 Україну треба підтримувати в умовах тиску Росії, - глава МЗС Польщі Чапутович

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович під час відеоконференції в форматі "Групи друзів України в ЄС" за участю міністрів закордонних справ Євросоюзу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Тиск на Київ з боку Росії не послаблюється. Необхідно зберігати послідовний курс ЄС на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - підкреслив Чапутович.
Вказуючи на стратегічне значення України для ЄС, міністр наголосив на необхідності збереження постійних політичних контактів з Україною і під час епідемії COVID-19.
Чапутович поінформував про підтримку, яку надає Польща системі охорони здоров’я України.
Відеоконференція відбулася напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, під час якого планується обговорити й українську проблематику.
Это как - это чтобы Россия давила на неё всегда ? Надо думать, прежде чем перевирать
чужие слова.
Чапутович сказал, что Украину следует поддержать, поскольку она под давлением России.