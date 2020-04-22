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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1329) карантин (3331) Філатов (281) COVID-19 (4192) коронавірус (2869)

 У Дніпрі стався конкретний спалах коронавірусу, - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що в місті зафіксували спалах коронавірусу. За добу коронавірус підтвердили у 20 осіб.

Про це Філатов написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі земляки, у мене погані новини. У місті, схоже, стався конкретний спалах COVID-19. За останню добу +20. Було по одному-два на добу, а тепер 20", - зазначив він.

Він нагадав городянам про необхідність дотримуватися карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закупівля апаратів ШВЛ, перепрофілювання лікарень, безкоштовні продуктові набори та освячені паски, - Філатов про боротьбу з коронавірусом у Дніпрі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190673
 
   
 Топ коментарі
 
Филатов, надо было не один парашный клоповник с одной стороны окопать, а все, и со всех сторон.
В Днепре произошла конкретная вспышка коронавируса, - Филатов - Цензор.НЕТ 8830
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Спасибо тварям, которые на пасху в церковь пошли.
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Еще свинаугурацией с присутствием всех незбежавших рыгов в пинчуковском мистецьком арсенале
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этим народ уже переболел.. а 8% шариков нужно беречь.. редкие животные.. не везде и встретишь теперь.. хорошо хоть Цензор есть, как красную книгу читаешь У Дніпрі стався конкретний спалах коронавірусу, - Філатов - Цензор.НЕТ 7346
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Кстати да У Дніпрі стався конкретний спалах коронавірусу, - Філатов - Цензор.НЕТ 1980 эти 8% дают всей стране необходимый иммунитет чтоб такие Петясвины больше никогда не поднимались в рейтинге выше статистической погрешности!
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А як щодо рейтинга узеленських на наступних виборах?😉 Вчора якраз наче річниця було, цікаво було почитати про аналіз досягнень зелених госпідарів з трускавецькою освітою😀
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Анализ от кого,от кучки неудачников,которые никак не могут успокоиться?
Вместо оценки грамотными экономистами, стонут бывшие недодепутаты,недополитики,недожурналисты.
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у крітінаф-карантінаф пока ще 19%, у ЄС майже 15% і у ОПзаЖоп 14%, потім бабушка з 9%
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Ах как всем хочется покрасоваться в доспехах доблестного воителя против олицетворяющего силы зла коронавируса... В Днепре произошла конкретная вспышка коронавируса, - Филатов - Цензор.НЕТ 7701
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Сейчас коронавирус в Кривом Роге подтвержден у 12 человек, из них 7 находятся в инфекционной больнице, состояние их не тяжелое, лечатся по протоколу.Об этом 0564.ua сообщили в пресс-службе Криворожского горисполкома.Медикаментозно пациенты всем обеспечены и получают необходимое лечение. Добавились за выходные дни 5 пациентов с COVID-19. Они, несмотря на рекомендации врачей, отказались от госпитализации и находятся на самоизоляции. Течение болезни у них без осложнений и повышение температуры.
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Чиста конкретная? Или может строго конкретная? Тут уточнить важно было.
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может и из рашки-*********....
от туда тоже поток был..
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Филатов, надо было не один парашный клоповник с одной стороны окопать, а все, и со всех сторон.
В Днепре произошла конкретная вспышка коронавируса, - Филатов - Цензор.НЕТ 8830
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"конкретная"!? В Днепре произошла конкретная вспышка коронавируса, - Филатов - Цензор.НЕТ 3641
А "зуб дает" и "отвечает за базар, по-пацански"?
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лучше б длбб филатов молчал.
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Во блин! В Китае сегодня закрыли Харбин, видно много заразы из РФ навезли.
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ну и шо это за "вспышка" -вон в Подольске Одесской по 5-6 каждый день прибавляется и никакая не вспышка -рынок работал, магазины, даже парикмахеры по записи стригли ...правда до вчера ....
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Спасибо тварям, которые на пасху в церковь пошли.
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Еще не вечер, они еще на кладбища попрутся.
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пусть дол...бы прутся -сначала сгрузят себя в больничку, потом родных и знакомых, хаты останутся без присмотра пока они крякать в больничках будут-"неравнодушные" к чужому сограждане не упустят момент помочь потратить нажитого, а там уже смотришь и выпишутся недели через три -в лучшем случае в разграбленную хату с проблемами, в худшем в чёрный мешок с хлоркой... интересно, переболевших коронавирусом на работу будут устраиваться без проблем...
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Не ,пусть там и остаются...ну что бы дра раза не ходить.
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в первую очередь "спасибо" гундяевским тварям , которые их туды звали.. У Дніпрі стався конкретний спалах коронавірусу, - Філатов - Цензор.НЕТ 2415
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Вербну неділю разом святкували? Ну то тепер похмеляйтеся. Ще скоро буде вам за Великдень. А потім "деываивали" принесуть додому після победобесия додому ще зарази. Все попереду.
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Усе було добре, але тут... гади і вороги, тести підвезли?
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нагадаю принагідно, що "мер Дніпра" - це українською мовою війт Січеслава
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Війт (рідше войт) - керівник місцевого (міського чи сільського) управління або самоврядування в середньовічній Німеччині. Ну, зовсім українською мовою У Дніпрі стався конкретний спалах коронавірусу, - Філатов - Цензор.НЕТ 9918
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для інформації: в Києві на Подолі є будинок війта ще з 17 сторіччя; чи ви гадаєте, що у нас цивілізація почалася лише з приходом Вальцмана та Зельцмана?
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Это привет от ПГМ - православия головного мозга. Вербное воскресенье отгуляли, теперь получите, а впереди еще последствия Пасхи.
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так ваши тоже на Песах по синагогам лазили У Дніпрі стався конкретний спалах коронавірусу, - Філатов - Цензор.НЕТ 9412
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Боря ні в чому не винен!
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Боря, це Вербна Неділя... Ваша отари також поперлися бризкати гілки...
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Вон общага в Вишнёвом - два умерли, 36 заразились...
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