати імунну реакцію. Учасниками першого етапу стануть 200 здорових піддослідних віком від 18 до 55 років. На другому етапі планується випробувати вакцину на іншій групі осіб такого ж віку. До неї мають увійти люди з підвищеним ризиком зараження або важким протікання COVID-19, але це стане можливим тільки після аналізу нових даних.

Отриманий BioNTech дозвіл - четвертий у світі, зазначають фахівці інституту, не уточнюючи, де були видані перші три.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190674
 
 
 Топ коментарі
 
Попросил своего знакомого врача изобрести вакцину против зебилизма. Он спросил, а сколько доз надо? Я ему говорю- примерно 13,5 млн. Он ответил, что лет 5 на это уйдёт как минимум. Я ему говорю- 5 лет Украина с таким развитием событий не выживет... В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 722
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согласен!!тормозы но слава богу не турки!! В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 1390 В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 6058
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До тебя, болезного, мне уж точно дела нет. Плохо, что вас, зебилов, всё ещё так много. В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 8304
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Важливий кінцевий результат,а не хто перший почав.З десятків дослідних зразків до фінішу доходять одиниці.У випадку з короновірусом не важливо хто перший випустить дієву вакцину.Важливо,щоб вона була
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Ну шо, едем в немецкий город Майнц, в компанию Biontech. Договариваемся о "сотрудничестве" и "соавторстве", за 50% отката. Идём к Зеленскому и на правах разработчика требуем обещанный миллион! Вуаля!
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Вот подобным образом в нашей стране работают многие "проекты" и киздятся деньги из госбюджета...
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Попросил своего знакомого врача изобрести вакцину против зебилизма. Он спросил, а сколько доз надо? Я ему говорю- примерно 13,5 млн. Он ответил, что лет 5 на это уйдёт как минимум. Я ему говорю- 5 лет Украина с таким развитием событий не выживет... В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 722
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Какое тебе дело до Украины? Иди на вакцинацию, пока не заразили.
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До тебя, болезного, мне уж точно дела нет. Плохо, что вас, зебилов, всё ещё так много. В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 8304
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Много стран уже давно тестируют на добровольцах. Тоже мне новость. Немцы тормозы.
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согласен!!тормозы но слава богу не турки!! В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 1390 В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 6058
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Не борзей. А то позвоню твоему соседу турку. Чтобы воспитал тебя.
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в моём раёне турок совсем нет!!(так что с соседом ты явно погорячился)кроме того ты не учитываеш что эти турки не те турки!!(существенная разница) В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 7850 В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 8957
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