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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (26881) МЗС Польщі (112) Євросоюз (2885) Чапутович (76) коронавірус (2869)

 Україну треба підтримувати в умовах тиску Росії, - глава МЗС Польщі Чапутович

ЄС буде послідовно дотримуватися курсу на підтримку України в умовах тиску Росії.

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович під час відеоконференції в форматі "Групи друзів України в ЄС" за участю міністрів закордонних справ Євросоюзу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тиск на Київ з боку Росії не послаблюється. Необхідно зберігати послідовний курс ЄС на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - підкреслив Чапутович.

Вказуючи на стратегічне значення України для ЄС, міністр наголосив на необхідності збереження постійних політичних контактів з Україною і під час епідемії COVID-19.

Чапутович поінформував про підтримку, яку надає Польща системі охорони здоров’я України.

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Відеоконференція відбулася напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, під час якого планується обговорити й українську проблематику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190672
 
 
 Топ коментарі
 
Тем более сейчас у нас враг не только в кремле, но и на Банковой и в парламенте
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в беде познаются друзъя.... Полякам респект!...
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Всё так. Чапутович представляет силы, которые заинтересованы в создании Балтийско-Черноморского Союза.
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в беде познаются друзъя.... Полякам респект!...
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Всё так. Чапутович представляет силы, которые заинтересованы в создании Балтийско-Черноморского Союза.
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Тем более сейчас у нас враг не только в кремле, но и на Банковой и в парламенте
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... и половины населения в голове . Угадал ?
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Даже не знаю , что на твой выпад ответь . Украину нужно поддерживать в условиях давления России, - глава МИД Польши Чапутович - Цензор.НЕТ 9663
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Это несущественно. Они не воины. Просто нужно исключить их участие в выборах.
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Как-то заголовок выглядит двусмысленно.
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Лучшая сейчас помощь,это открытие ваших для нас(пока мы еще есть)границ.Мы бы были вам очень благодарны и вы нам тоже.
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В заголовке сказано, что Украину нужно поддерживать в условиях давления.
Это как - это чтобы Россия давила на неё всегда ? Надо думать, прежде чем перевирать
чужие слова.
Чапутович сказал, что Украину следует поддержать, поскольку она под давлением России.
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Парашка не столько давит на Укоаину, сколько плюется, как верблюд, в её сторону, хоть ветром все испоражнения постоянно и сносит в их сторону.
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