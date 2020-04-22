 У Дніпрі стався конкретний спалах коронавірусу, - Філатов

Про це Філатов написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Дорогі земляки, у мене погані новини. У місті, схоже, стався конкретний спалах COVID-19. За останню добу +20. Було по одному-два на добу, а тепер 20", - зазначив він.
Він нагадав городянам про необхідність дотримуватися карантину.
Вместо оценки грамотными экономистами, стонут бывшие недодепутаты,недополитики,недожурналисты.
от туда тоже поток был..
А "зуб дает" и "отвечает за базар, по-пацански"?
Якщо в багатостраждальній неньці-Україні є така інфекційна лікарня, яка хоче виліковувати коронавірус та ще й в особливо тяжких перебігах з запаленням легенів, то ми готові БЕЗКОШТОВНО надати наш УКРАЇНСЬКИЙ лазерний апарат "Геліос". "Геліос" виліковуватиме коронавірус протягом 2-4 сеансів, тобто за 2-4 дні. Пропускна здатність апарату з 8 кабелями для одночасного лікування 8 осіб (можуть перебувати в різних кімнатах) до 500 хворих за добу.
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